"Десятки тысяч детей спасены из-под линии огня". Эвакуационные поезда УЗ едут с востока и Винницы

Расписание отправления не разглашается

Из городов Восточной и Центральной Украины продолжается эвакуация людей поездами "Укрзализныци" из-за вторжения России в Украину. Десятки тысяч украинцев сейчас едут в более безопасные регионы.

Об этом сообщает в РБК-Украина, ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".

Дополнительные эвакуационные поезда сейчас везут пассажиров из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северска и Виннице.

"На очереди Днепр, Хмельницкий и Кривой Рог. Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня - до 4 тысяч везем каждый час. И мы не остановимся", - отмечают в "Укрзализныце".

Фото: Поезда везут пассажиров из-под линии огня (РБК-Украина)

Граждан предупреждают, что детали отправления и маршрут заранее не разглашаются.



"Мы осознанно не даем четких анонсов с графиком отправления и движения. Это позволяет ехать вне "радаров" и оперативно корректировать маршрут в соответствии с подсказками из штаба", - отмечают в компании.

Также пассажиров предостерегают от некоторых действий и обращают внимание на условия поездки:

Сели в поезд - не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1 (безопасность передвижения).

Смягчены требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы.

"Наши бригады едут в рейсе уже по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей пищи. Переживая за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наш долг", - добавляют в "Укрзализныце".

Напомним, мы писали, что "УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей.