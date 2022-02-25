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"Десятки тысяч детей спасены из-под линии огня". Эвакуационные поезда УЗ едут с востока и Винницы

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Пятница 25 февраля 2022 17:31
"Десятки тысяч детей спасены из-под линии огня". Эвакуационные поезда УЗ едут с востока и Винницы Фото: Поезд Укрзализныци (РБК-Украина)
Автор: Travel

Расписание отправления не разглашается

Из городов Восточной и Центральной Украины продолжается эвакуация людей поездами "Укрзализныци" из-за вторжения России в Украину. Десятки тысяч украинцев сейчас едут в более безопасные регионы.

Об этом сообщает в РБК-Украина, ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".

Дополнительные эвакуационные поезда сейчас везут пассажиров из Мариуполя, Волновахи, Запорожья, Киева, Попасной, Рубежного, Северска и Виннице.

"На очереди Днепр, Хмельницкий и Кривой Рог. Десятки тысяч детей и простых украинцев спасены из-под линии огня - до 4 тысяч везем каждый час. И мы не остановимся", - отмечают в "Укрзализныце".

&quot;Десятки тысяч детей спасены из-под линии огня&quot;. Эвакуационные поезда УЗ едут с востока и ВинницыФото: Поезда везут пассажиров из-под линии огня (РБК-Украина)

Граждан предупреждают, что детали отправления и маршрут заранее не разглашаются.

"Мы осознанно не даем четких анонсов с графиком отправления и движения. Это позволяет ехать вне "радаров" и оперативно корректировать маршрут в соответствии с подсказками из штаба", - отмечают в компании.

Также пассажиров предостерегают от некоторых действий и обращают внимание на условия поездки:

  • Сели в поезд - не надо селфи с геотегом в Шепетовке. Это нивелирует пункт 1 (безопасность передвижения).
  • Смягчены требования соблюдения карантинного режима для посадки на эвакуационные рейсы.

"Наши бригады едут в рейсе уже по несколько суток. Под обстрелами. Без горячей пищи. Переживая за собственные семьи, но все же вместе с пассажирами, потому что это наш долг", - добавляют в "Укрзализныце".

Напомним, мы писали, что "УЗ" запускает дополнительные поезда из Львова до границы с Польшей.

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