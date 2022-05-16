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Разберут на запчасти. Концерн Siemens прекращает ремонтировать скоростные поезда в России

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 17:05
Разберут на запчасти. Концерн Siemens прекращает ремонтировать скоростные поезда в России Фото: Поезд "Сапсан" (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Компания сворачивает всю деятельность в РФ, включая производство

Немецкий концерн Siemens не будет обслуживать российские скоростные поезда "Сапсан". Прекращение сервисных контрактов с РЖД с 13 мая связано с полным сворачиванием деятельности компании в России.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Ремонт и обслуживание поездов можно будет производить силами российских структур. Но, по мнению российских экспертов, серьезной проблемой станет обеспечение комплектующими. Решение найдут, вероятно, в разборке части парка на запчасти, как это уже происходит с самолетами.

Сейчас в эксплуатации РЖД есть 16 "Сапсанов". По мнению главы "Союза пассажиров" Кирилла Янкова, если сервисное обслуживание этих поездов теоретически можно будет отдать в руки российских предприятий, все равно останется дефицит запчастей.

Поэтому количество "Сапсанов" на ходу будет уменьшаться – запчасти из более старых поездов будут использовать на новых.

Разберут на запчасти. Концерн Siemens прекращает ремонтировать скоростные поезда в РоссииФото: Электропоезд "Ласточка" (wikipedia.org)

Также Siemens производил в России поезда "Ласточка" – совместно с машиностроительной компанией "Синара - Транспортные машины". Таких поездов сейчас около 260.

Хотя проблем с запчастями для них будет меньше, но некоторые комплектующие – например, тяговые системы и системы управления – привозили из Германии.

Напомним, мы писали, что в ЕC призвали РФ срочно вернуть украденные самолеты.

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