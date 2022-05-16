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Розберуть на запчастини. Концерн Siemens припиняє ремонтувати швидкісні поїзди в Росії

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Понеділок 16 травня 2022 17:05
Розберуть на запчастини. Концерн Siemens припиняє ремонтувати швидкісні поїзди в Росії Фото: Поїзд "Сапсан" (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Компанія згортає всю діяльність у РФ, включаючи виробництво

Німецький концерн Siemens не обслуговуватиме російські швидкісні поїзди "Сапсан". Припинення сервісних контрактів з РЖД з 13 травня пов'язано з повним згортанням діяльності компанії в Росії.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про це з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Ремонт і обслуговування поїздів можна буде проводити силами російських структур. Але, на думку російських експертів, серйозною проблемою стане забезпечення комплектуючими. Рішення знайдуть, ймовірно, в розбиранні частини парку на запчастини, як це вже відбувається з літаками.

Зараз в експлуатації РЖД є 16 "Сапсанів". На думку голови "Спілки пасажирів" Кирила Янкова, якщо сервісне обслуговування цих поїздів теоретично можна буде віддати в руки російських підприємств, все одно залишиться дефіцит запчастин.

Тому кількість "Сапсанів" на ходу буде зменшуватися – запчастини зі старіших поїздів використовуватимуть на нових.

Розберуть на запчастини. Концерн Siemens припиняє ремонтувати швидкісні поїзди в РосіїФото: Електропоїзд "Ластівка" (wikipedia.org)

Також Siemens виробляв в Росії поїзди "Ластівка"– спільно з машинобудівною компанією "Сінара - Транспортні машини". Таких поїздів зараз близько 260.

Хоча проблем із запчастинами для них буде менше, але деякі комплектуючі – наприклад, тягові системи і системи управління – привозили з Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, що в ЄС закликали РФ терміново повернути вкрадені літаки.

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