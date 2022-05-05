Воровство недопустимо. В ЕC призвали РФ срочно вернуть украденные самолеты

В Европарламенте также призывают ужесточить санкции против морского сектора России

Депутаты Европарламента требуют от России вернуть украденные самолеты и призывают ЕС ужесточить санкции в отношении страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европарламента.

Депутаты Европарламента обеспокоены серьезным воздействием войны на авиационный сектор и "сожалеют о том, что Россия, грубо нарушив правила международной гражданской авиации, вынудила самолеты, арендованные у иностранных компаний, пройти перерегистрацию в российском реестре воздушных судов".

"Такое воровство недопустимо", — говорят депутаты Европарламента, требуя немедленно вернуть эти самолеты их законным владельцам.

В резолюции также содержится призыв к ЕС еще больше ужесточить санкции в отношении российского морского сектора и отказать в допуске судов, которые пришвартовались в России на пути в ЕС, заходить в порты Европейского Союза.

Кроме того, всем судам, которые хотят останавливаться в портах ЕС, хотят запретить заправляться в российских портах, уточняется в тексте.

Военная мобильность

По словам депутатов Европарламента, решение Европейского совета резко сократить финансирование военной мобильности было "ошибкой, которая подрывает европейскую безопасность". Они призывают Комиссию найти решение для значительного увеличения бюджета военной мобильности в рамках программы Connected Europe Facility.

"ЕС должен помочь государствам-членам развивать инфраструктуру двойного назначения и транспортные соединения внутри ЕС, а также с Западными Балканами, Молдовой, Грузией и Украиной", — говорится в сообщении.

Помощь туризму в связи с войной в Украине

Депутаты Европарламента также призывают страны ЕС поддержать отели и службы краткосрочной аренды в ЕС, которые принимают украинских беженцев.

Они просят Комиссию создать временную финансовую программу ЕС для поддержки туристических компаний, которые нанимают на работу, спасающихся от войны.

"Пандемия COVID-19 и текущая война показали, что необходимо срочно создать Агентство ЕС по туризму и Европейский механизм управления кризисными ситуациями, чтобы адекватно и быстро реагировать на кризисы большого масштаба, такие как пандемии, войны, гуманитарные кризисы и последствия изменения климата", — отмечается в публикации по результатам выводов депутатов Европарламента.

Напомним, украинская авиакомпания начала полеты в европейские столицы.