Отель в шатрах, дворец и бездонное озеро: малоизвестные локации Карпат для яркого уикенда

Что стоит посмотеть во Львовской области весной

Зимние Карпаты у многих туристов ассоциируются с горнолыжным курортом Буковель в Ивано-Франковской области, но при этом забывают, что горы есть и в других областях. Например, отдохнуть в горах можно и во Львовской области, где не так многолюдно, как на известных курортах.

Чем может удивить поездка в малоизвестные локации Львовской области, рассказывают тревел-блогеры Максим Узол и Оля Манько и делятся з РБК-Украина своими открытиями.

Видео: Где отдохнуть в Карпатах (YouTube.com/Узол и Манько)

Красивый спуск для начинающих лыжников

Недалеко от Сколе находится небольшой горнолыжный комплекс – "Звенив".

"Спуск находится в живописном селе Орявчик, где красивая природа и очень мало людей", - делятся первыми впечатлениями блогеры.

Там есть две трассы для катания, бугельные подъёмники и несколько пунктов проката.

"Горка идеальна для начинающих лыжников. Но только подъемники – бугельные, а мы на таких еще не поднимались, еще и на бордах", - рассказывает об инфраструктуре спуска путешественник.

К слову, Оле удалось подняться на бугеле только с третьей попытки. Он оказался довольно неудобным для сноубордистов, хотя для лыжников никаких сложностей не было.

Цены на подъемники невысокие: 25 гривен - один подъем на маленьком бугеле и 40 гривен - на большом. Абонемент на целый день - 450 гривен на большой подъёмник.

Фото: Спуск в селе Орявчик (Узол и Манько)

Вигвамы с костром и "космические сферы"

В Орявчике есть также необычное жилье в горах - это купольный отель-глэмп. Глэмпинг очень популярен в Европе в последние годы.

"Переводится как "гламурный кемпинг". Ты живешь в шатре, в котором есть кухня, душ, туалет и все условия для жизни", - рассказывает об особенностях отеля блогер.

В глэмпинге есть несколько вариантов для размещения. Первый - это сферы с красивыми панорамными окнами, второй – вигвамы-типи, в которых соблюден индейский стиль, а посередине костра даже есть место для живого огня.

"Здесь в Карпатах это жилье похоже не на палатки, а на космические станции. Внутри запах дерева – то, за что я люблю Карпаты", - описывает свой номер Макс.

Фото: Вид рядом с глэмпингом (Узол и Манько)

Внутри номера путешественников кроме двуспальной кровати была еще и детская – на втором ярусе под потолком. "Комната" обогревалась кондиционером и небольшой печкой.

На территории глэмпинга есть немало развлечений для туристов: чан, баня, гончарство, стрельба из лука. При желании поехать на экскурсию - можно заказать трансфер к ближайшим достопримечательностям.

Магический водопад

Например, в 25 километрах можно посетить дворец баронов Гределей 19 века в Сколе. Вход на территорию бесплатный. Можно погулять в парке на территории и полюбоваться дворцом.

Фото: Дворец в Сколе (Узол и Манько)

Сразу после Сколе начинается национальный природный парк "Сколевские бескиды", где есть горное озеро и водопад.

"Еще одно место, которое стоит посетить - это водопад Каменка. Зимой он выглядит магически. К нему легко доехать на авто или прогуляться 5 километров пешком со Сколе, природа тут невероятная", - говорят блогеры.

Рядом с водопадом расположен рынок с сувенирами, карпатскими винами, грибами, чаями, а также кафе, где можно отведать карпатскую кухню.



Фото: Водопад завораживает в любое время года (Узол и Манько)

Озеро без дна

Если подняться 500 метров от водопада по маркированной тропинке, то можно попасть к "мертвому" озеру, интригуют путешественники. Путь к водоему проложен среди живописных елей. Зимой озеро в снегу выглядит как обычная поляна.

"Это люди его так называют, на самом деле это озеро Журавлиное. А мертвым его назвали, потому что в нем не выживает ничего живое. Все из-за того, что оно насыщенно сероводородом", - пугает Макс.

У озера есть много легенд. Одна из них гласит, что у водоема нет дна.

"Дело в том, что никто не смог вымерять точную глубину озера. Говорят, больше 50 метров. Или - что на дне лежит очень много деревьев, поэтому до дна сложно достать", - рассказывают первооткрыватели интересных мест.

Фото: Природа в национальном парке (Узол и Манько)

Сыр с лавандой и козья ферма

На гастротур можно отправиться на сырную ферму возле города Стрый. Тут бесплатно проводят экскурсию по ферме, показывают животных – коз и коров, а также производство сыра из их молока.

"Нам показали бесконтактную доильню и святую святых: цеха, где делают сыры. Сыровары работают в помещении при 43 градусах и нельзя открывать окно, чтобы сыр не обветривался", - рассказывает об особенностях экскурсии Оля.

За 100 гривен можно продегустировать все виды сыра, которые тут производят. Их изготавливают по голландским рецептам. Во время дегустации предлагают тарелки с кубиками сыра разного цвета.

"Сиреневый – с лавандой, но цветы цвет не дают, поэтому в сыр добавляют свекольный сок", - открывает секрет путешественница.

Тревел-блогеры отмечают, что несмотря на небольшую популярность похожих локаций в львовских Карпатах, туда стоит отправляться в отпуск. Ведь для хорошего отдыха можно найти все составляющие: хороший сервис в отелях, живописную природу, интересные места для экскурсий.

Напомним, мы писали о работе курортов Карпат в "красной" зоне.

Также мы рассказывали про лучшие локации, где можно любоваться первоцветами весной.