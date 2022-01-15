По пути на зимние курорты. Интересные места в Карпатах, способные удивить каждого

Украинские Карпаты способны покорить красотой даже тех, кто знакомится с ними далеко не впервые. Однако если в этом году вам хочется увидеть их не только со склонов известного курорта Буковель, тогда стоит узнать о нескольких менее популярных локациях.

Мост-виадук, самое длинное село в Украине, лучшая панорама на горы Синяк и Хомяк – на все это стоит посмотреть собственными глазами хотя бы раз в жизни. Подробнее о том, где искать эти достопримечательности – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Манявский скит, который называют "украинским Афоном"

Этот монастырь находится в селе Манява. Он был основан в 1611 году Иовом Княгиницким и действовал до 1785 года. Сюда стоит приехать хотя бы для того, чтобы насладиться уникальным архитектурным сооружением из дерева и камня. Здание огорожено высокой каменной стеной с башнями и бойницами.

Однако это место сможет удивить туристов не только архитектурным наследием, но невероятным пейзажем вокруг – отсюда виднеются склоны таинственных карпатских гор. Кроме того, с трех сторон территория монастыря омывается речными водами.

Фото: Православный монастырь в селе Манява (wikimedia.org)

Ранее сюда приходили верующие молится и очищать свои мысли. Манявский скит служил еще и убежищем для жителей во времена нападений крымских татар.

Видео: Манявский скит (youtube.com/Туризм и путешествия)

Колоритное село Татаров

Эта красочное село расположилось в долине реки Прут. Самая главная причина побывать здесь – нетронутая природа и захватывающая панорама на горы Синяк и Хомяк.

Ехать в Татаров не обязательно только зимой: любое другое время года тоже отлично подойдет для путешествия. Село порадует туриста своей неповторимой атмосферой – это отличное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и продуктивного темпа жизни.

Кроме того, поблизости находится водопад Гук, который имеет огромную популярность среди отдыхающих.

Фото: Пейзажи Татарова зимой (uk.wikipedia.org)

И еще один интересный факт: в селе есть железнодорожная станция, которая является ближайшей к горнолыжному курорту "Буковель".

Микуличин - самое протяженное село

Село в Яремчанской городской громаде считается самым длинным в Украине, а также одним из самых больших в Карпатах. Со всех сторон деревня окружена невысокими горами, поэтому пейзажи здесь придутся по вкусу даже самому избалованному путешественнику.

У этого поселка есть своя визитная карточка – гуцульская пивоварня, которая не перестает радовать туристов разными сортами пива. Пивоварня является частной и была построена в 2002 году одним из местных жителей.

Фото: Деревянная церковь Пресвятой Троицы 1863 года в Микуличине (wikimedia.org)

Здесь гостям предлагают на выбор четыре сорта пива, которое готовится исключительно из натуральных ингредиентов. К примеру, для приготовления медового пива используют мед из собственной пасеки хозяина.

В Микуличине есть еще две популярных среди туристов локации – Троицкая церковь и водопад Женецкий Гук. Церковь была построена в 1868 году и успела стать национальным достоянием.

Даже сегодня туристы, приехавшие в эти места, могут побывать внутри старинного здания. Женецкий Гук расположился не в самой деревне, а в 8 километрах от нее. Высота водопада достигает 15 метров, а сам он разместился на высоте 900 метров над уровнем моря.

Яремче: зимние пейзажи и водопад

Город в Ивано-Франковской области прославился огромной ярмаркой с разнообразными сувенирами и водопадом под названием Пробий.

Путешественники, которые направляются на отдых в Буковель, часто заезжают в Яремче за красочными подарками для близких.

Видео: Яремче - туристический центр Прикарпатья (youtube.com/4k.if.ua)

Водопад, о котором упоминалось выше, находится в пешей доступности от яремчанского рынка. Люди охотно идут на него посмотреть после прогулки по ярмарке. Панорама на Прибой открывается с небольшого моста, который расположен прямо над водопадом, или же можно спуститься вниз и рассмотреть его красоту еще ближе.

Ворохта: уютная локация в сердце гор

Деревня расположилась в верховьях реки Прут, на северных склонах лесистых Карпат. Сюда едут посмотреть на знаменитый мост-виадук, который возвышается над горным ущельем. Виадук является одним из самых длинных и старейших в Европе.

Видео: Захватывающие пейзажи Ворохты (youtube.com/4k.if.ua)

Есть интересная легенда о происхождении названия поселка. В народе существует предположение о том, что Ворохту назвали в честь смышленого и любознательного человека, который был слугой у первых местных жителей деревни.

Фото: Пейзажи села Ворохта зимой (wikipedia.org)

Фото: Австрийский виадук в Ворохте (wikipedia.org)

Мужчина по имени Ворохта отличался своей глубокой мудростью и рассудительностью, поэтому к нему часто приходили люди за советами. И когда жители села шли к нему, то говорили: "Иду к Ворохте".

Напомним, ранее мы писали, как интересно провести время в нацпарках зимой.

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