Тузловские лиманы и природа Межреченского. Как интересно провести время в нацпарках зимой

Бердвотчинг, приобретение навыков для жизни в лесу, исследование следов рыси и фотографирование могущественных пралесов: почему зима – удачное время для наблюдений за природой?

Национальные парки – это природоохранные территории, на которых ограничена деятельность человека, чтобы сохранить природу. От заповедников парки отличаются тем, что в них можно отдыхать, проводить хозяйственную деятельность, собирать грибы и ягоды. Зимой эти огромные просторы лесов, рек, болот и гор становятся безлюдными, и это вызывает больший интерес к путешествиям в это время года.

У туризма на заповедных территориях — своя спецфика. Нацпарки интересно исследовать с проводниками, которые хорошо знают местную природу, живущих здесь зверей и которым есть что рассказать.

РБК-Украине решило расспросить представителей национальных парков и гидов активных туров, что можно увидеть в природных парках зимой. В такую пору природа засыпает, а желающих отдыхать в лесах и в горах становится значительно меньше. Это может стать дополнительным плюсом для тех, кто любит прогулки в дикой природе. И нашим гидам и сотрудникам природных парков есть что предложить.

"Фотографировать могучие леса зимой гораздо интереснее"

Зима дает хорошие кадры фотографам и возможность "читать" следы зверей на снегу. Плюс — наблюдение за птицами: как теми, что остаются зимовать, так и перелетными, которые возвращаются зимой. Об этом рассказывает основатель клуба активного и экологического туризма "Добре поїхали" Ярослав Козак.

"Фотографам дикой природы есть чем заняться в холодное время года. А для обычных туристов — это красивая территория, где много нетронутой природы и мало цивилизации. Они видят другие ландшафты. Конечно, популярны Карпаты, потому что там уникальный рельеф, а еще — западная Украина и Полесье", — рассказывает он.

По словам Ярослава Козака, если национальные парки за лето становятся "туристическими магнитами", тогда там постепенно появляется соответствующая инфраструктура, которая может быть использована для отдыха и зимой.

Фото: Наименее изученный и самый таинственный регион Украины – Полесье (dobre.club)

"Например, мы убедились, что фотографировать пралесы зимой гораздо интереснее. Потому что летом есть густой подлесок, и мы не видим тех грандиозных стволов и упавших деревьев. А на фотографиях поздней осени и зимы пралес просматривается на большое расстояние, видно все мощные живые и мертвые деревья — сколько глаз достигает, ты видишь массив этого пралеса",- продолжает основатель клуба.

Он добавляет: для тех, которые стремятся к общению с природой, зимний сезон именно на территориях нацпарков будет удачным: много дикой природы, меньшая концентрация туристов. Также есть специалисты, с которыми можно пойти на экскурсии, есть базовая инфраструктура.

Скандинавские ландшафты Межреченского парка. Исследование диких животных

Если отправиться из Киева на север, то за полтора часа доберемся до Межреченского Регионального ландшафтного парка. Здесь в селе Отрохи нас встречает гид в дикую природу, основатель природоведческого центра "Межреченская пуща" Андрей Сагайдак.

Для РБК-Украина Андрей перечисляет преимущества зимнего отдыха в Межреченском парке:

"В это время посетителей гораздо меньше, потому что люди боятся путешествовать в холодное время. Но есть норвежская поговорка, которая мне очень нравится "Нет плохой погоды — есть плохая одежда". Плюсы зимы в том, что в лесу нет туристов — мы можем подъехать к панорамным местам Десны, и не будет никаких любителей шашлыков и рыбалки. Все безлюдное, тихое и спокойное".

Во-вторых, говорит он, зимой по-своему красивая природа.

"Как выглядит лес или побережье Десны летом — знают все, но если попасть на те же места зимой, то картинка будет совсем другая, более экзотическая. То же побережье Десны, когда деревья стоят покрытые снегом, нависают над водой, или лед наломан торосами, очень напоминает север, Скандинавию.

У нас зимний отдых обычно ассоциируется с горами Карпатами, у части людей — Куршавелем, Лапландией. Но в снежную зиму пригнуты к земле сосны, густо покрытые снегом, образуют вполне северные пейзажи, экзотические для жителей большого города", — объясняет основатель парка.

Фото: Лекция об охоте - Региональный ландшафтный парк "Межреченский" (facebook.com/dniprodesna)

В-третьих, зимой очень хорошо видны следы животных. Есть отдельные специализированные экскурсии, где роль гида очень важна.

"В полуследопытской экскурсии можно прогуляться по лесу, изучить следы животных, научиться распознавать их, определять свежие. Также есть термин "стежкування". С небольшой группой людей, которым это действительно интересно, становимся на свежий след зверя. Желательно что-то не обычное, как лось или косуля. А, скажем, рысь или волк. Можно несколько километров по этому следу пройти", - замечает Андрей Сагайдак.

Фото: Следы кабана (facebook.com/dniprodesna)

Таким образом вы узнаете больше о животном: вот оно садилось и отдыхало, вот подкрадывалось. Например рысь, к жертве-зайцу: шла спокойным шагом, потом начала идти очень медленно, и вот несколько больших прыжков, промахнулась — видно, что есть следы зайца, он сбежал. Дальше рысь посидела, отдохнула — под ней протаяло и немного подмерзло место. Это значит, что она долго там сидела, потом пошла дальше, заглядывала в какие-то остатки добычи.

Специалист объясняет:

"Походив за животным, можно изучить его повадки. Ты не видишь самого зверя, но все его действия — перед тобой. Часто при слове "следы" люди представляют отпечаток лапы, но это понятие гораздо шире. Если говорим о хищниках, это также остатки добычи. На предыдущей экскурсии мы нашли енотовидную собаку, задавленную рысью прямо возле экотропы. Или место, где ястреб "подстрелил" сойку — куча вищипаного перья. По маршруту экотропы много объеденных деревьев — молодые сосны с ощипанными ветвями на большой высоте — это "работа" лося".

Фото: В полуследопытсвой экскурсии можно прогуляться по лесу, изучить следы животных (facebook.com/dniprodesna)

Еще есть хобби — бушкрафт — навыки для жизни в лесу, добавляет он:

"Зимой, даже когда нет снега и все влажное, несколько дней лил дождь, интересно показать людям, из чего можно разжечь огонь. Откуда взять традиционную лучину, которой здесь разжигали печи, — в старых сосновых пнях остается смолистая сердцевина, и она никогда не промокает. Или как применить березовую кору для разведения огня. И сам очаг дает наибольший уют в такую холодную погоду. Завариваем чай из собранных веточек и греемся у огня".

К церкви среди лесов Слобожанского парка

Далее путешествуем на восток, в Харьковскую область. Здесь нас ждут в Слобожанском парке, символом которого является бобер. Кстати, это первый парк в Украине, где начали проводить ежегодные учеты бобров и уже есть статистика изменения численности этих животных в разные годы.

"Гостям мы предлагаем зимнюю прогулку по экологической тропе и отдых на территории Владимирского природоохранного отделения. Здесь снимают комнаты на Новый год и празднуют среди леса. Неподалеку есть Спасская церковь в Наталовке, можно сходить на рождественскую службу. При желании во дворе можно приготовить шашлыки на мангале и еду в казане", - рассказывает начальник отдела экологообразовательной работы и рекреации национального природного парка "Слобожанский" Наталья Каплоух.

Фото: Зимние праздники для детей в НПП "Слобожанский" (sloozhanskyi.in.ua)

"А накануне Нового года мы организовываем Домик Деда Мороза — это эколого-развлекательная программа для детей начальных классов. Мероприятие проходит в рамках акции "Не руби елочку" для воспитания экологического сознания у подрастающего поколения и бережного отношения к окружающей среде", – добавляет Наталья.

Еще в этом году в парке обустроили несколько фотозон — качеля с новогодними шариками, локация с диваном и елкой, олень с санями и непосредственно домик Деда Мороза.

"Днем приглашаем школы Краснокутской громады, а вечером — индивидуальные посещения, во время которых Дед Мороз поздравляет детей подарком, который подготовят родители", - заключает она.

Зимний бердвотчинг на Тузловских лиманах

А нас уже ждут на юге, в Одесской области у Черного моря. Национальный природный парк "Тузловские лиманы" - это настоящая "мекка" для любителей наблюдений за птицами.

"Если говорить не о самом распространенном, но перспективном направлении туризма, то у нас это беордвотчинг. Для любителей этот сезон довольно интересный: прилетает на зиму много гусей, уток, есть такие экзотические виды, как краснозобая казарка. То есть туристы приезжают, чтобы увидеть определенные виды, которых здесь нет в другой сезон",- комментирует начальница отдела рекреации и экологического образования Ирина Бурлаченко.

Фото: Бердвотчинг в парке "Тузловские лиманы" (facebook.com/Національний-природний-парк-Тузлівські-лимани)

Кроме того, можно отправиться на экскурсию по парку, чтобы узнать больше о местной природе.

"Наиболее популярный маршрут у нас — "Тузловская Амазония". Там есть такой скромный визит-центр, откуда начинается экскурсия. Туристы получают в течение часа общую информацию, смотрят карту и фотографии, а затем отправляются по тропинке вдоль лимана. Заходим в бунгало, откуда можно понаблюдать за птицами и дальше выходим на морское побережье к маяку", – описывает путешествие Ирина.

Фото: Ледяная природа парка зимой (facebook.com/Національний-природний-парк-Тузлівські-лимани)

Встреча Нового года на самой высокой точке Украины

И последним пунктом нашего путешествия по родной стране станут Карпаты. Для настоящих искателей приключений и отчаянных пеших туристов они готовят заснеженные тропы Карпатского биосферного заповедника.

Конечно, преодолеть горы зимой еще труднее, но смельчакам они подарят незабываемые пейзажи и особые впечатления. Турклубы предлагают полноценные походы по разным маршрутам с ночевками в палатках и колыбах. А мы рассмотрим необычное предложение празднования Нового года на Говерле.

Фото: Новогодний костер на Говерле (green-travel.biz)

"Первые разы мы брали с собой дрова, сейчас смотрим по погоде, — это получается самый высокий горный огонь. На вершину кроме нас, поднимаются и самостоятельные туристы. Каждый год по-разному: бывает, что метель, плохая видимость и никто не осмеливается подниматься, потому что надо хорошо ориентироваться, бывает на вершине празднуют десять человек, а бывало и так, что около сотни. Однажды было очень холодно, ниже 30 градусов мороза. Мы дошли до 1500 метров, группа не захотела идти дальше, развернулись и пошли вниз, и мы только вдвоем с одним клиентом поднялись", – делится гид в горах, организатор путешествий компании Green travel Юрий Юркив.

Фото: Встреча Нового года на Говерле (green-travel.biz)

Также он рассказывает об особенностях этого восхождения и о том, кто может присоединиться к походу:

"Маршрут подходит для любого среднестатистического украинца, у которого нет проблем со здоровьем, и у которого средняя физическая форма. Мы так рассчитываем время, что около 12-ой выходим на вершину, встречаем Новый год, поем гимн, и, как правило, зажигаем новогодний огонь. Несколько раз был такой сильный ветер, что мы немного спускались и жгли его в лесу".

Он добавляет: если люди сомневаются в собственных силах, но очень хотят, то им надо понимать, насколько они выносливы. Ведь это фактически целую ночь ходить, около 8 часов.

"Но за 9 лет наших новогодних походов обратно развернулись только два человека. И дети с нами ходили, и люди с лишним весом, но все поднялись. Главное, чтобы была правильная одежда и обувь. Это проверяет гид перед восхождением", - замечает Юрий Юркив.

Напомним, ранее мы писали, что такое национальные парки и как каждый желающий может приобщиться к их развитию.