Маски и сертификаты. Украинцам напомнили карантинные правила на горнолыжных курортах

Документы у туристов будут проверять при поселении в отеле или при покупке снаряжения

Для клиентов и посетителей горнолыжных курортов на время адаптивного карантина услуги предоставляются только при наличии и после проверки COVID-документов.

Об этом говорится на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Указывается, что норма об обязательном наличии COVID-документов распространяется на всех лиц старше 18 лет.

В Минздраве напоминают, что на время карантина клиенты и посетители курортов должны предоставлять по требованию работников заведений как COVID-документы, так и документы, подтверждающие возраст личности. В общественных местах обязательно ношение защитных масок.

Для работников заведений на курортах также обязательно наличие COVID-документов, перед началом работы обязательным должно быть измерение температуры и при работе - использование средств индивидуальной защиты.

К работе не допускаются работники, имеющие признаки ОРВИ, температуру свыше 37,2 градуса или подлежащие самоизоляции.

Проверку COVID-документов клиентов можно проводить во время поселения в гостиницы или приобретение абонемента на горнолыжное катание.

Чтобы избежать повторной проверки, клиентам можно присвоить уникальные отметки, которые будут свидетельствовать о том, что проверка уже проводилась.

Фото: Курорт Буковель в Ивано-Франковской области (unsplash.com/tanya-pro)

Напомним, 1 декабря 2021 было утверждено Постановление главного государственного санитарного врача №21, которым определяются противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов на период карантина. Согласно Постановлению, субъекты хозяйствования, то есть бизнес, должны соблюдать санитарное законодательство и требования, установленные Кабмином на время карантина.

Руководитель или ответственное лицо должны обеспечить:

проведение температурного скрининга бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены;

разъяснительную работу с работниками по вакцинации против COVID-19, профилактики и реагирования на выявление симптомов коронавирусной болезни;

не допускать к работе сотрудников, не предоставивших документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни;

недопущение к работе работников, подлежащих самоизоляции и имеющих симптомы ОРВИ или температуру свыше 37,2°C.

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