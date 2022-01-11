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Маски и сертификаты. Украинцам напомнили карантинные правила на горнолыжных курортах

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Вторник 11 января 2022 11:29
Маски и сертификаты. Украинцам напомнили карантинные правила на горнолыжных курортах Фото: Буковель, Ивано-Франковская область (unsplash.com/tanya-pro)
Автор: Евгения Тугушева

Документы у туристов будут проверять при поселении в отеле или при покупке снаряжения

Для клиентов и посетителей горнолыжных курортов на время адаптивного карантина услуги предоставляются только при наличии и после проверки COVID-документов.

Об этом говорится на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Указывается, что норма об обязательном наличии COVID-документов распространяется на всех лиц старше 18 лет.

В Минздраве напоминают, что на время карантина клиенты и посетители курортов должны предоставлять по требованию работников заведений как COVID-документы, так и документы, подтверждающие возраст личности. В общественных местах обязательно ношение защитных масок.

Для работников заведений на курортах также обязательно наличие COVID-документов, перед началом работы обязательным должно быть измерение температуры и при работе - использование средств индивидуальной защиты.

К работе не допускаются работники, имеющие признаки ОРВИ, температуру свыше 37,2 градуса или подлежащие самоизоляции.

Проверку COVID-документов клиентов можно проводить во время поселения в гостиницы или приобретение абонемента на горнолыжное катание.

Чтобы избежать повторной проверки, клиентам можно присвоить уникальные отметки, которые будут свидетельствовать о том, что проверка уже проводилась.

Маски и сертификаты. Украинцам напомнили карантинные правила на горнолыжных курортахФото: Курорт Буковель в Ивано-Франковской области (unsplash.com/tanya-pro)

Напомним, 1 декабря 2021 было утверждено Постановление главного государственного санитарного врача №21, которым определяются противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов на период карантина. Согласно Постановлению, субъекты хозяйствования, то есть бизнес, должны соблюдать санитарное законодательство и требования, установленные Кабмином на время карантина.

Руководитель или ответственное лицо должны обеспечить:

  • проведение температурного скрининга бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены;
  • разъяснительную работу с работниками по вакцинации против COVID-19, профилактики и реагирования на выявление симптомов коронавирусной болезни;
  • не допускать к работе сотрудников, не предоставивших документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни;
  • недопущение к работе работников, подлежащих самоизоляции и имеющих симптомы ОРВИ или температуру свыше 37,2°C.

Напомним, ранее мы писали, какие зимние курорты в Карпатах не будут работать этой зимой.

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