По пути в Буковель. На Ивано-Франковщине теперь можно посетить 10 уникальных архитектурных локаций

Новый маршрут для путешественников презентовали в городе Городенка Ивано-Франковской области. Открытие культурно-туристического маршрута состоялось в костеле Непорочного Зачатия Девы Марии. Об этом сообщает Ивано-Франковская ОГА.

Маршрут создан вокруг личности легендарного скульптора: туристы смогут увидеть костелы, церкви и другие объекты - в целом 10 уникальных локаций Покутья. Центром маршрута выбрали костел в Городенке, а также монастырские кельи и фигуру Девы Марии, которую создал Иоганн-Георг Пинзель - известный галицкий скульптор середины 18 века.

Туристический маршрут создали на самой популярной трассе в Украине - из Киева в Буковель.

"Дорога из Киева в Карпаты через Городенку также является самой короткой, поэтому ежегодно этот путь выбирают сотни тысяч украинцев и зарубежных туристов. Благодаря проекту мы добавляем этой дороге большей ценности. Теперь, путешествуя из столицы в горы, можно остановиться возле уникальных локаций, возраст большинства которых превышает 300 лет, а архитектурой и отделкой которых увлекается весь мир", — рассказала руководительница проекта Мария Здрила.

Костелы и музеи Покутья. Какие локации вошли в маршрут

Маршрут "Pinsel.Return" знакомит с самобытной историей Покутья (историко-географической области Украины в восточной части современной Ивано-Франковщины) и работами легендарного скульптора. Проехать по маршруту может любой турист самостоятельно.

"Путешественники, которые им воспользуются, прикоснутся к исключительному наследию, познакомиться с искусством, которое признано шедевральным на мировом уровне", — говорится в сообщении.

Фото: Костел в Городенке сооружен в 1743-69 годах по проекту архитектора Бернарда Меретина в сотрудничестве с Иоганном Пинзелем (wikipedia.org)

В маршрут также вошли:

костел святого Михаила в селе Михальче;

церковь святого Николая Чарнецкого в селе Семаковцы;

памятники природы, геологии, редкие виды флоры и фауны Днестровского каньона;

несколько объектов в Городенке: Большая синагога, церковь Успения Пречистой Девы Марии, Армянский костел, краеведческий музей "Покуття".

Длина нового промаркированного маршрута составляет 17 километров. На сайте ОГА пишут, что преодолеть его можно за несколько часов. Подробная информация обо всех локациях, а также интерактивная карта пути доступна на сайте pokutia.com.

К слову, от одной из локаций на маршруте (костела святого Архистратига Михаила в селе Михальче) до следующей (Днестровского каньона) можно добраться пешком по промаркированной туристическо-экологической тропе.

Фото: Костел святого Михаила в селе Михальче (pokutia.com)

"Галицкий Микеланджело". Кто такой Иоганн Пинзель

Главной в создании маршрута стала фигура скульптора Иоганна Пинзеля.

Принято считать, что Пинзель родился между 1707 и 1720 годами. Но где именно - точно неизвестно. По некоторым предположениям, он был немцем и попал сюда из Силезии. Некоторые говорят, что это итальянский мастер, который получил хорошее образование дома, но из-за каких-то обстоятельств вынужден был взять псевдоним и переехать.

Фото: Армянский костел в Городенке (pokutia.com)

Также есть и противоположные по смыслу предположение о том, что Пинзель родился на Подолье, а меценат Николай Потоцкий отправил его на учебу в Западную Европу, и тот вернулся домой уже профессиональным мастером.

"Уникальным стилем этого мастера, которого еще называют "галицким Микеланджело", восхищается весь мир. Его работы украшают немало известных памятников во Львове, где расположен музей творений этого художника. Выставку работ Пинзеля в свое время презентовали даже в Лувре. И мало кто знает, что львиную долю скульптур Иоганн Пинзель создал именно в Городенке, в костеле Непорочного Зачатия Девы Марии. Когда-то в храме было 33 фигуры известного мастера, но пока сохранилась только одна - фигура Девы Марии", — говорится в публикации.

Некоторые из работ Пинзеля, которые сохранились на территории Украины:

Алтарь костела Непорочного Зачатия Девы Марии в городе Городенка;

Колонна со статуей Пречистой Девы Марии в Городенке;

Вероятно, интерьеры костела бернардинцев в городе Бережаны;

Святой Юрий – скульптура, расположенная на парапете собора святого Юра во Львове;

Каменные скульптуры для парапета ратуши в Бучаче (изначально их было 14, но уцелели 9);

Святые Лев и Атанас (статуи покровителей известной семьи Шептицких, размещенные на соборе святого Юра во Львове).

Напомним, главные курорты Карпат станут доступнее для туристов из трех стран.

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