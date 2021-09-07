Путевки по 130 евро: отдых в Черногории в сентябре предлагают по цене авиабилета

Бархатный сезон на курортах Черногории радует украинских туристов не только хорошей погодой, но и ощутимым снижением цен и большим выбором жилья. При желании даже на четыре дня в эту страну можно отправиться по цене от 69 евро с человека.

В сентябре в курортной стране резко снижаются цены на отдых из-за падения спроса. Еще в конце августа местные отельеры отмечали спад бронирований номеров и прогнозировали окончание туристического сезона. Одной из причин такой ситуации оказались изменения условий въезда – с тестом или вакцинацией.

Как могут украинские туристы отдохнуть в Черногории в сентябре и на какие цены рассчитывать – в материале РБК-Украина.

"Слишком много рейсов и доступные отели"

Туры в Черногорию в сентябре у украинских туроператоров ощутимо подешевели, отмечает профильное издание "Мастер тура". Недельный отдых в отелях или апартаментах категории 2-3* обойдутся в 10-12 тысяч гривен за двоих с авиаперелетом. Немного дороже - размещение в 4* отелях.

Фото: Туристические локации в Черногории (unsplash.com/datingscout)

При этом перелет на регулярных рейсах стоит 2-4 тысячи гривен в одну сторону. Даже при минимальной цене авиабилета перелет в обе стороны обойдется в 8 тысяч гривен за двоих.

Спрос на отдых в Черногории обвалился, а количество чартерных рейсов оказалось на прежнем уровне. Поэтому туроператорам приходится снижать цены, чтобы заполнить места в самолетах, объясняют эксперты.

"На спрос повлияло начало учебного года, когда семьи с детьми школьного возраста уже почти не ездят на курорты. Количество рейсов нужно сокращать примерно в два раза", - рассказал изданию директор туристической компании "Adria Hit" Владимир Швец.

Полетные программы в Черногорию планировались, когда страны ЕС были закрыты для туристических поездок. И с их открытием часть турпотока переориентировалась на них, считает директор "АЛЬФ ТО" Ольга Алексеенко.

Фото: Пляжный отдых в Черногории (miljan-mijatovic)

При этом дефицит мест для размещения туристов, из-за чего весь август были сложности с подтверждением бронирования туроператорами, ушел в прошлое. Сейчас ситуация с остановками продаж в отелях выровнялась – теперь туристическим компаниям есть что предлагать туристам среди вариантов проживания.

Сколько стоит отдых в Черногории в середине сентября

Самые бюджетные предложения отдыха в Черногории можно найти на сайтах продажи горящих путевок. При этом самые минимальные цены с включенным авиаперелетом удивляют: с вылетом на следующий день отдых в Черногории обойдется от 69 евро за 4 дня (4414 гривен за двоих) в 3* апартаментах в Будве или Петроваце без питания.

Фото: Пример "горящих" цен на отдых в Черногории в сентябре (скриншот РБК-Украина)

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях без питания у ведущих туристических компаний на даты с 9 сентября и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" неделя в 3* отеле в Будве можно провести неделю за 11992 гривны с вылетом 12 сентября, в Бечичах – от 13 тысяч гривен с вылетом 10 сентября. В 4* - от 15 тысяч гривен в Будве и Рафаиловичах, и от 17 тысяч грн – на курорте Свети Стефан.

У компании Farvater – большой выбор туров в 3* апартаментах в Будве по цене 11-12 тысяч гривен, в Бечичах – от 13 тысяч гривен, в Рафаиловичах – от 13,8 тысяч грн за двоих. Большинство предложений проживания в отелях 4* в Будве стартуют с 13,5 тысяч грн, в Петроваце – с 15 тысяч грн, в Рафаиловичах – с 16 тыс. грн. В 5* отеле на курорте Белила можно провести неделю вдвоем по цене от 26,9 тысяч гривен, в Будве – от 46,6 тысяч гривен, в Герцег-Нови – от 88,6 тысяч гривен.

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