"Отели пустеют, туры отменены": почему туристы отказываются от отдыха на курортах Черногории в сентябре

"Высокий" сезон закончился спустя 45 дней

Отдых в Черногории этим летом был на пике популярности среди иностранных туристов – благодаря въезду без карантинных ограничений курорты в июле и августе были переполнены отдыхающими из разных стран.

Но с 24 августа правительство Черногории ужесточило правила въезда – на границе необходимо предъявлять один из четырех документов: свидетельство о вакцинации (даже одной дозой), негативный результат ПЦР-теста или теста на антиген, справку о выздоровлении от COVID.

Без одного из этих документов прибывающие должны отправиться на 14-дневную самоизоляцию с правом сдать ПЦР-тест на 6 день, чтобы выйти из карантина.

В туристической среде сразу заговорили о подорожании поездок для семьи из нескольких человек и падении спроса на отдых на курортах Черногории.

Резкое снижение количества бронирований на сентябрь отметили также отельеры курортной страны, которые допускают преждевременное завершение туристического сезона.

Результаты августа: переполненность отелей и хорошая выручка

Проблемы с размещением в Черногории начались еще в конце июля – тогда из-за небольшого количества мест в отелях многим туристам предлагали отдыхать в частных апартаментах или на виллах. Из-за высокого спроса со стороны европейских туристов в отелях отмечали "овербукинг" до конца августа.

Фото: Отель в Будве (booking.com)

В одной из наиболее загруженных локаций - Будве - подсчитали турпоток и подвели итоги сезона.

"Общее количество туристов на популярном курорте Черногории – Будва – достигло 88% от показателей 2019 года. Туристов из Сербии, России, Украины, Боснии и Герцеговины больше всего в частном секторе, а в гостиницах останавливаются чаще гости из Казахстана, Франции, Польши, Турции, Германии, Италии", - передает телеканал RTCG слова директора Туристической организации Будвы Майи Лиешевич.

Туристы в этом году стали экономить на еде, что сказалось на доходах общепита на курортах, отмечают представители заведений питания.

"Гости в этом году другие, заказывают меньше еды. В основном - дешевые напитки и блюда. Понятно, что бюджет определяет, что они будут заказывать. Бестселлеры в меню - самые дешевые", - пожаловался менеджер пляжного бара в Будве Младен Станкович.

Впрочем, отельеры довольны сезоном, который может в этом году завершиться всего спустя 45 дней – доходы почти приблизились к показателям 2019 года. Они отмечают, что заработанного хватит, чтобы погасить долги, накопившиеся с начала пандемии.

"Наполнение мощностей началось только в конце июня. Мы довольны, даже если сезон массового туризма длился 45 дней, максимум получен. Наш отель был заполнен с июля, но с 24 августа начал пустеть. Было много заявок на сентябрь из Германии, Австрии, Израиля, но большинство из них отменены – к сожалению, этот месяц довольно неопределенный", - рассказала исполнительный директор управляющей компании одного из отелей Йована Мичунович.

Она отмечает, что в ближайшие дни может быть много отмен бронирований – из-за того, что не все туристы успеют сдать тесты и подготовить документы для приезда в Черногорию. Также ситуация с заболеваемостью на курортах оставляет желать лучшего – в Будве, по словам Мичунович, инфицировано много местных жителей.

Фото: Пляж в Черногории (unsplash.com/miljan mijatovic)

Все же на курортах Черногории надеются, что уровень бронирований в отелях достигнет 50% и новая волна коронавируса не помешает продлить туристический сезон до конца сентября, как это обычно бывает каждый год.

Туристы остались недовольны сервисом и ценами

В 20-х числах августа на пляжах в Черногории было не протолпиться, рассказала РБК-Украина киевлянка Ольга Савченко, которая решила провести в балканской стране недельный отпуск ко Дню независимости Украины.

"Будва просто переполнена – на пляже негде сесть и полежать, к морю не подойти. Поэтому старалась ездить в экскурсии, чтобы не скучать. Хотя довольно дорого – средняя цена 35 евро", - отметила туристка.

Она пожаловалась, что гиды в отелях предлагают экскурсии в два раза дороже, чем такие же - "на улице". Девушка съездила в Хорватию и в несколько локаций Черногории.

"Была в туре в Хорватию. Дубровник - суперкрасивый и цивилизованный, в отличие от Будвы, которая является селом. Также с ним сравнится крутой город Котор в заливе Бука-Которска, куда я плыла на кораблике, а дальше – в Герцог-Нова", - поделилась она.

Фото: Котор в Черногории (unsplash.com/radik sitdikov)

В соседнюю Албанию Ольга Савченко поехать уже не успела – ей прислали сообщение, что из-за новых правил в Черногории однодневная экскурсия отменяется.

"Цены не низкие: кофе и пиво – 1,5 евро, вино – 2 евро. Я заказывала в основном только рыбный суп за 3 евро или куриный бульон – за 2 евро", - рассказала о своих расходах она.

Между тем, отельеры в Черногории отмечают, что туристы этим летом больше всего жаловались также на нехватку парковочных мест, чистоту пляжей и других общественных мест.

"Это проблемы, с которыми Будва сталкивается в последние десятилетия в пик сезона, когда из-за огромного притока гостей инфраструктура перегружена, а работа городских служб по выполнению регулярных мероприятий затруднена", - передает телеканал RTCG слова Майи Лиешевич.

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