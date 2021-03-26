"Подводные камни" туров за 100 евро: что нужно знать о бюджетных поездках за границу

Автобусные туры - один из способов путешествовать по доступной цене. Если хочется путешествовать и узнавать мир, а поездки в туристические страны кажутся не по карману, то даже во время пандемии есть масса вариантов, как осуществить мечту бюджетно.

В чем особенность таких поездок и сколько стоит посетить популярные локации в 2021 году - в материале.

За сколько можно посетить туристические города на автобусе

Об особенностях автобусных туров, которые были очень востребованы до пандемии, некоторые турагенты могут рассказать из собственного опыта. Например, директор туристического агентства "Мадагаскар" Евгения Мельник описала свою поездку в таком туре.

"Я часто отправляла клиентов в автобусные туры и думала, как это удобно. Продумана вся логистика: ночевки в отелях, трансферы между городами, интересные экскурсии. Сопровождающий подскажет, что посмотреть, где поменять деньги, где вкусно и недорого пообедать. Все в одном флаконе. И главный плюс - это стоит недорого: в диапазоне от 100 до 200 евро", - описывает преимущества бюджетной поездки турагент.

Но для себя Евгения Мельник такие варианты не бронировала. Ее останавливал длительный переезд и мало времени на знакомство со страной.

Фото: Туристы в Вене (pixabay.com)

"Я думала, что это не мой формат путешествий. Но мое мнение изменилось, когда в феврале 2020 года я разослала клиентам предложения автобусных туров на 8 марта. Там же было и предложение тура в Зальцбург. А после этого я отправилась на прием к стоматологу, где за три пломбы заплатила 100 евро", - вспоминает она.

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Тем временем ее муж с другом решили вместе поехать в этот тур и забронировали его.

"Тур в Зальцбург стоил меньше 100 евро, меньше, чем мои пломбы у стоматолога. А впечатления от поездки остались на всю жизнь. Мы побывали в краю с альпийским озерами, увидели родину Моцарта, выпили кофе и попробовали самые вкусные сосиски на свете на главной площади в Зальцбурге. 8 марта мы гуляли по Вене и пили кофе меланж. Я забежала в кондитерскую и купила 6 разных видов пирожных. Уже в автобусе мы продолжали смаковать вкус Вены", - делится впечатлениями турагент.

Специалист отмечает: автобусные туры - это интересно и бюджетно. Примерно за 100 евро можно увидеть самые красивые города мира.

Она приводит примеры цены на автобусные туры в 2021 году, куда туристы смогут поехать в условиях пандемии и закрытых границ большинства стран Европы.

- Стамбул: дворец Топкапы, дворец Долмабахче, Галатская башня, Принцевы острова за 118 евро.

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- Черногория, Албания и Северная Македония в одном туре за 178 евро.

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- Хорватия: Дубровник, Элафитские острова, Сплит и Загреб - 165 евро.

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- Эгейское побережье Турции: Фетхие, Измир и Стамбул - тур на 10 дней с отдыхом за 240 евро.

Фото: Путешествие в Албанию (pixabay.com

"Скрытые" нюансы бюджетных туров

В особенно бюджетных турах компаниями могут быть предусмотрены и некоторые "скрытые" (не указанные в базовом описании поездки) моменты. Некоторые из них перечисляют туристы на туристическом форуме "Турправда".

- Преобладание ночных переездов. Некоторые туры проходят только с одной ночевкой в гостинице. Как следствие - туристы устают. Дорога может занимать до 24 часов. И это - без учета очередей на границе и других нюансов;

- Поверхностный осмотр достопримечательностей. Одна из туристок сетует на то, что во время поездки в Стамбул посещению знаменитого Дворца Топкапы экскурсионной группе выделили всего полчаса. Ссылались на строгий тайминг, ведь надо было поскорее ехать дальше;

- Мало свободного времени на прогулки. Пользователь форума рассказал, что из-за того, что в список мест включают сразу множество локаций, неспешно прогуляться, наслаждаясь атмосферой города во время поездки в Румынию в 2019 году практически не получалось; С ним согласились другие пользователи, которые рассказали об аналогичной проблеме в туре в Болгарию;

- Дополнительные расходы. Как правило, в самые бюджетные туры не включают питание (в цену входят только завтраки). В стоимость туров могут не выходить также цены за входные билеты в музеи. В результате поездка обходится все равно дороже, чем изначально анонсируется.

Что стоит учесть перед покупкой автобусного тура

На сегодняшний день на туристическом рынке есть много туров, которые привлекают туристов своей низкой цене. Однако перед покупкой такого тура следует помнить, что не всегда низкая цена является признаком качественного продукта, говорит в комментарии РБК-Украина Владимир Гайдук, гид туристической компании "Аккорд Тур".

"Во избежание неприятных впечатлений, и чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами во время поездки, перед покупкой тура предлагаю обратить внимание на моменты, которые одновременно могут удешевить тур, но и снизить его качество", - предупреждает специалист.

Первое, что нужно сделать туристу - подробно прочитать программу тура и обсудить ее с турагентом, выяснить количество дней поездки, каким маршрутом будет следовать автобус, в каких городах предусмотрены остановки по программе и их продолжительность.

Фото: Путешествие в Стамбул (pixabay.com)

"Также обратите внимание на наличие или отсутствие ночных переездов в автобусе, которые могут быть как положительным, так и отрицательным моментом. С одной стороны - это позволит сэкономить время и увидеть красивых мест, а с другой - несколько уменьшит комфорт тура", - обращает внимание гид.

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Не менее важным моментом является забронированные гостиницы, в которых будет проживать в поездке турист.

"Спросите, к какой категории они относятся, сколько ночевок запланировано в течение тура, входит ли в стоимость проживания завтрак и как далеко гостиница расположена от мест, которые вы будете посещать", - советует Владимир Гайдук.

Также стоит с помощью карты выяснить, сколько времени займут переезды между городами по программе тура. Чтобы пребывание было комфортным и безопасным, следует поинтересоваться страховкой на время путешествия.

"Все вышеперечисленные факторы вместе влияют на цену и качество, поэтому я бы рекомендовал купить тур немного дороже. Такая поездка будет значительно лучше и принесет положительные впечатления", - резюмирует эксперт.

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