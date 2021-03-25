Рейсы ежедневно: отпуск в Черногории можно планировать уже в мае

Чартеры в балканскую страну запустят пять авиакомпаний

Несмотря на то, что во многих туристических странах накануне туристического сезона остается напряженная ситуация, там готовятся принимать массовых туристов с первых теплых дней. В одну из самых популярных среди украинцев балканских стран - Черногорию - можно отправиться на отдых уже в мае.

Украинские авиакомпании планируют чартерные рейсы в популярную страну на период пляжного сезона, а туристические компании уже предлагают путевки по доступным ценам.

Как будут летать украинцы в Черногорию

На майские праздники из Украины в Черногорию начнут летать чартерные рейсы трех авиакомпаний - SkyUp, Jonika и новой на рынке украинской Bees Airlines. Об этом сообщается на сайте бронирования чартерных авиабилетов Chabook.

Так, с 1 мая авиакомпания SkyUp будет выполнять полеты по субботам из "Борисполя" в Тиват, Jonika - в те же дни из аэропорта "Киев" (Жуляны). Со 2 мая авиакомпания Bees Airlines будет совершать перелеты из аэропорта в Жулянах по воскресеньям.

Фото: Побережье в Тивате (pixabay.com)

В июне в курортный город Тиват на берегу Адриатического моря из Киева добавятся рейсы еще двух авиакомпаний – МАУ и WINDROSE из "Борисполя". С июня по сентябрь чартерные рейсы в этом направлении будут выполняться ежедневно, кроме пятницы.

Также в Тиват планируется пустить чартерные рейсы из больших аэропортов Украины - Одессы, Харькова, Львова и Запорожья.

Правила въезда в Черногорию

В конце марта в Черногории действуют строгие карантинные правила. По информации tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд украинцев разрешается со справкой о состоянии здоровья:

- Негативный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа или

- Тест на антитела (класса IgG), сделанный не позднее 30 дней, или

- Подтверждение доказательства вакцинации второй дозой вакцины, менее чем за 7 дней до въезда.

Фото: Город Котор в Черногории (pixabay.com)

Из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Черногории действует комендантский час с 21:00 до 05:00.

Также остается в силе запрет на междугороднее сообщение на выходных - с пятницы 21:00 до понедельника 5:00 на всей территории страны.

Действует полный запрет на въезд и выезда в регионы: Будва, Тиват, Херцег-Нови, Ульцинь, Подгорица, Никшич, Цетинье, Котор, Плужине, Бар, Плевля. В этих же регионах запрещена работа ресторанов и кафе, заведений сферы услуг.

Сколько стоит отдохнуть на майские праздники

Полететь на курорты Черногории первыми рейсами на майские праздники можно по выгодным ценам. Мы проверили стоимость путевок на двоих с авиаперелетом с 1 мая 2021 года.

Фото: Отель на курорте Бечичи (booking.com)

У компании "Farvater" провести неделю в 3* отеле с завтраками в Будве можно по цене от 19824 гривен с вылетом 8 мая, в 4* на курорте Бечичи – по цене от 20929 гривен с вылетом 5 мая, в 5* отеле в Будве – по цене от 28553 гривен с вылетом 5 мая.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" отдохнуть в 3* отеле с завтраками в Будве обойдется от 18083 гривен с вылетом 5 мая, в 4* в Бечичах – от 22360 гривен с вылетом 8 мая, в 5* отеле в Которе – от 35813 гривен с вылетом 1 мая.

У сети турагентств "HappyRest" – 7 ночей в 3* отеле с завтраками в Петроваце обойдется в 16901 гривну с вылетом 5 мая, в Будве в 3* – от 17360 гривен, в 4* отеле в Ульцине – от 19588 гривен, в 5* отеле в Будве – от 27394 гривен с вылетом на ту же дату.

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