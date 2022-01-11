Путешествия возвращаются: Таиланд открывает для туристов еще три региона

В Таиланде для путешественников открывают еще три популярных города - Краби, Пханг Нга и Самуи, несмотря на всплеск Covid, пишет Bloomberg.com.

Так, со вторника (11 января 2022 года) вакцинированные иностранные туристы могут въезжать в Краби, Пханг Нга и Самуи (в дополнение к Пхукету) в рамках программы "Песочницы", которая не потребует от них прохождения карантина при условии, что они проведут в этих городах не менее недели.

Смягчение визового режима позволяет иностранным туристам посетить страну и восстановить туристическую деятельность в этих регионах.

К слову, в Таиланде ранее уже увеличилось количество прибывающих туристов из-за упрощения правил въезда.

В то же время на прошлой неделе в стране была приостановлена на неопределенный срок программа без карантина, чтобы остановить распространение вспышки новых случаев Covid. Однако за предыдущие два месяца открытие границ для иностранцев помогло привлечь в Таиланд около 350 000 путешественников

Фото: Как изменилось число туристов в Таиланде во время пандемии после открытия границ. Данные Министерства туризма и Министерства здравоохранения, собранные Bloomberg

Количество туристов, прибывающих в рамках программы "Песочницы" на Самуи, вероятно, будет на 50% меньше.

Фото: острова Самуи, Таиланд (unsplash.com/ranthony-delanoix)

"Это все же лучше, чем полный запрет на поездки. Приостановка произошла во время пикового туристического сезона, поэтому ее влияние на сектор весьма значительно", — сказал Ратчапорн Пулсавади, президент Ассоциации туризма острова Самуи.

Такая стратегия повторного открытия может ослабить перспективы роста туризма Таиланда, поскольку до пандемии туристический сектор составлял почти пятую часть экономики страны: 40 миллионов иностранных туристов принесли более 60 миллиардов долларов в 2019 году.

Напомним, ранее ми писали, что в Таиланде для туристов открыли знаменитый пляж Майя Бэй.