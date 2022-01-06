Стало известно, останется ли открытым курортный Пхукет после ограничений въезда в Таиланд

Остров продолжает принимать туристов по программе "песочницы"

В Таиланде изменились правила въезда с 22 декабря 2021 года. Теперь полностью вакцинированные посетители могут посещать без карантина только Пхукет по программе "Песочницы" (Sandbox).

Пхукет останется открытым для туристов, несмотря на резкий рост числа новых случаев заражения Covid-19, пишет Bangkokpost.com.

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу сказал, что на острове по-прежнему открыт для туристов и будет действовать по программе "Песочницы".

"Поскольку мы стремимся сдержать Covid-19 при одновременном стимулировании экономики, мы получили просьбы не закрывать остров, поскольку это снова повлияет на экономику провинции", – сказал он.

"С субботы до понедельника, в общей сложности 10,132 иностранных гостей приехали в Пхукет. Это около 500 в день на ранних этапах по программе "песочница" (Sandbox), – сказал он.

Фото: Пхукет останется открытым для туристов (unsplash.com/valeriy-ryasnyanskiy)

В среднем от 30 до 50 туристов получают положительный результат на Covid-19 каждый день.

В провинции открыто около 66 отелей для людей с легкими симптомами.

"Во вторник на Пхукете было зарегистрировано 215 новых случаев заражения Covid-19, что является самым высоким ежедневным числом за месяц.

Уровень заражения среди туристов изначально был около 0,3%, а затем выросло до 0,5%, поскольку количество прибывающих из-за границы увеличилось с 500 до 4 000 в день", – сказал Наронг.

По его словам, большинство этих заражений были посетителями, прибывшими в рамках программы "Песочница Пхукета". Однако у большинства из них были с легкими симптомами варианта коронавируса "Омикрон".

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