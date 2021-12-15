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Путешествия станут доступнее. Сколько стран могут посещать туристы с украинским COVID-сертификатом

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 15:05
Путешествия станут доступнее. Сколько стран могут посещать туристы с украинским COVID-сертификатом
Автор: Евгения Тугушева

Сейчас украинцы могут посещать 52 страны мира, а затем список стран расширится

Украина присоединится к Глобальной сети COVID-сертификатов и с того момента украинцы смогут посещать больше стран. На сегодняшний день можно въезжать с таким документом в 52 страны мира. Об этом сообщается на странице МОЗ Украины в Facebook.

По словам заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич, украинцам открыт доступ к 52 странам мира государств, признающих украинские COVID-сертификаты в "Действии".

Впоследствии, несмотря на пандемию коронавируса и распространение нового штамма "Омикрон", украинцам будет открыт доступ еще более 80 государств мира, которые признают украинские COVID-сертификаты, уточнила чиновник.

"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети ковид-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов при пересечении границы ", – сказала Карчевич.

Путешествия станут доступнее. Сколько стран могут посещать туристы с украинским COVID-сертификатомФото: COVID-19 сертификат в приложении Дия (Виталий Носач РБК-Украина)

По ее словам, это означает, что у вакцинированных граждан Украины будет возможность посещать больше стран без ПЦР-тестов самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация.

Напомним, мы писали о списке стран, которые принимают украинских туристов по состоянию на сейчас. Список стран обновляется.

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