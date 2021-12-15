Подорожі стануть доступнішими. Скільки країн можуть відвідувати туристи з українським COVID-сертифікатом

Зараз українці можуть відвідувати 52 країни світу, а згодом список країн розшириться

Україна приєднається до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, і з того моменту українці зможуть відвідувати більше країн. Станом на зараз можна в'їжджати з таким документом до 52 країн світу. Про це йдеться на сторінці МОЗ України у Facebook.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, українцям відкритий доступ до 52 країнах світу держав, що визнають українські COVID-сертифікати у "Дії".

Згодом, попри пандемію коронавірусу та поширення нового штаму "Омікрон", українцям буде відкритий доступ ще до понад 80 держав світу, які визнають українські COVID-сертифікати, уточнила чиновниця.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі ковід-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів при перетині кордону", – сказала Карчевич.

​​Фото: COVID-19 сертифікат у додатку Дія (Віталій Носач РБК-Україна)

За її словами, це означає, що вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів самоізоляції в країнах прибуття, якщо це дозволяє епідемічна ситуація.

Нагадаємо, ми писали, про список країн, які приймають українських туристів станом на зараз. Перелік країн оновлюється.