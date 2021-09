"Путешествия – это вся моя жизнь". Николай Подрезан побывал в 70 странах, в большинстве из них – на коляске

Киевлянин Николай Подрезан - известный украинский путешественник. Планированием поездок он увлекся еще в юности, а с детства зачитывался приключенческими книгами о путешествиях.

В возрасте 38 лет он попал в аварию, в которой сильно повредил позвоночник и не смог больше ходить. Сейчас Николаю - 68. Он побывал в 70 странах, из них 63 на коляске, продолжив зарубежные поездки даже после того, как потерял возможность ходить.

С сентября 2011 по июль 2018-го он совершил путешествие на коляске по шести континентам, повторив известный маршрут Всемирной эстафеты Олимпийского огня 2004 года. Преодолевал большие расстояния на самолетах, поездах и на авто, проехав в целом более 230 тысяч километров.

О своем увлечении путешествиями, как не потерять жажду странствий и новых впечатлений, оказавшись в крайне сложных жизненных условиях и как путешествовать экономно, Николай Подрезан рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сейчас никто не представляет, как это — получать визу не на въезд, а на выезд"

"Увлечение путешествиями мне привил отец. Он говорил на шести языках. Был инженером, человеком энциклопедических знаний. На английском без лишних усилий мог провести экскурсию по Лондону, на испанском - по Мадриду, на польском — по Варшаве. В советские времена не было возможности ездить за границу, поэтому отец читал книги и смотрел "Телевизионный клуб путешественников", - рассказывает Николай Подрезан.

Отец путешественника умер шесть лет назад, когда ему был 101 год.

"Он дождался, когда открыли границы, но уже не имел физических сил на путешествия. Поэтому отправлял меня", - вспоминает киевлянин.

Путешествовать Николай Подрезан начал при СССР, еще до "перестройки". Это был период, когда выехать в зарубежную поездку могли чаще всего только те, кто имел определенные привилегии. Да и тогда рассчитывать на поездки во Францию или Италию не приходилось: были доступны путешествия в основном разве что в "дружественные" республики СССР.

Фото: Николай Подрезан на праздновании Дня флага, 2015 год (uk.wikipedia.org)

"Объездил весь тогдашний Советский Союз: был на Камчатке, Курилах, Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике — нынешних странах Балтии. Тогда активно действовали так называемые туристические поезда. Их база была в Киеве на станции возле метро Левобережная. Садились на поезд, и он 5-6 дней курсировал по Украине и Беларуси. Ночью ехал, утром останавливался. Мы выходили и дальше отправлялись на экскурсию автобусом", - рассказывает путешественник.

Он вспоминает, что после того, как к власти пришел Николай Горбачев, политика по открытости границ немного упростилась, и появилась возможность ездить уже в европейские страны. Но все же такие путешествия происходили не без сложностей и бюрократии.

"Сейчас молодые люди даже не представляют, каково это — получать визу не на въезд, а на выезд. Запрещены были все операции по валюте. Только когда вы имели на руках путевку, в банке можно было обменять ограниченные средства. Таким образом в 35 лет мне впервые удалось попасть в Чехословакию, а затем — в Болгарию", - говорит Николай Подрезан.

"Решил посетить все страны, где побывал Олимпийский огонь"

С момента, когда путешественник получил тяжелую травму, прошло уже тридцать лет. В ДТП он попал в Прибалтике в 1991 году.

"Как я всегда говорю, моя травма на два месяца моложе украинской независимости. Всю историю Украины я смотрел, как ребенок — снизу вверх", — вспоминает он.

Однако, несмотря на потерю возможности передвигаться на ногах, он продолжил странствовать:

"Первый мой “капитализм” - это была Греция в 1994 году. Туда я поехал на социальное обучение. Затем были США, Нидерланды, Британия. Как правило это было связано с социальными проектами".

В 2004 году Подрезан принял участие в первой Всемирной эстафете Олимпийского огня, нес факел на отрезке в Киеве.

"Это событие меня очень вдохновило. Решил, что даже тот человек, который передвигается на коляске, в силах совершить нечто подобное. После этого обдумал идею и начал ездить по миру с олимпийским факелом и нашим, украинским флагом. Решил посетить все страны, где побывал Олимпийский огонь. Так начался проект "Планета Земля. Взгляд с инвалидной коляски", - вспоминает Николай.

Фото: Путешественник повторил маршрут по 26 странам мира, где побывал Олимпийский огонь (Виталий Носач/РБК Украина)

В 2011 году он начал масштабное путешествие, стартовав с "нулевого километра" на Майдане Независимости в Киеве, оттуда поехал в аэропорт, дальше - на запад в Торонто, в Канаду. Потом снова уезжал и возвращался домой.

Через семь лет, преодолев с перерывами шесть континентов, он вернулся на то самое место с востока, уже из Австралии. Таким образом проехал 26 стран мира, где побывал Олимпийский огонь.

Путешествие по следам гастролей The Beatles

Николай Подрезан признается, что ему интересно не просто путешествовать. Он убежден, что будет значительно интереснее, если перед поездкой сформировать проект, в котором есть определенная идея, и определенные пункты к выполнению, которые логически будут связывать путешествие.

"В 1963-м, когда мне было десять лет, я впервые услышал песни группы The Beatles, и с тех пор стал страстным битломаном. Уже во взрослом возрасте придумал проект “По следам Битлз” — ехал туда, где жили или выступали участники группы. Там с женой Наташей мы искали концертный зал или гостиницу, и фотографировались на их фоне. На сегодняшний день в рамках проекта побывал в 23 городах и 13 странах, включая Японию и Новую Зеландию. Остались только Ирландия и маленькая деревня в Нидерландах, где The Beatles тоже в свое время играли концерт", - говорит киевлянин.

Фото: Мэттью стрит-улица в Ливерпуле, Англия. Известна как местоположение Cavern Club. The Beatles часто играли там в начале карьеры (wikipedia.org)

"Ливерпуль, город, где появилась сама группа, - это определенная квинтэссенция элементов всего того, что связано с The Beatles. Там я жил в отеле в 120 метрах от музея The Beatles Story ("история Битлз"). А в 300 метрах - знаменитая улица Мэтью стрит/Mathew street (улица, известная как место расположения клуба "Cavern", где музыканты группы неоднократно играли на старте своей карьеры - ред). На этой улице также стоит памятник Элеонор Ригби (имя героини одноименной песни The Beatles - ред.). Ежегодно в августе там проходит фестиваль битломанов. Но мы на нем не были, потому что для человека на коляске сложно быть в толпе", - вспоминает он особенности такого тематического путешествия.

Улицу Mathew street в Ливерпуле посещают тысячи туристов каждый год. Они в основном едут увидеть клуб "Cavern" и другие интересные места, связанные культовой группой. Например, памятник Джону Леннону, магазин "The Beatles", музей группы и несколько пабов, которые ранее посещали музыканты.

Фото: Стену на Мэтью Стрит украшает скульптура Артура Дули под названием "Четыре парня, которые потрясли мир" (wikipedia.org)

"Два дня живу в хостеле, а два — в шикарном отеле с завтраком за почти те же деньги"

Николай Подрезан говорит, что пенсия у него небольшая. Он работает на двух, иногда-трех работах. Не имеет машины, а в квартире - никакого современного ремонта.

"Однако мы с женой Наташей зарабатываем, чтобы ездить. Копеечку к копеечке складываем. Путешествуем очень экономно: не пользуемся такси, а в городах живем в скромных отелях, иногда в — хостелах. К тому же, желая найти оптимальные по цене предложения, я стал большим специалистом по поиску акций и скидок на отели и самолеты", — замечает путешественник.

"У меня даже появились некоторые, как говорят на современном языке — лайфхаки. Например, всегда на Booking (онлайн-сервисе поиска жилья - ред.) заказываю отель, от которого можно отказаться (не налагаются санкции за отмену бронирования). Почему я так делаю? Например, были мы в Риме. Отели там очень дорогие. Я заказываю полухостел, но не на четыре дня сразу, а четыре раза по одним суткам. Потом, уже перед самой поездкой, проверяю сайт и вижу, что появилась большая скидка на отель в центре города с завтраком, но только на два дня. Тогда два дня живу в хостеле, а два — в шикарном отеле с завтраком за почти те же деньги", — делится он.

По словам Николая Подрезана, ресурс Booking.com ему нравится тем, что там есть русский и украинский интерфейс а также функция для людей с инвалидностью. Кроме того, говорит он, стоит искать сервисы, которые в случае возникновения проблем с жильем будут пытаться помочь.

Фото: "Я стал специалистом по поиску акций и скидок на отели и самолеты" - Николай Подрезан (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Как-то были мы в путешествии по США. Едем машиной из Денвера в Канзас-Сити, дождь идет просто невероятно сильный. Приезжаем в заказанный отель, и оказывается, что нет нашего заказа. На рецепции сидит женщина-администратор, которая абсолютно "непробиваемая". Я достаю напечатанный заказ. Только тогда она говорит, что все места заняты. Набираем Booking. Нам двадцать минут ищут новое место, но не находят. Тогда предлагают : "Езжайте по трассе и заселяйтесь в первый же отель. Разницу мы возместим", - вспоминает путешественник.

"В путешествии воду стоит покупать в закрытых бутылках"

Николай Подрезан говорит, что во время путешествий он и его жена пытаются заселяться в отели неподалеку от дешевых сетей супермаркетов, таких как LIDL в Германии, или Tesco в Великобритании. В целом в крупных супермаркетах все значительно дешевле, чем на центральных туристических улицах, где много путешественников.

"Мы с Наташей ищем номера с кухней. Готовим сами. Иногда едим в кафе, но очень осторожно. Не потому, что еда плохая — она не для всех привычна. По той же причине воду в путешествии следует покупать в закрытых бутылках. Мы это делаем не только в жарких странах, в Европе тоже", — говорит он.

Фото: Если на чемодан наклеить определенный опознавательный знак, его легче будет найти в случае потери (unsplash.com/brevite)

"Есть еще один нюанс. Момент, о котором мало кто знает. Когда вы перед посадкой на рейс пакуете чемодан в пленку, следует его сфотографировать с нескольких сторон. А на ручку под пленку желательно прицепить свой знак, условно - какую-нибудь чебурашку. Когда мы впервые летали на Шри-Ланку, то в аэропорту Дубая, где была пересадка, потеряли мой чемодан, и даже тележку. Благодаря этим распечаткам наши вещи быстро нашли и доставили через полтора дня", — дает путешественник совет о том, как действовать для обеспечения безопасности от потери багажа.

Не стоит в путешествии "светить" кошельками

В целом во время путешествий в большинстве стран, довольно безопасно, говорит Николай Подрезан. Во многих странах местным не дают обижать туриста, особенно если он на инвалидной коляске. Но может быть все что угодно. Например, преступник может оказаться родственником полицейского, и тогда есть вероятность того, что вы сами будете в чем-то "виноваты".

"Во время путешествия не стоит надевать золото на себя, “светить” кошельками. Сумки следует носить через плечо. Замечал, как в Италии на скутере проезжают мимо туристов и срывают с них то, что они держат. Крупные суммы денег прячьте. Пусть у вас в кармане будет 20 евро, которые вы вытащите, если понадобятся. Dtlm bногда люди за границей достают пачку долларов, и они просто "кричат": “укради меня”. Также обязательно нужно иметь при себе копии паспортов. Вы раз их сделали и забыли, а если они не понадобятся, то дома выбросите", — советует путешественник.

В некоторых странах все же бывает крайне опасно.

Фото: Николай Подрезан советует не экономить на страховке, которую покупают перед любой зарубежной поездкой (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Нам говорили в Южной Африке: здесь безопасно, а уже в 10 метрах от этого места уже будут проблемы. И это действительно так. В Кейптауне есть Бродвей. Туда можно, там безопасно. Но если вы хотите в бар на том же Бродвее, то схема такая: вы должны сесть в такси в своем отеле и доехать на нем до места назначения. Из бара выйдет сотрудник и заведет вас внутрь. Или в Рио-де-Жанейро в Бразилии всем туристам говорят: когда подошли с ножами, без разговоров отдавайте все, потому что жизнь в этих дебрях ничего не стоит", — предупреждает Подрезан.

Он вспоминает:

"Жили мы в Рио в районе, который распологался на границе безопасной и опасной зоны. В безопасной зоне была площадь, оперный театр и Национальная библиотека. Там гуляли люди, светило солнышко. Мы решили, что не будет ничего страшного, если через опасную зону быстро пройти в порт. Но когда прошли квартал, то увидели совсем другую картину: на улице никого нет, первые этажи забиты досками, магазины закрыты. Посмотрели мы на кучи мусора и побитые окна и рванули обратно на площадь, где хотя бы есть люди".

"Все экскурсии планирую самостоятельно"

Как правило, путешественник большинство экскурсий планирует сам, без услуг гидов.

"Единственное, что позволяю себе, это поездки в двухэтажных автобусах City Tour. Такие и в Киеве есть, кстати. А музеи... Например в Италии, Германии для человека с инвалидностью они бесплатны. В Лондоне государственные музеи бесплатны для всех. Хотя диапазон между ценами может быть колоссальным. Например, билет на колесо обозрения London Eye стоит 27 фунтов с человека. Это тысяча гривен", – вспоминает Николай Подрезан.

Перед любой поездкой за границу он советует приобрести хорошую страховку.

Фото: Путешественник привозит из разных стран сувениры (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Например, вы едете за границу и ваша страховка, покрывающая лечение стоимостью 35 тысяч евро, стоит 240 гривен. А та, которая может компенсировать 50 тысяч евро, стоит 285 гривен. И мы покупаем ту, которая дешевле, мы так устроены. Хотя разница – как две буханки хлеба. А вдруг что-то произойдет? Тогда у вас на решение проблемы будет 50 тысяч евро, а не 35", – говорит он.

"В коллекции есть 1206 сувенирных ложечек"

Из путешествий Николай Подрезан привозит маленькие сувенирные чайные ложки.

"Это сувенир, придуманный американцами в конце 19 века, очень распространенный за рубежом. У меня есть 1206 ложечек. Некоторые мне дарят друзья. Уже делают подобные украинские сувениры. Например, с Андреевской церковью. У меня даже есть ложечка, посвященная 1000-летию Крещения Руси. Правда привезли ее из Канады, из Торонто", — говорит он.

Сейчас Подрезан планирует следующие проекты и путешествия. Несмотря на то, что в некоторые страны въезд пока полностью запрещен, другие все же открываются и упрощают правила пересечения границы.

"Карантин забрал у меня два года жизни. Потому что путешествия — они и являются всей моей жизнью", — подводит итог путешественник.

Напомним, ранее мы писали о долгом пути к безвизу и о том, как Украина отвоевывала право на свободный въезд в страны Европы.

Также предлагаем почитать, как развивались и чем жили украинские аэропорты за 30 лет независимости.