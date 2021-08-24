Долгий путь к безвизу: как мир открывался для Украины за 30 лет независимости

Челночники 90-х и шенгены в "нулевых": как страна отвоевывала право на свободный въезд в Европу

С 2017 года украинцы путешествуют в Европу без необходимости выстаивать очереди за визой. Также многие другие страны отменили визовые требования для наших сограждан. Но так было не всегда.

Давайте попробуем вспомнить, как открывались страны за последние 30 лет, и как украинцы стали обладателями паспортов с одним из самых высоких рейтингов в мире.

Высокий рейтинг украинского паспорта

За прошедшие тридцать лет украинский паспорт приобрел серьезный вес в пересчете на количество безвизовых стран, которые доступны украинцам. Компания Henley&Partners, начиная с 2006 года, ежеквартально обновляет так называемый "индекс паспортов". Это международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Индекс анализирует визовые правила 227 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Вся информация для этого рейтинга поступает из самой актуальной базы данных туристической информации, которую предоставляет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Динамика безвизового рейтинга

Фото: Рейтинг стран из бывшего СССР по безвизовой доступности (инфографика РБК-Украина)

Если проанализировать показатели Украины за последние 10 лет, то невооруженным глазом виден существенный прогресс. В 2021 году украинский паспорт находится на 37 месте рейтинга – между Португалией и Сербией. Для сравнения, в 2006 году, в самом первом рейтинге Henley&Partners Украина находилась на 64 месте. В настоящее время украинцы могут посещать без визы 137 стран (въезд без визы или с визой по прибытии).

Как Евросоюз объединялся в Шенгенскую зону

Безвиз Украины со странами Шенгенского соглашения, вступивший в силу в 2017 году, серьезно изменил отношение европейцев к Украине. Вместо того, чтобы сутками стоять в унизительных очередях перед посольством, собирать десятки документов и гадать, откажут в визе или нет, сегодня мы можем купить билет на самолет и сразу полететь в одну из открытых (без карантинных мер) стран Евросоюза.

Но так было не всегда. Европейские страны объединялись не сразу – первое Шенгенское соглашение было подписано только в 1985 году и лишь пятью странами из десяти членов ЕС. Остальные страны не стремилась отменять пограничный контроль для соседей по союзу.

Процесс отмены внутриевропейских границ был долгим и трудным. С увеличением количества стран, входящих в Шенгенскую зону, и ежегодным присоединением к ней новых стран, Шенгенское соглашение и связанные с ним конвенции ЕС вступили в полную силу только в 1999 году.

Лихие 90-е: первые украинцы заграницей – челночники, заробитчане и паломники

В начале 90-х, когда еще не было четких визовых правил с европейскими странами, украинцы начали выезжать по большей части в страны восточной Европы: Польшу, Словакию. Тогда еще не распалась Югославия.

Челночники ехали за товарами, которых тогда не было в Украине и вывозили то, что хорошо продавалось заграницей. Польша тогда вместо виз выдавала "ваучеры" - официальный документ, который предоставляли в консульстве взамен приглашения. Начиная с 1995 года, страны ЕС подписали Шенгенскую конвенцию и как-то постепенно начали стандартизировать свои визы.

Фото: Киевлянка в итальянской Флоренции, 1996 год (предоставлено РБК-Украина Аленой Мокроусовой)

Также были популярны паломнические туры, благодаря которым многие украинцы в середине 90-х смогли побывать в европейских странах. Путешественница со Львова Марьяна рассказала, как она организовывала паломнические поездки в Италию и Израиль:

"В 1993 году я организовала поездку для паломников из Львова в Иерусалим. Для этого мы вместе с церковной общиной нанимали автобус, а для того, чтобы сделать визы, мне пришлось ехать в Москву. Путешествие длилось больше месяца и было довольно опасным, потому что маршрут пролегал через Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию и Иорданию. И если Турция выдавала визу на границе, то сирийскую визу мы получали заранее, и стоила она на тот момент 50 долларов. А в 1995 году по случаю 400-летия Брестской Унии мы организовали паломническую поездку в Италию".

Для этого пришлось получать не только итальянскую визу, но и транзитные визы Словакии и Австрии, вспоминает она.

Фото: Безвиз Украины со странами Шенгенского соглашения, вступивший в силу в 2017 году, серьезно изменил отношение европейцев к Украине (facebook.com/DPSUkraine)

"Помню, я неделями стояла в очередях перед консульствами в Киеве, доказывала, что мы не мигранты – для этого нам предоставили официальные документы паломников, выданные в Соборе Святого Юра во Львове. Кстати, благодаря паломническому движению Тезе, украинская молодежь 90-х смогла побывать в европейских странах.

В то же время поездки в ту же Польшу были крайне опасными – на вокзалах орудовали рэкетиры, которые отнимали у приезжающих украинцев деньги. Иногда люди просто пропадали заграницей, и никто не занимался их поисками. 90-е годы были временем становления Украины, а правительство мало занималось безопасностью своих граждан. Все, кто путешествовал за границу, подвергали себя огромному риску".

Автобусные туры и мультивизы: как менялась ситуация в 2000-е

В начале 2000-х ситуация с визами стала меняться в лучшую сторону. Окончательно сформировался пул стран, входящих в Шенген. В Украине появился новый туристический продукт – "автобусные туры", в которых туристы могли посетить по 5-8 стран за одну неделю.

Для нас открылось "окно в Европу" – окно автобуса, из которого можно было часами смотреть на мелькающие поля и дома вдоль автострады, оттуда же - разглядывать архитектуру Вены и Праги. Покидать на пару часов автобус ради обзорной экскурсии и даже ночевать в нем, чтобы увидеть побольше городов, не тратя время и деньги на гостиницы.

Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, ратифицированное Законом Украины от 15 января 2008 года N 117-VI, должно было способствовать увеличению поездок заграницу и количеству выданных виз. Но по факту у каждой страны были свои требования, правила и список документов. Причина – огромный список правил, которые в каждой стране по-разному интерпретировали. Иногда приходилось готовить совершенно нелогичные документы.

Фото: Украинка в гостях у испанской семьи в Барселоне, 2001 год (предоставлено РБК-Украина)

Мой самый яркий пример – в 2012 году мы всей семьей (я, муж и дочь) решили поехать в Италию. Для получения визы нам пришлось делать нотариальное разрешение самим себе на вывоз своего же ребенка заграницу. Кроме того, в консульстве потребовали, чтобы мы поставили на разрешение апостиль. Было ощущение, что над нами просто издеваются.

Следующий этапом на пути к безвизу стала выдача шенгенских мультивиз. Это стало возможным, когда 5 апреля 2010 года вступил в силу новый Визовый кодекс ЕС (Регламент № 810/2009 Европейского парламента от 13 июля 2009 года. С его вступлением заработал так называемый Визовый кодекс, в котором была установлена и прописана процедура и порядок выдачи виз продолжительностью не более 3 месяцев в течение 6 месяцев.

С 2012 года полугодовой и годовой мультишенген стали выдавать Литва, Словакия, реже - Испания и Франция (не всем, и только после 2-3 поездок в эти страны). Украинцы стали чаще летать в Европу, отправляться в автопутешествия на несколько недель, включая в маршрут по несколько стран ЕС. В том числе - и в те страны, которые так и не вошли в Шенгенское соглашение: Болгария, Румыния, Хорватия, Кипр.

Для просмотра фото из путешествий собирались целыми семьями

Киевлянка, исследовательница старой архитектуры Алена Мокроусова вспоминает, что в 90-х также участвовала в паломнических турах, будучи студенткой. Это была возможность и сэкономить в поездке (участники туров жили в местных семьях или ночевали в монастырях), и повидать мир в условиях, когда выезды за границу были фактически единичным явлением.

Первые зарубежные путешествия с турфирмами предусматривали еще и посещение разных фабрик - одежды, обуви, кожгалантереи и тому подобное, говорит собеседница.

Фото: Алена Мокроусова в Англии, 1997 год (предоставлено РБК-Украина)

"Тогда таких вещей у нас не было еще в продаже. Иногда на месте было дешевле покупать, хотя не всегда. Когда мы были в Италии в 1996 году, то на фабрику около Неаполя не поехали. Вместо этого рванули в Помпеи. Хотя и сейчас туристов в групповых турах часто завозят на фабрики и в магазины, но тогда это воспринималось как что-то уникальное", - отмечает она.

По словам женщины, после путешествий собирание фото с поездок были целым событием - с трепетом печатали фотографии, раскладывали их в альбомы и всем показывали.

"Рассказывали подробно, кто где был. Специально с друзьями и родственниками встречались, чтобы обсудить поездку. Всем было интересно, потому как мало кто еще активно ездил. Сейчас уже никого ничем не удивишь. Все мгновенно выкладывают в соцсети. Раньше такого просто невозможно было представить, - говорит Алена Моркоусова.

Несмотря на визовые сложности и непостое финансовое положение в те времена, ее друзья и близкие все же старались находить возможность путешествовать:

"Считаю, что вопреки целому ряду проблем, путешествовать даже после распада СССР все же было реально. Стоило только захотеть. Я впервые выехала за границу вместе с отцом, когда еще была ребенком. Мы ездили в Германию. С тех пор я очень хотела путешествовать и познавать мир, искала для этого любые возможности".

По наблюдениям женщины, путешествия за тридцать лет изменились кардинально: "тогда мы и представить не могли, что можно просто купить билет и полететь в Европу буквально на следующий день", - говорит она.

Безвиз в пандемию, и будет ли введена ETIAS

В 2017 году украинцы получили возможность ездить в ЕС по биометрическим паспортам. Это колоссальный прорыв во всех отношениях: не нужно собирать документы и выстаивать очереди на получение визы, появилась возможность купить в последний момент билет на самолет и полететь на уикэнд в Европу.

Но пандемия внесла свои коррективы, и теперь, даже будучи обладателем биометрического паспорта, нельзя попасть по первому желанию в любую страну ЕС. Вместо виз теперь требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. Правда это касается не только Украины: в 2020 году Европа "отделилась" от всего мира и возвращается к обычной жизни неспеша, делая шаг вперед к восстановлению туризма, и два обратно, снова вводя карантинные меры.

Такая ситуация сейчас по большому счету везде – весь мир лихорадит от COVID-19, и когда это закончится, не знает никто. Поэтому спонтанные поездки заграницу снова превратились в тщательно планируемые путешествия, которые могут сорваться в любой момент. Не из-за визы, а из-за карантинных правил, которые меняют каждые две недели в каждой отдельно взятой стране.

Фото: Паспортный контроль в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Виталий Носач/РБК-Украина)

Надеемся, что поездки в Европу станут проще после признания Евросоюзом выданных в Украине сертификатов о вакцинации. С 20 августа 2021 года сертификаты вакцинации будут приниматься на территории Евросоюза на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС.

Но не стоит окончательно расслабляться. Во-первых, ситуация с вирусом очень быстро меняется, и границы могут снова закрыть. Во-вторых, после восстановления полноценного действия безвизового режима необходимо быть готовым к изменению его правил. ЕС готовит запуск так называемой системы авторизации поездок – ETIAS. Это автоматизированная электронная система, которая отслеживает и разрешает въезд в Шенгенскую зону гражданам всех стран, для которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону, в том числе и Украины.

Работа над вводом в действие системы ETIAS началась в 2016 году, и ожидается, что система будет внедрена к 2022 году. Каждые три года украинцам придется проходить авторизацию на сайте ETIAS, предоставляя необходимые документы: цифровое фото, не вклеенное в паспорт, уникальный цифробуквенный код, который находится под фотографией в паспорте и электронный чип паспорта – расположенный на нижней части обложки паспорта. Также придется оплатить визовый взнос в размере 7 евро с человека.

Фото: С 20 августа 2021 года украинские сертификаты вакцинации будут приниматься на территории ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС (РБК-Украина/Виталий Носач)

В целом в этой процедуре нет ничего сложного, особенно после того, как украинцам приходилось выстаивать недельные очереди в консульства и жить в ожидании неведения – дадут заветную визу или нет.

По большому счету, визы перестали пугать украинских путешественников. Тех, кто хочет увидеть разные страны, не останавливают ни ПЦР-тесты, ни неопределенности во время пандемии. Мы научились быть гибкими, у нас есть один из самых рейтинговых в мире паспортов, мы прочувствовали вкус открытых границ и знаем, что мир открывается всем, кто хочет путешествовать.

Напомним, ранее мы писали, как менялись украинские аэропорты за годы независимости.

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