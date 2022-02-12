Шампанское и блюда от шефов. Между городами Европы запускают премиальный экспресс

С 5 по 7 2022 года пассажиры знаменитого Восточного экспресса смогут отправиться в путешествие из Франции в Италию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Traveland Leisure.com.

В рамках празднования годовщины компании шампанских вин Veuve Clicquot, основанной в 1772 году, поезд Venice Simplon Orient Express отправит гостей в двухдневное путешествие из города Реймс (Франция).

Перед поездом гости смогут расположиться в комфортабельном номере Grand Suites отеля Veuve Clicquot's Hotel du Marc в Реймсе, а также посетить обед с дегустацией от Дома вин в Veuve Clicquot Crayeres с сомелье Дидье Мариотти.

В поезде гостям также предложат отведать блюда в вагоне-ресторане от шеф-повара Жана Имбера.

Отправляясь по маршруту, пассажиры могут полюбоваться восходом солнца из своих кают перед прибытием в Венецию. Далее гости отправятся на лодке в отель Cipriani, A Belmond, чтобы провести волшебную ночь в Италии.

Стоимость поездки начинается от 8 432 долларов на человека при условии, что два человека проживают в двухместной каюте.

Фото: Поезд Venice Simplon Orient Express (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

В атмосфере роскши. Поезд Venice Simplon Orient Express

Роскошный поезд, курсирующий из Лондона в Венецию и другие города Европы, в настоящее время принадлежит компании Belmond, управляющей 45 роскошными гостиницами, ресторанами, туристическими поездами и речными круизами в 24 странах.

В номерах люкс представлен "дух каждого города", оставаясь при этом верным оригинальному дизайну в стиле ар-деко 1920-х годов.

К услугам гостей комфортные номера люксы — "Вена", "Прага" и "Будапешт" — с отдельной ванной комнатой и с душем, двуспальные кровати и гостиную с полом с подогревом.

Фото: Интерьер номера люкс в поезде Venice Simplon Orient Express (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

В 17 отреставрированных вагонах поезда гости туристы могут поехать в однодневное путешествие из Флоренции и Рима и прибыть в Париж.

Маршрут будет проходить через перевал Бреннер или Женеву в Венецию, либо отправиться в тур по трем европейским столицам — Парижу, Брюсселю и Амстердаму — в рамках маршрута из Венеции в Амстердам.

Стоимость тура из Флоренции в Париж на две ночи, включая одну ночь в поезде и одну ночь в отеле Belmond, начинается от 2735 долларов США.

Напомним, ранее мы писали, что в Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс".