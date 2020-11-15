Нелегальные сувениры, штрафы и экстрим: чем рискуют туристы-нарушители

Фото: Отдых на море (pixabay.com)

Что нужно знать о местной культуре и законах во время зарубежного отпуска

Когда мы планируем отдых, то рассчитываем наконец освободиться от рутины и зарядиться максимальным количеством новых впечатлений. Однако полностью терять рассудок – не лучшая идея.

Тем более, что страны, в которые мы путешествуем, не меняют своих правил во время нашего отпуска, а за нарушение можно отдать деньги, здоровье или свободу. Рассказываем о "красных линиях", которые лучше не пересекать во время путешествия.

Религия и безопасность

Мусульманская культура имеет свои особенности. Часто именно в их поисках туристы и путешествуют, однако продолжают вести себя как дома. И если на территориях отелей правила достаточно либеральные, то за их пределами – нужно знать нюансы. Так, в ОАЭ в Рамадан строго придерживаются исламских обычаев. В этот период мусульмане не едят, не пьют, не курят днем. То же правило распространяется и на туристов.

В частности, до захода солнца следует воздерживаться даже от жевательной резинки в общественных местах. Исключением является только территория отелей. Находиться на пляже без купального костюма или отдельных его частей строго запрещено. Мужчинам не следует ходить в общественных местах с обнаженным торсом. А еще не стоит купаться в бассейне в верхней одежде. Хотя такого вообще лучше не делать, независимо от страны.

Похожая ситуация - и в Иордании. На территории старого Аммана и в сельской местности и женщинам, и мужчинам, стоит придерживаться консервативного стиля одежды. Шорты здесь практически не носят. В центре Аммана они будут особенно неуместными. Загорать без верха купальника запрещено.

Фото: Находиться на пляже без купального костюма или отдельных его частей в Египте строго запрещено (pixabay.com)

Следует отдавать предпочтение сплошным купальным костюмам, но раздельные также можно надевать для плавания в бассейне отеля. Также наиболее строго придерживаются правил во время Рамадана. Турция - более демократичная, но и здесь нужно не пересекать черту. Лучше иметь более сдержанную одежду, чтобы не получить штраф.

Однако не все ограничения связаны только с традициями. Некоторые имеют гражданскую или даже военную специфику. Так, в ОАЭ не стоит ругаться и бросать мусор – штрафы высокие, а иногда можно даже оказаться за решеткой. То же касается фотографирования государственных учреждений или людей на улицах.

Оригинальный, но понятный запрет действует в Египте – на территорию страны не разрешено провозить (а тем более использовать там) квадрокоптеры. Причем кроме риска получить проблемы с полицией, можно еще и навсегда лишиться устройств – их сбивают военные.

Полезно помнить:

· во время Рамадана действуют запреты на еду, питье и курение днем;

· алкоголь лучше не употреблять за территорией отелей;

· если не знаете города и особенностей правил, то лучше одеваться более консервативно;

· прежде чем фотографировать или производить съемку видео, лучше узнать, не действуют ли запреты на эту деятельность именно в этом месте.

Сувениры: легальные и не совсем

Кто же не хочет привезти себе или близким что-то интересное из далекой страны? Пожалуй, все. Но некоторые хотят как сувениры прихватить то, что им совсем не принадлежит. Как не обидно, но кражи - довольно распространенная проблема среди украинских туристов.

Доходит до того, что люди вывозят полные чемоданы гостиничных полотенец или даже воруют еду со складских помещений. Как правило, все это выясняется во время выселения, а ситуацию удается урегулировать без полиции.

Однако в некоторых местах прибытия полиции может иметь и вовсе неприятные последствия, ведь законы - строгие, поэтому существует риск попасть в тюрьму.

Фото: Из Египта нельзя вывозить кораллы: они считаются национальным достоянием (pixabay.com)

В практике Join UP! есть даже случай, когда семья во время отдыха в Египте зашла в магазин сладостей, и пока взрослые общались с продавцом, то дети прятали по карманам сладости. Так продолжалось почти неделю, пока владельцы магазина не вызвали полицию. И даже тогда родители не стали признавать, что в курсе поведения своих детей.

Впрочем, иногда кражи не являются такими очевидными. Например, туристы в Египте могут просто найти фрагменты кораллов на пляже и взять их с собой домой. Однако, согласно законам Египта, делать этого нельзя. Все кораллы считаются национальным достоянием, а штраф за нарушение может достигать 5000 долларов.

Иногда даже официально приобретенные вещи нельзя вывозить в качестве сувениров. Так, в Египте очень недорогие и качественные медицинские препараты. Именно поэтому наши туристы любят покупать лекарственные препараты, кремы и витамины.

Это разрешено, но в разумных количествах. Иногда люди не понимают этого и становятся контрабандистами. Есть даже случай, когда туристы пытались провезти препараты в бутылках из-под шампуней и весь чемодан был в бутылках, внутри которых были таблетки. Как результат, отдых закончился арестом, а весь нелегальный груз был конфискован.

Полезно помнить:

· не берите кораллы в качестве сувениров в Египте. Это запрещено;

· не пытайтесь вывезти много дешевых лекарств - это может быть воспринято как контрабанда;

· конечно, полотенца брать с собой не стоит, как и другие вещи, принадлежащие отелю.

Повышение градуса

Туристы, которые напиваются и устраивают драки, мешают отдыхать другим или вовсе вынуждают самолет идти на срочную посадку, чтобы унять неадекватного пассажира, уже давно стали героями интернет-приколов.

Однако это не развлечения. Если туристы выходят за рамки, отель их выселяет без возврата денег, при этом нужно еще покрыть убытки.

Некоторые начинают пить еще во время трансфера. В практике Join UP! были даже ситуации, когда туристам отказывали в обратном трансфере из-за неадекватного поведения и рассматривались вопросы об отказе в перелете.

Фото: Алкоголь иногда может испортить впечатление от отпуска (pixabay.com)

И даже те, кто употребляет алкоголь без разрушительных последствий, иногда могут испортить себе впечатление. Распространенная ситуация - с прогулками на катере. Много кто считает, что перед ней нужно выпить и расслабиться, но потом жалуются на то, что травмировались, чувствовали себя плохо, или на мобильный телефон попала вода. Причем с туристами, которые не пили накануне, такого не происходит.

Дело в том, что алкоголь замедляет наши реакции, а потому перед видами отдыха, требующих сосредоточенности, лучше не рисковать. А если хочется, то выпить уже после.

Но все это - в европейских странах. А вот в ОАЭ, где употребление алкоголя вообще не приветствуется, нужно быть еще осторожнее. Распивать спиртные напитки и появляться в общественных местах или на улице в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

Аналогичная ситуация - в Турции, Египте, Тунисе, Иордании. Такие действия влекут за собой штраф или уголовную ответственность или депортацию. Также лучше не носить с собой бутылки со спиртным во время прогулок по городу.

Распивать спиртные напитки разрешено только в барах, ресторанах и номере отеля. Однако - не везде. В эмирате Шарджа (ОАЭ) действует полный запрет на алкоголь, употребление и транспортировка которого считается уголовным преступлением.

Полезно помнить:

· алкоголь перед прогулкой на яхте может испортить впечатление;

· в мусульманских странах употребление спиртного в городах может быть рискованным;

· надо понимать, когда остановиться с алкоголем, чтобы не превратить отдых на инцидент в полиции.

Опасные предложения

Кажется, что во время отдыха следует попробовать буквально все. Особенно, если это предложения для туристов, поэтому что может случиться? Но все, что не рекомендовано туроператором, имеет свои риски.

И, что важно, многие из них вообще не покрываются страховкой, а следовательно, могут иметь очень плохие последствия. Например, покупать экскурсии на улице опасно. Ведь, как минимум, их проводят неквалифицированные гиды.

Фото: В Египте запрещен дайвинг - ныряние с аквалангом из яхт или катеров (pixabay.com)

В некоторых случаях можно еще и потерять деньги или нарушить закон – например, в Египте запрещен дайвинг - ныряние с аквалангом из яхт или катеров. Но на улицах его продолжают активно продвигать туристам. Однако такой отдых - опасный, а риски слишком велики, поэтому туроператоры не рекомендуют иметь дело с такими уличными продавцами экскурсий.

Тем, кто любит путешествовать за рулем, следует также учитывать местные особенности. В странах Юго-Восточной Азии, например, не стоит брать в аренду мопеды, ведь трафик там проблемный, а в случае ДТП стоимость ремонта будет крупной.

Кроме того, такие травмы не всегда есть в базовом пакете страховки. В Доминикане вообще есть целый бизнес по провоцированию аварий, чтобы требовать деньги с туристов, поэтому здесь точно лучше воздержаться от аренды машины.

Полезно помнить:

· заказывайте экскурсии, только рекомендуемые туроператором;

· будьте осторожны с арендой транспортных средств в странах с проблемным трафиком.

Куда бы вы не ехали, стоит помнить, что в разных странах существуют различные ограничения, о которых расскажет туроператор.

Однако даже несмотря на эти запреты, всегда можно спланировать отпуск так, что он будет насыщенным, интересным и оставит много приятных воспоминаний.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать отпуск в Мексике и Доминикане и сравнивали местные курорты.

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