Пустыни, пляжи и изысканные рестораны: названы 10 самых ярких локаций мира для незабываемых путешествий в 2022 году

Многие путешественники из-за пандемии отложили список направлений, которые планировали посетить в ближайшем будущем. Путеводитель Lonely Planet выделил 10 лучших городов, регионов и стран, которые стоит посетить в 2022 году, пишет CNN.travel.

"После вынужденного перерыва пришло время снять с полки эти давно откладываемые планы поездок и воплотить их в жизнь. Списки прославляют мир во всем его чудесном и соблазнительном разнообразии", - говорится в заявлении Тома Холла, вице-президента Lonely Planet.

Куда из списка могут поехать украинцы и во сколько обойдутся такие путешествия – в материале РБК-Украина.

Какие 10 стран сстоит посетить после пандемии

10. Египет

В Египте находятся пирамиды Гизы - одно из семи чудес света. В данном случает "древний" не является синонимом слова "скучный". Несмотря на более чем 4500-летнюю историю, с каждым годом чудеса архитектуры страны открываются с новых сторон.

Для поездки достаточно купить пакетный тур и сдать ПЦР-тест за 72 часа.

Фото: Достопримечательности в Египте (pixabay.com)

Цены на перелет и проживание: пакетные туры стоят от 5750 гривен с человека в неделю в Хургаде, включая авиаперелет.

При этом ночь в Каире на сайте booking.com в среднем стоит от 1500 гривен в 3* отеле, а перелет от 7,8 тысяч гривен без пересадок в обе стороны.

9. Малави

В "Теплом сердце Африки" есть сокровища с небольшим количеством туристов на девятом по величине в мире озере Малави.

В Малави есть многие достопримечательности, которыми привлекают африканские страны: например, сафари, где вы можете понаблюдать за слонами, бабуинами, бегемотами и другими животными в их естественной среде обитания - и все это за небольшую плату.

Въезд в Малави украинцам разрешен при наличии негативного ПЦР-теста за 72 часа.

Фото: Пейзажи в Малави (unsplash.com/maria-zardoya)

Цены на перелет и проживание: ночь в отеле в Блантайре на сайте booking.com в среднем обойдется в 2,5 тыс. гривен. Полететь в Малави можно с двумя-тремя пересадками от 16 часов в пути – стоимость авиабилетов от 20 тыс. гривен в обе стороны.

8. Непал

У этой гималайской страны есть немало возможностей для путешественников, которые не поднимаются на самую высокую гору в мире Эверест.

В отдаленном районе Мустанг путешественники могут исследовать высокогорную пустыню и по пути встретить местных жителей в гостевых домах, отведав непальские деликатесы, такие как кофе с маслом яка и обжаренные пельмени момо.

Фото: Храм в Непале (pixabay.com)

Украинцы могут лететь в Непал при наличии негативного ПЦР-теста за 48-72 часа в зависимости от авикомпании.

Цены на перелет и проживание: в Катманду можно долететь с одной пересадкой от 14 часов. Стоимость авиабилетов – от 18,4 тыс. гривен в обе стороны.

Ночь в 3*отеле в Катманду на сайте booking.com можно найти от 500 гривен, в 4* - от 1800 гривен.

7. Оман

Норвегия – не единственное место в мире, где есть фьорды. В Мусандаме, в Омане, на границе Ормузского пролива горы достигают высоты 2000 метров, создавая захватывающий фон для узких участков воды.

В рамках той же поездки туристы могут попасть в пустыню, где Оман встречается с Йеменом, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Для поездки в Оман украинцам нужен сертификат вакцинации и негативный ПЦР-тест за 72 часа.

Фото: "Фьорды" в Омане (pixabay.com)

Цены на перелет и проживание: в Маскат из Киева можно долететь с одной пересадкой за 8 часов – по цене 14 тыс. грн. Проживание обойдется в среднем 1500 гривен в сутки в 3-4* отелях.

6. Ангилья

Это заморская территория Великобритании, но формально - не страна. Тем не менее, великолепный карибский остров заслуживает более пристального внимания. Туристы будут в восторге от "аквамаринового моря, 33 общественных пляжей, жары, великолепных отелей и еды".

Фото: Пляж в Ангилье (pixabay.com)

Хотя въезд вакцинированным украинцам в Великобританию не запрещен, но лететь на остров - более 30 часов с 3 пересадками.

Цены на перелет: стоимость авиабилетов – от 150 тысяч гривен в обе стороны.

5. Словения

Среди множества популярных направлений Восточной Европы Словения иногда может затеряться. Страна – "коктейль" из балканской, средиземноморской и альпийской атмосферы.

Благодаря небольшим размерам страны посетители могут за короткое время преодолеть разные локации - от захватывающего дух озера Блед до шумной столицы Любляны. В этом году гид Мишлен вручил звезды семи ресторанам Словении.

Фото: Озеро Блед в Словении (pixabay.com)

Украинцы могут ехать в Словению с сертификатом вакцинации или негативным тестом.

Цены на перелет и проживание: долететь в Любляну можно за 5 часов с одной пересадкой по цене от 7 тыс. гривен в обе стороны. Ночь в отеле 3* в Любляне обойдется в среднем в 2 тыс. гривен.

4. Белиз

Исследовать руины майя, искупаться в лазурно-голубых водах и полюбоваться невероятной дикой природой - все это и многое другое есть в Белизе, куда можно добраться прямыми рейсами из нескольких городов Северной Америки.

Система заповедников Белизского барьерного рифа, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, захватывает дух.

Фото: В Белиз едут ради рифов, пляжей и руин майя (unsplash.com/meritt-thomas)

Туризм в Белизне разрешен с негативным тестом и при условии соблюдения "туристических коридоров".

Цены на перелет и проживание: стоимость размещения в среднем 3 тыс. гривен в сутки. Лететь в Белиз долго – от 35 часов с тремя пересадками. Стоимость авиабилетов – от 40 тыс. гривен в обе стороны.

3. Маврикий

Райский остров находится в Индийском океане на восток от Мадагаскара.

Там многонациональное дружелюбное население, великолепные поля для гольфа, множество водных видов спорта, горные походы, охота, наблюдение за птицами. Также туристов привлекают роскошные курорты, старая колониальная столица и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, отличная еда, 3* и 4* отели, один из лучших ботанических садов в мире, яркая ночная жизнь, красивые пляжные бары, одни из старейших скачек в мире.

Лететь на Маврикий можно с полным курсом вакцинации и негативным ПЦР-тестом.

Фото: Цветные пески на Маврикии (pixabay.com)

Цены на перелет и проживание: время в полете – около 15 часов с одной пересадкой, стоимость авиабилетов – от 26 тыс. гривен в обе стороны. Проживание на острове – в среднем - 2500 гривен за ночь в 3* отеле.

2. Норвегия

Норвегия неизменно входит в списки самых счастливых стран мира.

"Если вы хотите направить эту умиротворяющую энергию на себя, отправляйтесь в Бекескоген, самый северный буковый лес в мире. Это примерно в двух часах езды от столицы Осло, так что вы можете легко познакомиться с городом и деревней за один день", - советуют туристам в издании.

Норвегия остается открытой для вакцинированных граждан Украины даже после исключения из "зеленого списка" ЕС.

Фото: Природа в Норвегии (pixabay.com)

Цены на перелет и проживание: полететь в Осло можно с одной пересадкой с временем в пути от 5 часов. Стоимость билетов – от 3,3 тыс. гривен в обе стороны. Проживание в 3* отеле – от 4 тыс. гривен за ночь.

1. Острова Кука

Cтолица Островов Кука Раротонга - ворота в одно из самых красивых мест на планете. Эта группа из 15 островов в южной части Тихого океана была на первом месте в списках пожеланий многих сотрудников Lonely Planet на 2022 год и далее.

Туристам предлагают развлечения: дайвинг и рыбалка, не говоря уже о местных племенах маори в деревне Те Вара Нуи.

Фото: Пляж на Островах Кука (pixabay.com)

С Островами Кука у Украины действует безвизовый режим до 31 дня. Но границы откроют для туристов с 13 января 2022 года. Разрешат прилетать вакцинированным путешественникам с негативным тестом через территорию Новой Зеландии.

Цены на перелет и проживание: размещение предлагают по цене от 4000 гривен за ночь в отеле 3*. Авиабилеты обойдутся от 86 тыс. гривен в обе стороны. Лететь нужно с тремя пересадками – от 40 часов.

Напомним, мы писали, что экзотические острова в Океании открылись для туристов впервые за время пандемии.

Также мы рассказывали, во сколько обойдется зимний отдых в Таиланде.