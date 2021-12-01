"Настоящий элитный отдых". Экзотические острова в Океании открылись для туристов впервые за время пандемии

После прибытия необходим карантин на 3 дня

Туризм на экзотических островах восстанавливается. После 20 месяцев для иностранных путешественников открылась островная страна Фиджи. 1 декабря туда уже прилетели первые туристы, сообщает stuff.co.nz.

Самолет с 300 австралийскими туристами приземлился в аэропорту Фиджи. Шаг по открытию страны стал возможен благодаря вакцинации 90% взрослого населения, среди которых полностью вакцинированы также 26 000 детей в возрасте 15-17 лет.

Островное государство в Океании на восток от Австралии на 40% зависит от туризма, каждый восьмой житель работает в этой отрасли.

Видео: Фиджи открылась для туристов (facebook.com/Fiji)

Какие условия въезда в страну после открытия

Страна начала открывать границы в ноябре – только для дипломатов, иностранцев с видом на жительство и тех, кто получил специальное разрешение. С 1 декабря официально открылись границы для вакцинированных туристов из стран-партнеров. Список государств можно посмотреть на официальном сайте по туризму Фиджи.

Там говорится, что первоначально Фиджи будет предлагать поездки без карантина полностью вакцинированным туристам из 40 стран, среди которых: Великобритания, США, Австралия, Канада, ОАЭ, Япония, Сингапур, некоторые страны ЕС. Украины пока в списке допуска туристов нет.

Фото: Отели на островах Фиджи (unsplash.com/savir-c-mIce)

Туристы из стран-партнеров должны быть полностью вакцинированы. Дети до 18 лет могут путешествовать с вакцинированным взрослым, а дети старше 12 лет - получить отрицательный результат ПЦР за 72 часа до полета на Фиджи. После прибытия путешественники должны самоизолироваться на 3 суток в отеле, сертифицированном Care-Fiji и сдать тест через два дня пребывания.

Фиджи признает только 4 вакцины:

Astra-Zeneca;

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson.

К слову, на Фиджи допускают также вакцинированных туристов, которые перед прилетом находились на территории страны-партнера не менее 10 дней. Поэтому при большом желании можно провести небольшой отпуск в Греции, а потом отправиться на острова Океании без особых ограничений.

Для вакцинированных путешественников из стран, не входящих в "партнерский" список, с 1 декабря действуют строгие правила. Например, до прибытия необходимо находиться 5 дней на самоизоляции под присмотром работодателя, а также сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. После прибытия в Фиджи необходимо находиться в специальном отеле на карантине 14 дней. За это время придется сдать ПЦР-тесты дважды – на 5 и 12 день.

Фото: Дайвинг на Фиджи (facebook.com/Fiji)

"Попасть на Фиджи мечтают многие украинцы"

Об особенностях Фиджи хорошо знают многие путешественники и в Украине, и нельзя сказать, что эти острова остаются для нас чем-то неизвестным. Другое дело, что из нашей страны по этому направлению практически не летают, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Побывать на Фиджи мечтают многие. Но такие туры - однозначно относятся к категории эксклюзивных. У меня есть товарищ, который еще до введения карантинных ограничений летал туда если не каждый год, то был там несколько раз точно. Но хочу заметить, что туры на Фиджи из Украины даже при открытых до пандемии границах мы ни разу не продавали", - рассказывает он.

Он называет главные преграды, которые мешают массовым продажам туров на "райские" острова:

• Географическая отдаленность этих мест (Республика Фиджи находится в Океании);

• Много времени уходит на перелеты, нередко рейсы выполняются с длительными пересадками;

• Крайне высокие цены на авиаперелеты;

• Дорогой отдых на самих островах - цены в местных отелях могут многих удивить высоким прайсом.

Тем не менее, на Фиджи - просто прекрасная рыбалка, отмечает специалист.

Фото: "Отдых на Фиджи - это элитные туры" (facebook.com/Fiji)

"Я видел видео, как проходит процесс рыбалки на этих островах, и это выглядит просто фантастически", - замечает Павел Головненко.

По его словам, отдых на Фиджи - это как раз то, что можно назвать самыми настоящими элитными турами.

"Допускаю, что уложиться в сумму в 10 тысяч долларов за одну такую поездку будет крайне сложно", - предполагает он.

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