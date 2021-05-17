ПЦР-тесты и самоизоляция. Когда Эстония может открыться для туристов

Эстония - одна из стран, которые до пандемии пользовались популярностью у украинцев. Чаще всего туда ездили в экскурсионные туры, объединяя поездку с посещением Литвы, Латвии и нередко - Финляндии. Также с появлением выгодных бюджетных авиаперелетов в страны Балтии, уикенд в Эстонии стал обычным делом для многих наших туристов.

Страна ввела карантинные ограничения весной 2020 года, с распространением пандемии COVID в странах Европы. С того периода и по сегодняшний день, международные туристические поездки в страну фактически остановлены.

По данным Enterprise Estonia (EAS), доходы Эстонии от туризма упали на 63% или 1,3 миллиарда евро в 2020 году, составив 763 миллиона евро.

"Очевидно, что особенно в маленькой стране наше процветание или его отсутствие зависит в первую очередь от того, в какой степени мы можем продавать товары и услуги за пределами Эстонии", — заявила Лийна Мария Лепик, директор Эстонского совета по туризму.

Экспорт туристических услуг, то есть расходы иностранцев в Эстонии, в 2020 году принесли 517 миллионов евро. Это на 67% или 1,04 миллиарда евро меньше по сравнению с 2019 годом. Доходы от экспорта туристических услуг фактически вернулись на уровень 1999 года, говорится в публикации.

Когда Эстония может открыться для туристов

Недавно в Эстонии во время кампании по вакцинации решили больше не делить население страны на возрастные группы.

С 17 мая в стране начали иммунизировать всех желающих, включая людей в возрасте от 16 до 49 лет. Вакцины будут распределять по принципу плотности населения: к примеру, в Таллин направят больше вакцин, чем в город Пайде.

Фото: Туризм в Эстонии значительно пострадал во время пандемии (pixabay.com)

По данным Our World Data, по состоянию на вторую половину мая 2021 года полную вакцинацию (две дозы) прошли 13,4% населения Эстонии или 178 тысяч граждан. Количество введенных доз составляет 578 тысяч. Всего в стране заразились COVID более 127 тысяч людей, 118 тысяч выздоровели, а более тысячи - умерли.

В вопросе открытия границ практически все государства ЕС, кроме "COVID-паспортов", полагаются и на темпы вакцинации местного населения. Каковы перспективы открытия Эстонии для туристов из Украины, учитывая то, что вскоре в Эстонии будет возможность пройти вакцинацию против COVID всем желающим? C таким вопросом РБК-Украина обратилось в посольство Украины в Эстонии.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, на сегодня в Эстонии действуют ограничения при въезде в страну как для граждан стран-членов ЕС, так и для граждан третьих стран, включая Украину, ответили в ведомстве.

"По информации эстонских официальных лиц, смягчение или снятие ограничений на въезд в Эстонию для граждан других стран, прибывающих в страну с туристической целью, будет возможным после стабилизации эпидемиологической ситуации в Эстонии, а также с введением "СOVID-паспортов" в ЕС. Сейчас в Эстонии продолжается тестирование эстонской версии "COVID-паспорта", — отметила РБК-Украина посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Фото: Посол Украины в Эстонии Марьяна Беца (mfa.gov.ua)

Она напомнила, что в данный момент "несущественные" поездки в Эстонию из Украины запрещены. Разрешен въезд тем, у кого есть разрешение на проживание в стране (Elamisluba) а также членам семей таких граждан.

Разрешается въезд в Эстонию тем, у кого есть разрешение на проживание в странах ЕС, шенгенских государствах, Великобритании и Северной Ирландии и ряде других государств. Также в Эстонию могут прибывать "иностранные граждане без симптомов COVID, которые едут на работу или учебу".

В порядке исключения в Эстонию можно ехать также перевозчикам товаром и тем, кто занимается международными пассажирскими перевозками, дипломатам и гостям, которые едут по вопросам международного военного сотрудничества.

Кроме того, в качестве исключения Департамент полиции и пограничной охраны страны может разрешить въезд иностранцам, которые не имеют симптомов коронавируса, "на основе на основании обоснованного специального ходатайства в Департамент полиции и погранохраны Эстонии".

Фото: Те, кто едет в Эстонию на работу и учебу, должны пройти 10-дневную самоизоляцию (pixabay.com)

На вопрос, проходят ли сегодня переговоры на дипломатическом уровне о допуске украинских туристов в Эстонии на условиях ПЦР-тестирования на коронавирус или же на основе "COVID-паспортов", в посольстве ответили:

"В Посольстве отсутствует информация о проведении подобных переговоров. По информации эстонских официальных лиц, страна будет рассматривать вопрос допуска туристов как из стран-членов ЕС, так и из третьих стран, исключительно при условии стабилизации эпидемиологической ситуации в Эстонии, а также на основании директив ЕС. В частности, в контексте внедрения "COVID-паспортов".

Правила и условия въезда в Эстонию сегодня

Если вы подпадаете под одну из вышеперечисленных категорий граждан, которым разрешен въезд в Эстонию, нужно помнить о нескольких важных условиях въезда.

Все, кто прибывает в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 72 часа до приезда, или - сразу при въезде в страну в срочном порядке.

Те иностранцы, которые приезжают на работу или учебу, должны пройти после въезда в Эстонию нужно пройти 10-дневную самоизоляцию и тест на коронавирус. Еще один тест проходят повторно на шестой день пребывания в стране. К слову, такое тестирование досрочно от самоизоляции не освобождает.

Если гражданин въезжает в Эстонию из стран с повышенным риском COVID, требование обязательной 10-дневной самоизоляции будет действовать и в том случае, если тест окажется негативным.

Напомним, ранее мы писали, когда Литва может открыться для туристов из Украины.

Также в посольстве РБК-Украина рассказали, как Португалия будет открывать границы и восстанавливать туризм.