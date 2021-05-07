Европа готовится к открытию границ: когда разрешат въезд украинцам

Страны могут открываться самостоятельно, не ожидая решения ЕС - эксперт

После почти года закрытия границ Европейский Союз может открытьcя для туристов. В соответствии с планом, обнародованным на днях, въезд могут разрешить вакцинированным путешественникам и гостям из стран с низким уровнем инфицирования COVID.

В связи с тем, что кампания по вакцинации продолжается и далее, в ЕС также хотят смягчить правила попадания стран в список "безопасных". Ожидается, что путешественники из этих государств не будут проходить карантин по прибытию в страны Европы. Скорость принятия такого решения будет зависеть от того, как быстро европейские страны подпишут это предложение. Но какие государства будут считаться безопасными по новым критериям (которые пока не утвердили, а только предложили) – пока неизвестно.

Шаг к открытию границ продиктован тем, что о больших планах на туризм уже заявило большинство стран Европы, сообщает CNN. Так, в прошлом месяце в Греции объявили, что практически всех полностью вакцинированных или протестированных на COVID путешественников готовы принимать в стране с середины мая. Впрочем, такое решение еще не принято официально.

Как предлагает пускать туристов Европа

В опубликованных Европейской комиссией предложениях говорится, что туристы должны быть вакцинированы за 14 дней до прибытия вакциной из утвержденного списка, включая BioNTech /Pfizer, Oxford University/AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Фото: Туристов в ЕС хотят пускать на основе "паспортов вакцинации" (pixabay.com)

"Государства-члены могут также распространить это действие на тех, кто вакцинирован вакциной из списка ВООЗ для использования в чрезвычайных ситуациях", - уточняется в заявлении Еврокомиссии.

В основе плана – так называемый "цифровой зеленый сертификат", который будет служить доказательством вакцинации или наличия иммунитета к коронавирусу и позволит путешествовать через внутренние и внешние границы Европейского Союза.

Кроме того, предложили также изменить способ, по которому в ЕС решают, какие страны находятся в его списке "безопасных". Сегодня только путешественники из семи стран, включая Австралию, Новую Зеландию и Руанду, могут ехать в некоторые страны Европы в отпуск без доказательства вакцинации или прохождения карантина.

"Предложение состоит в том, чтобы увеличить порог кумулятивного числа уведомлений о случаях COVID-19 за 14 дней с 25 до 100 (на 100 000 жителей). Это значительно ниже текущего среднего показателя по ЕС, который сегодня составляет более 420", - говорится в заявлении.

"Страны могут открываться, не ожидая решения ЕС"

Говоря об открытии границ стран Европы для туристов, официальные лица подчеркивают, что такое решение надо принимать централизованно. Мол, соответствующее заявление должно быть сделанном сначала на уровне Еврокомиссии.

В ответ на запросы РБК-Украина в нескольких посольствах Украины в странах ЕС (Португалии, Италии, Испании) подчеркивают, что в этом вопросе придерживаются общих рекомендаций ЕС. А об открытии для туризма в Польше речи пока не идет, отметил в комментарии РБК-Украина посол Украины в этом государстве Андрей Дещица.

"Литва, как страна ЕС, в своих решениях руководствуется политикой ЕС в отношении карантинных ограничений и соответствующими рекомендациями",- сказал РБК-Украина посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский.

По его словам, смягчение карантинных ограничений общенационального карантина в Литве будет зависеть от эпидемиологической ситуации в самой стране, в государствах ЕС и мира, от темпов процесса вакцинации населения и степени достижения коллективного иммунитета (когда вакцинируют 70% населения страны Литвы).

Тем не менее, каждая страна вполне имеет право принять решение об открытии и самостоятельно, говорит РБК-Украина гендиректор сети турагентств "Поехали с Нами" Олег Кулик.

Фото: Франция хочет ввести паспорта вакцинации первой среди стран ЕС (pixabay.com)

"Есть заявление ЕС о намерениях пускать туристов. Но дело в том, что четкой информации о том, на каких именно условиях будут пускать и из каких стран, пока нет. В прошлом году уже было множество новостей о возможном открытии стран, но затем ситуация менялась. С одной стороны, Европа должна синхронизировать общие действия. Но каждая страна может принимать решение самостоятельно. Есть предпосылки, что такое решение может принять Греция. Видим, что Кипр уже открыт. Да, есть общие рекомендации, но каждая страна все же имеет право открыться самостоятельно", - отмечает он.

Что касается паспортов вакцинации, то конкретной информации об этом тоже пока нет: хотя уже представлен проект такого документа, много стран продолжают разрабатывать свои "аналоги" паспортов, говорит Олег Кулик. К примеру, Франция хочет ввести такие документы первой в ЕС.

"Судя по всему, будет некий гибрид: документ, в котором будут возможны несколько вариантов. ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген и так далее. Парадокс в том, что ЕС – высокоразвитые цивилизованные страны, но их решения по закрытию стран – это нонсенс. Те же Турция и Египет открылись для туризма, значительных вспышек COVID не было. В Турции вспышка пошла в апреле – в нетуристический сезон. Экскурсионные туры из Украины в ЕС занимали до пандемии значительный процент поездок. Те, кто занимался автобусными турами во Францию, Германию, пострадал больше всего", - поясняет эксперт.

Разрешить въезд туристам может Греция

Все же в контексте открытия Европы сегодня есть и положительные моменты: есть надежды на открытие в этом сезоне как минимум Греции, говорит Олег Кулик.

Фото: В новом сезоне для туристов из Украины может открыться Греция (pixabay.com)

Европейские страны по интересам украинского туриста можно условно разделить на несколько категорий. Первая - пляжный отдых: Италия, Испания, Греция. Вторая – экскурсионные поездки: восточная Европа и частично западная – Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Франция. С точки зрения пляжного отдыха сегодня больше всего туристам интересно, откроются ли Италия, Испания, Греция, говорит директор сети турагентств:

"Как раз эти страны до пандемии занимали у наших туристов 3-5 место после Турции и Египта по летним продажам. По Испании и Италии ситуация пока не ясна, но Греция очень хочет открыться и начать работать. Пускать туристов там собираются не только тех, кто прошел вакцинацию, но и просто сдал ПЦР-тест".

Кроме того, есть Кипр, Болгария, Черногория, где условия уже сейчас довольно лояльные.

"Они уже начали пускать туристов на сравнительно простых условиях. Хорватия и вовсе пошла по пути "предоставьте нам хоть какой-либо документ": или ПЦР-тест, или тест на антиген, или справку о вакцинации. Поэтому Европа – разная, условия – тоже разные. Надеемся на то, что в этом сезоне будет все же значительно больше стран, которые разрешат въезд украинским туристам", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее мы писали, когда для туристов из Украины может открыться Португалия.

Также сообщалось, как границы для туристов будет открывать Австрия.