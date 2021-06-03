Без ПЦР-тестов и строгих правил: в каких странах отдохнуть летом станет значительно проще

Где существенно смягчают карантин: список направлений
С началом туристического сезона в открытых для украинцев странах смягчают карантинные ограничения. Некоторые ослабления касаются также туристов, что обещает сделать отдых более комфортным.
Новые правила в большинстве стран направлены на восстановление туристической инфраструктуры, поэтому разрешается работа ресторанов и проведение развлекательных мероприятий.
В каких странах украинцам в июне станет отдыхать более комфортно? РБК-Украина собрало главную информацию о правилах на популярных курортах.
Кипр: можно будет гулять до утра
С 1 июня на Кипре разрешается обслуживать посетителей кафе и ресторанов в помещениях. Ранее общепиту можно было принимать гостей только на открытых площадках.
Комендантский час сократили: с 29 мая на улице нельзя находиться только с 1 часу ночи до 5 часов утра.
Фото: На Кипре смягчили ограничения (booking.com)
Количество людей в помещениях, например, казино, залах проведения конференций и ярмарок, театрах, амфитеатрах и других культурных пространствах разрешается до 50% от вместимости.
С 10 июня запрет на выход из дома полностью отменят. С этой даты планируют разрешить работу ночных клубов.
Украинцам на Кипр разрешено въезжать без необходимости проходить самоизоляцию. Для поездки необходимо будет сделать два ПЦР-теста. Один в Украине за 72 часа до вылета, второй по прилету в аэропорту Кипра за 30-32 евро.
Хорватия: есть и танцевать можно в помещениях
В Хорватии смягчили правила въезда для иностранцев. Отрицательный ПЦР-тест теперь действителен в течение 72 часов до пересечения границы вместо 48 часов. Также можно предъявить документ о вакцинации.
Фото: Туризм в Хорватии (pixabay.com)
С 28 мая в стране ослабили карантинные ограничения, которые касаются также туристов. Например, рестораны и кафе получили разрешение принимать гостей внутри помещений – по количеству мест до четырех человек за столиком. Гостям придется показывать один из трех документов об отсутствии COVID: о вакцинации, негативный ПЦР-тест или тест на антитела.
Также снят запрет на продажу алкоголя ночью – с 23:00 до 6 утра. При этом бары могут работать только на открытом воздухе.
На массовых мероприятиях разрешено находиться до 100 человек. Количество людей в общественном транспорте не ограничено, но масочный режим остается в силе. Разрешается проведение ярмарок. Разрешены развлекательные услуги в помещениях, работа танцевальных школ, игровых комнат и проведение мастер-классов.
Фото: Пляж в Турции (booking.com)
Турция: суббота для экскурсий и открытые рестораны
С 1 июня в Турции объявили очередное смягчение карантинных ограничений в рамках плана "постепенной нормализации". Основные послабления, которые касаются также туристов – открытие ресторанов и сокращение комендантского часа на выходных. Что изменится в Турции в июне:
Черногория: без ПЦР-тестов и масок
Одна из самых удобных для туристов балканских стран в июне – Черногория. Для поездки украинцам не нужно сдавать ПЦР-тесты.
Фото: Популярная локация в Черногории (pixabay.com)
Карантинные ограничения в этой стране начали смягчать еще в мае. Например, с 22 мая отменили требование носить маски на улице, где есть возможность обеспечить дистанцию 2 м.
В стране полностью отменили ночной комендантский час и разрешили передвижение между регионами.
На открытых площадках ресторанов разрешено исполнение живой музыки с 19:00 до 22:00. В общественных местах могут собираться до 20 человек.
В Черногории с 13 мая путешественникам предлагают делать бесплатные ПЦР-тесты для возвращения домой, а также лечить от COVID на отдыхе за счет государства.
Албания: сократили комендантский час
С 1 июня в этой курортной стране отменили требование носить маски на открытом воздухе. Однако обязательное правило прикрывать лицо маской остается в силе: в закрытых помещениях, общественном транспорте и в местах, где невозможно поддерживать физическую и социальную дистанцию.
Фото: В Албании смягчили масочный режим (pixabay.com)
Комендантский час в июне действует с 23:00 до 6 утра. С 1 июля его сократят на час – с 00:00 до 06:00. Чтобы передвигаться по городу в этот период, нужно получить разрешение на портале е-Албания.
Музыка в ресторанах может играть до 22:00. Пока ночные клубы, дискотеки и пабы остаются закрытыми.
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