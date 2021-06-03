Без ПЦР-тестов и строгих правил: в каких странах отдохнуть летом станет значительно проще

Где существенно смягчают карантин: список направлений

С началом туристического сезона в открытых для украинцев странах смягчают карантинные ограничения. Некоторые ослабления касаются также туристов, что обещает сделать отдых более комфортным.

Новые правила в большинстве стран направлены на восстановление туристической инфраструктуры, поэтому разрешается работа ресторанов и проведение развлекательных мероприятий.

В каких странах украинцам в июне станет отдыхать более комфортно? РБК-Украина собрало главную информацию о правилах на популярных курортах.

Кипр: можно будет гулять до утра

С 1 июня на Кипре разрешается обслуживать посетителей кафе и ресторанов в помещениях. Ранее общепиту можно было принимать гостей только на открытых площадках.

Комендантский час сократили: с 29 мая на улице нельзя находиться только с 1 часу ночи до 5 часов утра.

Фото: На Кипре смягчили ограничения (booking.com)

Количество людей в помещениях, например, казино, залах проведения конференций и ярмарок, театрах, амфитеатрах и других культурных пространствах разрешается до 50% от вместимости.

С 10 июня запрет на выход из дома полностью отменят. С этой даты планируют разрешить работу ночных клубов.

Украинцам на Кипр разрешено въезжать без необходимости проходить самоизоляцию. Для поездки необходимо будет сделать два ПЦР-теста. Один в Украине за 72 часа до вылета, второй по прилету в аэропорту Кипра за 30-32 евро.

Хорватия: есть и танцевать можно в помещениях

В Хорватии смягчили правила въезда для иностранцев. Отрицательный ПЦР-тест теперь действителен в течение 72 часов до пересечения границы вместо 48 часов. Также можно предъявить документ о вакцинации.

Фото: Туризм в Хорватии (pixabay.com)

С 28 мая в стране ослабили карантинные ограничения, которые касаются также туристов. Например, рестораны и кафе получили разрешение принимать гостей внутри помещений – по количеству мест до четырех человек за столиком. Гостям придется показывать один из трех документов об отсутствии COVID: о вакцинации, негативный ПЦР-тест или тест на антитела.

Также снят запрет на продажу алкоголя ночью – с 23:00 до 6 утра. При этом бары могут работать только на открытом воздухе.

На массовых мероприятиях разрешено находиться до 100 человек. Количество людей в общественном транспорте не ограничено, но масочный режим остается в силе. Разрешается проведение ярмарок. Разрешены развлекательные услуги в помещениях, работа танцевальных школ, игровых комнат и проведение мастер-классов.

Фото: Пляж в Турции (booking.com)

Турция: суббота для экскурсий и открытые рестораны

С 1 июня в Турции объявили очередное смягчение карантинных ограничений в рамках плана "постепенной нормализации". Основные послабления, которые касаются также туристов – открытие ресторанов и сокращение комендантского часа на выходных. Что изменится в Турции в июне:

комендантский час начнется на час позже – в 22:00. Запрет выходить на прогулки остается только в воскресенье.

рестораны и кафе теперь могут принимать посетителей в помещении с 7 утра до 9 вечера, а доставка будет работать до 24:00.

кафе будут обслуживать до двух гостей за столом в помещении и до трех – на открытых площадках;

торговые центры могут работать з 7:00 до 21:00, но закрыты по воскресеньям;

тренажерные залы, спортивные площадки, парки развлечений будут работать ежедневно с 7:00 до 21:00, кроме воскресенья.

Черногория: без ПЦР-тестов и масок

Одна из самых удобных для туристов балканских стран в июне – Черногория. Для поездки украинцам не нужно сдавать ПЦР-тесты.

Фото: Популярная локация в Черногории (pixabay.com)

Карантинные ограничения в этой стране начали смягчать еще в мае. Например, с 22 мая отменили требование носить маски на улице, где есть возможность обеспечить дистанцию 2 м.

В стране полностью отменили ночной комендантский час и разрешили передвижение между регионами.

На открытых площадках ресторанов разрешено исполнение живой музыки с 19:00 до 22:00. В общественных местах могут собираться до 20 человек.

В Черногории с 13 мая путешественникам предлагают делать бесплатные ПЦР-тесты для возвращения домой, а также лечить от COVID на отдыхе за счет государства.

Албания: сократили комендантский час

С 1 июня в этой курортной стране отменили требование носить маски на открытом воздухе. Однако обязательное правило прикрывать лицо маской остается в силе: в ​​закрытых помещениях, общественном транспорте и в местах, где невозможно поддерживать физическую и социальную дистанцию.

Фото: В Албании смягчили масочный режим (pixabay.com)

Комендантский час в июне действует с 23:00 до 6 утра. С 1 июля его сократят на час – с 00:00 до 06:00. Чтобы передвигаться по городу в этот период, нужно получить разрешение на портале е-Албания.

Музыка в ресторанах может играть до 22:00. Пока ночные клубы, дискотеки и пабы остаются закрытыми.

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