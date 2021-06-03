Без ПЛР-тестів і суворих правил: в яких країнах відпочити влітку стане значно простіше

Де суттєво пом'якшують карантин: перелік напрямків

З початком туристичного сезону у відкритих для українців країнах пом'якшують карантинні обмеження. Деякі послаблення стосуються також туристів, що обіцяє зробити відпочинок більш комфортним.

Нові правила в більшості країн спрямовані на відновлення туристичної інфраструктури, тому дозволяється робота ресторанів і проведення розважальних заходів.

В яких країнах українцям в червні стане відпочивати більш комфортно? РБК-Україна зібрало головну інформацію про правила на популярних курортах.

Кіпр: можна буде гуляти до ранку

З 1 червня на Кіпрі дозволяється обслуговувати відвідувачів кафе і ресторанів в приміщеннях. Раніше закладам громадського харчування можна було приймати гостей тільки на відкритих майданчиках.

Комендантську годину скоротили: з 29 травня на вулиці не можна перебувати тільки з 1 години ночі до 5 години ранку.

Фото: На Кіпрі пом'якшили обмеження (booking.com)

Кількість людей в приміщеннях, наприклад, казино, залах проведення конференцій і ярмарків, театрах, амфітеатрах та інших культурних просторах дозволяється до 50% від місткості.

З 10 червня заборону на вихід з дому повністю скасують. З цієї дати планують дозволити роботу нічних клубів.

Українцям на Кіпр дозволено в'їжджати без необхідності проходити самоізоляцію. Для поїздки необхідно буде зробити два ПЛР-тести. Один в Україні за 72 години до вильоту, другий по прильоту в аеропорту Кіпру за 30-32 євро.

Хорватія: їсти і танцювати можна у приміщеннях

У Хорватії пом'якшили правила в'їзду для іноземців. Негативний ПЛР-тест тепер дійсний протягом 72 годин до перетину кордону замість 48 годин. Також можна пред'явити документ про вакцинацію.

Фото: Туризм у Хорватії (pixabay.com)

З 28 травня в країні послабили карантинні обмеження, які стосуються також туристів. Наприклад, ресторани і кафе отримали дозвіл приймати гостей всередині приміщень – за кількістю місць до чотирьох осіб за столиком. Гостям доведеться показувати один з трьох документів про відсутність COVID: про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або тест на антитіла.

Також знято заборону на продаж алкоголю вночі - з 23:00 до 6 ранку. При цьому бари можуть працювати тільки на відкритому повітрі.

На масових заходах дозволено перебувати до 100 осіб. Кількість людей в громадському транспорті не обмежена, але масковий режим залишається в силі. Дозволяється проведення ярмарків. Дозволені розважальні послуги в приміщеннях, робота танцювальних шкіл, ігрових кімнат і проведення майстер-класів.

Фото: Пляж у Туреччині (booking.com)

Туреччина: субота для екскурсій і відкриті ресторани

З 1 червня в Туреччині оголосили чергове пом'якшення карантинних обмежень в рамках плану "поступової нормалізації". Основні послаблення, які стосуються також туристів - відкриття ресторанів і скорочення комендантської години на вихідних. Що зміниться в Туреччині в червні:

комендантська година розпочнеться на годину пізніше - о 22:00. Заборона виходити на прогулянки залишається тільки в неділю.

ресторани та кафе тепер можуть приймати відвідувачів у приміщенні з 7 ранку до 9 вечора, а доставка працюватиме до 24:00.

кафе обслуговуватимуть до двох гостей за столом у приміщенні та до трьох - на відкритих майданчиках;

торгові центри можуть працювати з 7:00 до 21:00, але закриті неділями;

тренажерні зали, спортивні майданчики, парки розваг працюватимуть щодня з 7:00 до 21:00, крім неділі.

Чорногорія: без ПЛР-тестів і масок

Одна з найбільш зручних для туристів балканських країн в червні – Чорногорія. Для поїздки українцям не потрібно здавати ПЛР-тести.

Фото: Популярна локація в Чорногорії (pixabay.com)

Карантинні обмеження в цій країні почали пом'якшувати ще в травні. Наприклад, з 22 травня скасували вимогу носити маски на вулиці, де є можливість забезпечити дистанцію 2 м.

У країні повністю скасували нічну комендантську годину і дозволили пересування між регіонами.

На відкритих майданчиках ресторанів дозволено виконання живої музики з 19:00 до 22:00. У громадських місцях можуть збиратися до 20 осіб.

У Чорногорії з 13 травня мандрівникам пропонують робити безкоштовні ПЛР-тести для повернення додому, а також лікувати від COVID на відпочинку коштом держави.

Албанія: скоротили комендантську годину

З 1 червня в цій курортній країні скасували вимогу носити маски на відкритому повітрі. Однак обов'язкове правило прикривати обличчя маскою залишається в силі: в закритих приміщеннях, громадському транспорті та в місцях, де неможливо підтримувати фізичну і соціальну дистанцію.

Фото: В Албанії пом'якшили масковий режим (pixabay.com)

Комендантська година в червні діє з 23:00 до 6 ранку. З 1 липня її скоротять на годину – з 00:00 до 06:00. Щоб пересуватися по місту в цей період, потрібно отримати дозвіл на порталі е-Албанія.

Музика в ресторанах може грати до 22:00. Поки нічні клуби, дискотеки та паби залишаються закритими.

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