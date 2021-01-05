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"Осталось мало мест": спрос на путевки в курортные страны значительно повысился в январе

Вторник 05 января 2021 16:10
"Осталось мало мест": спрос на путевки в курортные страны значительно повысился в январе
Фото: Отель на Шри-Ланке (booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

Отдых в Доминикане и на Занзибаре планируют заранее

Спрос на отдых в экзотических странах в январе вырос, говорят представители украинских туроператоров. Особенно часто путевки для отдыха за рубежом бронируют на период новых карантинных ограничений, который начнут действовать в Украине с 8 января.

Туры в большинство открытых сегодня экзотических стран были забронированы вплоть до 18 января еще перед новогодними праздниками. Об этом профильному изданию Turprofi рассказал руководитель по развитию туроператора "Kompas" Дмитрий Гудзий. По словам специалиста, туры на Мальдивы, в Доминикану и на Занзибар "разлетелись, как горячие пирожки".

"В Доминикану, на Мальдивы и Занзибар все раскуплено"

Дмитрий Гудзий утверждает, что путевки на ближайшие даты можно приобрести только на Шри-Ланку. Но в этой курортной стране надо первые две недели находиться только на территории отеля, не выходя за его пределы во время отпуска.

"Зато там океан, отличная природа, и это единственное место, куда еще можно успеть. В Доминикану, на Мальдивы и Занзибар все раскуплено. Новогодний и рождественский Египет закрылся отлично", - отмечает эксперт.

То, что из вариантов пляжного отдыха на ближайшие даты можно подобрать только Шри-Ланку, подтверждает и директор "Аполло-Тур" Андрей Демура.

&quot;Осталось мало мест&quot;: спрос на путевки в курортные страны значительно повысился в январеФото: Спрос на путевки в экзотические страны резко вырос в январе (pixabay.com)

"Еще немного Занзибара осталось, но буквально несколько мест", - поясняет директор турфирмы.

По его мнению, загрузка чартера на Шри-Ланку (самолеты авиакомпании МАУ летят из Киева в аэропорт Маттала Раджапакса) — более 80%. Есть также варианты с перелетом регулярными рейсами от компаний flydubai и Air Arabia.

Строгие правила отдыха на Шри-Ланке

Шри-Ланка для туристов открылась совсем недавно – в преддверии Нового года. Ранее мы писали, что украинцы стали первыми туристами, прилетевшими отдыхать на Шри-Ланку после локдауна, который длился в стране девять месяцев.

Это стало первым случаем с тех пор, как страна открылась после вспышки COVID-19, и эта группа будет оставаться в Шри-Ланке от 10 до 14 дней. Пилотный проект по приему иностранных туристов будет продолжаться с 28 декабря 2020 года до 24 января 2021 года.

&quot;Осталось мало мест&quot;: спрос на путевки в курортные страны значительно повысился в январеФото: В декабре первая группа туристов поехала отдыхать на Шри-Ланку (booking.com)

При этом правила въезда на остров остаются довольно строгими, и предполагают наличие как минимум двух отрицательных тестов. Туристы перед въездом должны сделать ПЦР-тест, и иметь при себе его негативный результат.

Повторный тест делается также после прилета. Результатов теста ждут в отеле.

"Если вдруг тест оказывается положительным, но никаких симптомов нет, турист проводит оставшееся время в своем номере. Если же появляются симптомы и клиенту плохо, его по страховой везут в больницу. Но вероятность этого, учитывая все требования по тестам, ничтожно мала", – говорит Дмитрий Гудзий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте готовятся к всплеску туризма в 2021 году.

Также предлагаем почитать, на каких условиях украинские туристы могут ехать в отпуск на Шри-Ланку.

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