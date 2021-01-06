"Возвращение в рай": курортная страна открывает аэропорты для всех туристов

Фото: Шри-Ланка (pixabay.com)

Шри-Ланка определила 14 локаций для иностранцев

Многие туристы с нетерпением ждут, когда любимые страны Азии с возможностью отдыха на пляжах Индийского океана откроют границы и разрешат иностранцам прилетать на местные курорты.

Недавно стала известна официальная дата, когда Шри-Ланка полноценно откроет небо для иностранных туристов.

Международный аэропорт Шри-Ланки и сама страна будут официально открыты для туристов с 21 января. Об этом заявил министр туризма Прасанна Ранатунга, сообщает местное издание Colombo Page.

Власти ожидают, что коммерческие рейсы возобновятся 23 января. По словам министра, почти 3 миллиона человек в стране прямо или косвенно зависят от индустрии туризма и стали крайне беспомощными из-за эпидемии COVID-19. Учитывая эту ситуацию, было решено открыть страну для туристов в соответствии с нормами безопасности.

Фото: Пляж на Шри-Ланке (pixabay.com)

Первые туристы прилетели из Украины

Первых туристов Шри-Ланка приняла 28 декабря – всего прилетели 185 пассажиров. Они прибыли в рамках пилотного проекта по приему иностранных туристов с 28 декабря 2020 года до 24 января 2021 года.

Пассажиры, прибывшие в аэропорт Маттала, прошли ПЦР-тестирование за 72 часа до вылета из Киева. По прибытии в Шри-Ланке перед отъездом в отели они снова сдали ПЦР-тесты. Во время пребывания туристы должны проходить дополнительные тесты.

"Украинским туристам будет предоставлено размещение в отелях прибрежной полосы (в основном, Коггала, Берувала и Бентота), и они окажутся в "туристическом пузыре". Они не смогут контактировать с местными жителями в этом районе. Всего по этой программе прибудут 2580 туристов, в основном из стран СНГ", - сказал Прасанна Ранатунга во время прибытия первых украинских туристов.

Некоторые отдыхающие на острове из украинской группы были разочарованы "возвращением в рай". Туристы оказались не готовы к тому, что их закроют на территории отелей и разрешат отдельные экскурсии. Отдыхающие рассчитывали на более свободный формат поездок по стране.

Фото: Храм на Шри-Ланке (pixabay.com)

Как можно отдыхать на Шри-Ланке

Прасанна Ранатунга объяснил дальнейший план действий пилотного проекта по открытию страны для туристов.

"В декабре мы разработали руководство по туризму с сектором здравоохранения и запустили пилотный проект по привлечению туристов. Соответственно, с 26 декабря мы проинформировали соответствующие ведомства о ввозе туристов в рамках этого пилотного проекта на специальных самолетах. Три турфирмы договорились о ввозе украинских туристов в страну как "туристический пузырь", - рассказал министр.

Он добавил, что власти выявили недостатки этого проекта и с 21 января откроют аэропорты "Маттала" и "Катунаяке" для коммерческих рейсов.

В министерстве определили 14 достопримечательностей, которые смогут посетить туристы во время отдыха.

Фото: Слоны - достопримечательность Шри-Ланки (pixabay.com)

В этот список попали Храм Священного Зуба в Канди, национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве. Также - Королевский пещерный храм Дамбулла Золотой храм, Королевский ботанический сад, Лаксала Канди и ветви Пиннавела, Открытый зоопарк Пиннавела, приют для слонов, Крепость Сигирия, наблюдение за китами Мириссы.

Иностранцы смогут посетить эти места, если результат ПЦР-теста на COVID-19 у них окажется отрицательным.

Напомним, ранее мы писали, как туризм на Шри-Ланке открылся приездом украинцев.

Также мы сообщали, спрос на путевки в какие курортные страны значительно повысился в январе.