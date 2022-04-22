UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проживание и работа. США запускают упрощенную программу для украинских беженцев

Фото: Поддержка Украины в США (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В стране планируют дать убежище 100 тысячам украинцев

В США запускают упрощенную программу "Объединяемся для Украины" для приема украинских беженцев, о которой 21 апреля заявил президент Джозеф Байден.

Цель упрощенной схемы предоставления убежища – выполнение заявленной ранее программы о приглашении 100 тысяч граждан Украины, которые вынуждены бежать от войны в связи с полномасштабной агрессией РФ в отношении Украины.

Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Нужно иметь спонсора и пройти проверки безопасности: требования для беженцев

Чтобы получить право на пребывание в США по упрощенной программе "Объединяемся для Украины" (Uniting for Ukraine), украинцы должны:

  • находиться на территории Украины до 11 февраля 2022 года;
  • иметь спонсора в Соединенных Штатах;
  • пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения;
  • пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности.

Программа дает право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на поиск работы и трудоустройство.

С 25 апреля граждан Украины не будут пропускать через сухопутную границу США:

  • без действующей визы
  • без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины".

Фото: Украинские беженцы за границей (gettyimages.com)

Спонсоров для беженцев будут отбирать с 25 апреля

Чтобы принять украинских беженцев, физические и юридические лица в США могут обращаться в Министерство национальной безопасности США (DHS) с 25 апреля 2022 года.

Спонсором для украинцев сможет выступить любой гражданин США или любой человек, который законно находится на территории этой страны, в том числе представители неправительственных организаций.

Желающие спонсировать украинских беженцев, должны будут заявить о своей финансовой поддержке, их также проверят, чтобы защитить украинцев от злоупотреблений или эксплуатации.

Какие еще легальные пути въезда создают для украинцев

Кроме новой программы, в США принимают и другие меры, позволяющие украинцам легально ехать в США.

Госдепартамент расширит деятельность программы приема беженцев США (USRAP) в Европе, чтобы предоставить украинцам больший доступ к процессу переселения беженцев по программе Лаутенберга и программе приема беженцев США (USRAP).

Посольства и консульства США в Европе увеличивают прием записей для получения неиммиграционной визы и обеспечивают ускоренную запись и обработку визовых заявок для лиц с гуманитарными, медицинскими или другими чрезвычайными обстоятельствами.

Напомним, мы писали, что нужно знать беженцам из Украины о въезде в Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаБеженцы