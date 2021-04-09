Прогулки по смс и штраф за танцы: стали известны неожиданные детали отдыха на Кипре

На Кипре объявили о смягчении правил для туристов – им разрешили гулять вне отелей без отправки смс-сообщений, заполнив при этом бумажную декларацию. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

Туристам разрешено перемещаться с 6 утра до 11 вечера после заполнения формы, которая подтверждает разрешение на выход. Такую декларацию передвижения будут выдавать туристические агенты отдыхающих или отели, в которых они остановились.

К чему быть готовыми украинским туристам во время отдыха на Кипре, РБК-Украина спросила у туристических агентов.

Что изменилось для туристов

На данный момент на Кипре действуют строгие карантинные ограничения - жителям Кипра разрешены только две прогулки в день до трех часов каждая и три - по выходным. Для этого они должны получить разрешение, отправив SMS на номер 8998.

"Туристам, прибывающим на Кипр, разрешено свободное перемещение по стране без смс-информирования, количество выходов из отеля не ограничивается", – такие сообщения получили представители украинских туристических компаний от партнеров на Кипре.

Отмечается, что иностранным путешественникам запрещено покидать отель только в период 23.00 до 5.00, когда в стране действует комендантский̆ час.

Фото: На Кипре разрешены прогулки без смс (brief.com.cy)

Иностранцы могут получить "Декларацию о передвижении", заверенную представителем туроператора или отеля, который̆ является членом туристической ассоциации Кипра (АСТА).

Такое решение было принято в связи с тем, что "некоторые мобильные телефоны туристов могут не работать с системой смс-сообщений", пояснил СМИ директор Ассоциации отельеров (PASYXE) Республики Кипр Филокипрос Руссунидис.

Он также добавил, что бумажная форма будет предоставлена ​​только в тех случаях, когда туристы не могут отправить SMS, но они также будут подпадать под ограничение двух экскурсий в день. Туристы не освобождаются от мер, которые применяются ко всем остальным.

Похожую информацию изданию Brief подтвердили в министерстве здравоохранения Кипра – для киприотов и туристов все CОVID-ограничения одинаковы.

За танцы полагается штраф

Несмотря на некоторые ограничения на Кипре, туристы все же поедут в эту страну и будут планировать там отпуск летом, высказывает РБК-Украина мнение директор турагентства Dискавери Ольга Сарахман.

"Учитывая тот факт, что условия все время меняются, и сезонный спад заболеваемости к лету возможен, не исключаю, что эти ограничения временные. И ближе к лету туристам не придется отчитываться за каждое передвижение. Ведь, все-таки, отдых на Кипре достаточно активный, и с такими условиями малопривлекателен для туристов", - считает она.

Фото: Несмотря на ограничения, туристы поедут на Кипр (booking.com)

Основательница турфирмы Kazakovs Travel Марина Казакова считает, что новые правила на Кипре никак не повлияют на поток туристов, и украинцы будут активно ездить на курорты страны в новом сезоне.

"Но при этом там действует очень странное правило. Причем доходит до идиотизма. Правило состоит в том, что, если вы стоите у бара в отеле и подтанцовываете, это расценивается как призыв веселиться. За это предусмотрен штраф, размер которого составляет 300 евро. Но в остальном правила в стране такие, что ехать туда на отдых можно и нужно. Потому стоит ехать на Кипр, радоваться, но не танцуем", - говорит специалист по подбору туров.

Отправляться на отдых самостоятельно - рискованно

В целом же правила пребывания в стране довольно комфортные, считает Марина Казакова.

"Единственное – могут немного пострадать те, кто планировал отдохнуть на Кипре бюджетно и самостоятельно бронирует частные виллы и апартаменты отельного типа. Дело в том, что не все они входят в туристическую ассоциацию Кипра. Поэтому сейчас не то время, когда турист сам может, как раньше, бронировать себе отель и ехать. Ведь может быть так, что придется все менять и выселяться. В случае самостоятельного бронирования и изменения правил въезда деньги могут туристу просто не вернуть", - предостерегает Казакова.

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Фото: Курорт на Кипре (pixabay.com)

Если турист едет с турагентством, то все эти нюансы решают за него. Турагенты берут ответственность также за перебронирование отеля и рейса, переноса поездки на другие даты.

"Если же турист летит сам, то в случае изменения правил он не сможет перенести средства на какое-то другое направление, на какой-то другой отель. А в случае закрытия страны туроператор перебронирует билеты или на Турцию, или на какую-то другую страну", - поясняет она.

К слову, с 1 апреля для граждан Украины, которая на данный момент находится в "красной" зоне для Кипра, въезжать можно с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительного за 72 часа до вылета. По прилету на Кипр необходимо пройти повторный ПЦР-тест (стоимость 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро - в аэропорту Пафоса). Результат передают путешественнику через SMS в течение 3 часов. В случае заболевания COVID, все связанные с этим расходы туриста покрывает кипрское государство.

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