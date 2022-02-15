Продолжат выполнять рейсы. Как украинские авиакомпании пережили потерю части флота

Украинские авиакомпании 14 февраля лишились части флота. Восемь самолетов отправили за границу после того, как страховые компании изменили условия страхования полетов. Владельцы самолетов стали требовать вывезти воздушные суда за границу. Это произошло на фоне паники в западных СМИ из-за возможного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Avianews.com.

Семь самолетов Boeing 737-800 за рубеж отправила МАУ, еще один такой же борт — Bees Airline. Это связано с тем, что лизинговые компании боятся за свое имущество на фоне возможных военных действий и обнуления страхового покрытия таких рисков.

"Вывод из парка большого числа авиалайнеров не привел к краху расписания авиаперевозчиков. В зимний сезон самолеты имеют меньший налет. Например, у МАУ улетевшие за границу авиалайнеры простаивали последний месяц без полетов или совершали по 2-3 рейса в день вместо 6.

В результате такой форс-мажор фактически обернулся в пользу авиакомпаний, которые теперь могут не платить за лизинг самолетов, которые им пока не нужны", — говорится на сайте.

Фото: Самолеты МАУ в аэропорту Борисполь (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинский лоукостер SkyUp, чей самолет застрял в Кишиневе 13 февраля после того, как лизингодатель запретил вход в воздушное пространство Украины, также по состоянию на сегодня продолжает полеты.

Гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов заявил, что авиакомпания остается в украинском небе в полном объеме, поскольку смогла договориться со страховщиками при поддержке Мининфраструктуры и правительства Украины.

Чтобы лизингодатели не забирали самолеты из Украины, правительство выделило 16,6 млрд грн в качестве гарантий для 23 самолетов. Эти гарантии покрывают 12 воздушных судов МАУ, семь SkyUp и четыре Bees Airline. Самолеты, которые вывела из парка МАУ, авиакомпания не просила включить в эти госгарантии, сообщил avianews.com источник в Мининфраструктуры. Под них попадал только выведенный самолет Bees Airline.

Сообщается, что две другие крупнейшие авиакомпании страны — Azur Air Ukraine и Windrose ("Роза Ветров") за поддержкой государства не обращались. В Windrose заявили, что выполняют рейсы по расписанию и отказались комментировать отношения с лизингодателями.

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