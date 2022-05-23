Как продать квартиру, если потеряли документы на жилье: инструкция

Из-за войны России против Украины множество украинцев сменили место жительства или вынуждены были иным образом приспосабливаться к сверхсложным условиям. Немало людей выезжали из родного дома, и при этом не успели взять с собой все документы.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Domik.ua рассказывает, что делать, если вы хотите продать квартиру, но не имеете документов на это жилье.

Утрата документов не лишает права на владение жильем

Если вы потеряли оригиналы документов на жилье, к счастью, это не отменяет ваше право на владение этой недвижимостью. Однако здесь есть другой нюанс: это лишает собственника жилья возможности распоряжаться этим имуществом на свое рассмотрение.

Дело в том, что на сделку купли-продажи квартиры продавец должен предоставить нотариусу оригиналы документов, устанавливающих его право на владение квартирой или домом.

"К сожалению, единой государственной структуры, уполномоченной на восстановление утраченных/похищенных/испорченных документов на право собственности, нет. Если документ утерян, следует придерживаться такого правила: какой орган выдал документ на квартиру, тот потом и должен выдать дубликат (восстановить его)", — идет речь в публикации.

Как продать квартиру, когда документы потеряны. Инструкция

Рассмотрим несколько случаев продажи имущества. Один из них – когда квартира досталась по наследству, но документы на нее по каким-то причинам утрачены. В такой ситуации алгоритм действий следующий:

Надо взять выписка из электронного реестра вещных прав на недвижимое имущество (если право собственности на недвижимость было получено после 2013 года), или информационную справку из государственного БТИ (в случае, если право собственности на квартиру оформлялось до 2013 года).

(если право собственности на недвижимость было получено после 2013 года), или (в случае, если право собственности на квартиру оформлялось до 2013 года). Проанализировав указанные документы, вы сможете узнать, когда и кем было зарегистрировано право собственности на недвижимость. Далее вы сможете обратиться за тем, чтобы получить дубликат утраченного документа.

Например, при поиске в электронном реестре вещных прав вы можете увидеть решение суда при распределении имущества супругами, признании права собственности на наследство и тому подобное.

Фото: В случае утери документов на жилье надо обратиться за дубликатом (freepik.com)

В случае, когда такое решение суда утрачено, нужно обратиться в суд первой инстанции, который выносил решение для получения его копии.

"Не волнуйтесь, если судом дело слушалось очень давно. Даже если уже истек срок хранения материалов судебного дела, и его было уничтожено, сами решения при этом не уничтожаются, а остаются храниться бессрочно в архиве", — отмечают в публикации.

Что делать, если орган выдачи документа ликвидирован

По словам авторов публикации, довольно часто возникают случаи, когда орган, который выдавал оригинал, расформирован, был реорганизован или вообще ликвидирован. То есть получается, что этого органа уже не существует, а ваши документы не были переданы в органы местной исполнительной власти. При этом вы обнаружили, что они также отсутствуют в архивах.

"В таком случае необходимо получить письмо-отказ в выдаче дубликата свидетельства на право собственности в связи с его отсутствием в архиве и обратиться к государственному регистратору или частному нотариусу за регистрацией права собственности в государственном электронном реестре без документа, устанавливающего право", — говорится в новости.

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