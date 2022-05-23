Как продать квартиру, если потеряли документы на жилье: инструкция

Прежде всего надо взять выписку из электронного реестра вещных прав на недвижимое имущество
Из-за войны России против Украины множество украинцев сменили место жительства или вынуждены были иным образом приспосабливаться к сверхсложным условиям. Немало людей выезжали из родного дома, и при этом не успели взять с собой все документы.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Domik.ua рассказывает, что делать, если вы хотите продать квартиру, но не имеете документов на это жилье.
Если вы потеряли оригиналы документов на жилье, к счастью, это не отменяет ваше право на владение этой недвижимостью. Однако здесь есть другой нюанс: это лишает собственника жилья возможности распоряжаться этим имуществом на свое рассмотрение.
Дело в том, что на сделку купли-продажи квартиры продавец должен предоставить нотариусу оригиналы документов, устанавливающих его право на владение квартирой или домом.
"К сожалению, единой государственной структуры, уполномоченной на восстановление утраченных/похищенных/испорченных документов на право собственности, нет. Если документ утерян, следует придерживаться такого правила: какой орган выдал документ на квартиру, тот потом и должен выдать дубликат (восстановить его)", — идет речь в публикации.
Рассмотрим несколько случаев продажи имущества. Один из них – когда квартира досталась по наследству, но документы на нее по каким-то причинам утрачены. В такой ситуации алгоритм действий следующий:
Например, при поиске в электронном реестре вещных прав вы можете увидеть решение суда при распределении имущества супругами, признании права собственности на наследство и тому подобное.
Фото: В случае утери документов на жилье надо обратиться за дубликатом (freepik.com)
В случае, когда такое решение суда утрачено, нужно обратиться в суд первой инстанции, который выносил решение для получения его копии.
"Не волнуйтесь, если судом дело слушалось очень давно. Даже если уже истек срок хранения материалов судебного дела, и его было уничтожено, сами решения при этом не уничтожаются, а остаются храниться бессрочно в архиве", — отмечают в публикации.
По словам авторов публикации, довольно часто возникают случаи, когда орган, который выдавал оригинал, расформирован, был реорганизован или вообще ликвидирован. То есть получается, что этого органа уже не существует, а ваши документы не были переданы в органы местной исполнительной власти. При этом вы обнаружили, что они также отсутствуют в архивах.
"В таком случае необходимо получить письмо-отказ в выдаче дубликата свидетельства на право собственности в связи с его отсутствием в архиве и обратиться к государственному регистратору или частному нотариусу за регистрацией права собственности в государственном электронном реестре без документа, устанавливающего право", — говорится в новости.
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