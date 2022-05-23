Як продати квартиру, якщо втратили документи на житло: інструкція

Через війну Росії проти України безліч українців змінили місце проживання або змушені були іншим чином пристосовуватися до надскладних умов. Немало людей виїздили з рідного дому, і при цьому не встигли взяти із собою всі документи.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Domik.ua розповідає, що робити, якщо ви хочете продати квартиру, але не маєте документів на це житло.

Втрата документів не позбавляє права на володіння житлом

Якщо ви втратили оригінали документів на житло, на щастя, це не скасовує ваше право на володіння цією нерухомістю. Однак тут є інший нюанс: це позбавляє власника житла можливості розпоряджатися цим майном на власний розгляд.

Річ у тому, що на угоду купівлі-продажу квартири продавець має надати нотаріусу оригінали документів, що встановлюють його право на володіння квартирою або будинком.

"На жаль, єдиної державної структури, уповноваженої на відновлення втрачених/викрадених/зіпсованих документів на право власності, немає. Якщо документ втрачено, слід дотримуватися такого правила: який орган видав документ на квартиру, той потім і має видати дублікат (відновити його)", – йде мова у публікації.

Як продати квартиру, коли документи втрачені. Інструкція

Розглянемо кілька випадків продажі майна. Один із них - коли квартира дісталася у спадок, але документи на неї з якихось причин втрачені. У такій ситуації алгоритм дій наступний:

Треба взяти витяг з електронного реєстру речових прав на нерухоме майно (якщо право власності на нерухомість було отримано після 2013 року), або інформаційну довідку з державного БТІ (у випадку, якщо право власності на квартиру оформлялося до 2013 року).

(якщо право власності на нерухомість було отримано після 2013 року), або (у випадку, якщо право власності на квартиру оформлялося до 2013 року). Проаналізувавши зазначені документи, ви зможете дізнатись, коли і ким було зареєстровано право власності на нерухомість. Далі ви зможете звернутися за тим, щоб отримати дублікат втраченого документа.

Наприклад, під час пошуку в електронному реєстрі речових прав ви можете побачити рішення суду при розподілі майна подружжям, визнання права власності на спадщину тощо.

Фото: У разі втрати документів на житло треба звернутися за дублікатом (freepik.com)

У випадку, коли таке рішення суду втрачено, потрібно звернутися до суду першої інстанції, який виносив рішення для отримання його копії.

"Не хвилюйтеся, якщо судом справа слухалася дуже давно. Навіть якщо вже минув термін зберігання матеріалів судової справи, і його було знищено, самі ж рішення при цьому не знищуються, а залишаються зберігатися безстроково в архіві", — наголошують у публікації.

Що робити, якщо орган видачі документа ліквідовано

За словами авторів публікації, доволі часто виникають випадки, коли орган, який видавав оригінал, розформований, був реорганізований або взагалі ліквідований. Тобто виходить, що цього органу вже не існує, а ваші документи не були передані до органів місцевої виконавчої влади. При цьому ви виявили, що вони також відсутні в архівах.

"У такому разі необхідно отримати лист-відмову у видачі дубліката свідоцтва на право власності у зв'язку з його відсутністю в архіві та звернутися до державного реєстратора або приватного нотаріуса за реєстрацією права власності у державному електронному реєстрі без документа, що встановлює право", — йдеться у новині.

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