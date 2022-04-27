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"Важный рынок". Тунис отправит самолеты за туристами из России, несмотря на войну в Украине

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 10:43
"Важный рынок". Тунис отправит самолеты за туристами из России, несмотря на войну в Украине Фото: Тунис (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Власти страны заявили, что "российский рынок важен для туристического сектора Северной Африки"

Власти Туниса решили принимать туристов из России, несмотря на развязанную РФ войну против Украины. Страна направит самолеты в РФ для перевозки отдыхающих.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Northafricapost.

Об отправке самолетов в РФ за туристами заявил министр туризма североафриканской страны. Мохамед Моэз Белхассин сказал, что власти уже установили контакты с местными авиакомпаниями для этого процесса.

Чиновник указал, что "российский рынок важен для туристического сектора Северной Африки", а войну назвал "кризисом".

В прошлом месяце он уже отмечал, что Тунис рассчитывает привлечь в этом году 660 000 российских и украинских туристов - столько же, сколько и в прошлом году. Такое заявление было сделано, несмотря на вторжение России в Украину 24 февраля и то, что небо Украины закрыто.

"Мы хотим выйти на эти цифры в этом году, несмотря на кризис в этих странах", — указал он.

В октябре прошлого года тунисская частная авиакомпания Syphax Airlines подписала соглашение с российским туроператором TUI-Russia о доставке 50 000 российских туристов в этом году. В соответствии с соглашением, авиакомпания использовала Московский международный аэропорт и его услуги.

Syphax Airlines, базирующаяся в здании международного аэропорта Sfax Thyna, вернулась к работе с 2018 года после нескольких лет кризиса, когда компания была в долгах.

Отметим, война в Украине не остановила Египет от приема российских туристов в новом сезоне.

Также крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока Emirates заявила, что будет летать в Россию, пока ей не запретят это делать.

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