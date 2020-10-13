Приспособиться или оставаться дома: станут ли ПЦР-тесты обязательными для всех путешествий

В новых реалиях пандемии коронавируса и реализации свободы передвижения как внутри страны, так и по миру, наряду с паспортом и медицинской страховкой, вскоре еще одним обязательным документом может стать отрицательный результат теста на COVID-19. Его могут требовать при пересечении любой границы.

Такой вариант развития событий сейчас активно обсуждается в правительствах разных стран, в международных организациях.

К примеру, этой осенью в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в которую входят ведущие авиакомпании мира, вышли с инициативой обязательного тестирования всех без исключения пассажиров перед вылетом вместо прохождения карантина. Там считают, что карантинные ограничения негативно влияют на спрос и наносят ущерб представителям индустрии туризма и авиаперевозок, а тесты могли бы гарантировать, что турист здоров.

Кроме того, требование проводить обязательные бесплатные тесты в аэропорту недавно ввели для всех, кто прибывает в ОАЭ. Независимо от того, сдавали ли они тест дома до поездки.

Станет ли ПЦР-тест "пропуском" и защитой туристов?

Но действительно ли обязательное требование отрицательного результата теста защитит всех, и станет надежным "пропуском", когда турист мог бы свободно передвигаться по странам, как было раньше, до марта 2020 года?

Ведь если вводить обязательное тестирование в аэропортах, то тогда надо вводить такое же требование и во всех других пограничных пунктах: железнодорожных, портовых, автомобильных, пешеходных.

Фото: Туристы уже проходят тесты на коронавирус во многих аэропортах (РБК-Украина)

Также возникает вопрос - от кого именно требовать результат ПЦР-теста. Исключительно от всех, кто прибывает в страну? Но тогда это грозит тотальным коллапсом на въезде в любое государство. Не говоря уже о стоимости и сроках организации процесса. А если требовать тест выборочно, то это не имеет смысла.

Получается, что нынешняя история с закрытием границ или въездами в некоторые страны с распечатками негативных ПЦР-тестов - самая оптимальная. Если, конечно, мы говорим про медицину и здоровье.

Но надо понимать, что так не может продолжаться вечно, и что это точно не спасение и не решение. С другой стороны, тридцать лет прошло того момента, как более 400 миллионов граждан сидели 70 лет безвыездно в "счастливых коммунистических лагерях", и как то все развивалось "и в балете, и в космосе". Такого ли сценария мы хотим? Думаю нет.

А как насчет тестирования перед путешествием?

Тест дома перед вылетом, на который многие уповают, - это на 80-90% негативный результат только лишь на момент сдачи самого теста, а не во время прилета (въезда) из условной "красной зоны" в условную "зеленую зону". Какой тогда выход из ситуации может быть?

Получается, мы имеем или наглухо закрытые границы, или придется ждать, пока пандемия пойдет на спад природным путем, или же надо всем переболеть и получить иммунитет, или - ждать чуда.

Фото: Всем надо приспособиться к новым правилам путешествий (РБК-Украина)

Возможно, ситуация изменится с появлением вакцин. Но если опять "что-то пойдет не так"? Тогда почему бы сразу, чтобы два раза не создавать лаборатории на границах и не вгонять ВООЗ "в краску" за очередной промах в политике защите нашего здоровья за наши деньги, не ввести обязательные тесты на туберкулез и СПИД? Или эти болезни уже не опасны?

Думаю, что все-таки вариант обязательных предварительных тестов на COVID-19 дома перед каждым вылетом/выездом из страны - наиболее разумное решение на сегодняшний день, пока не появится надежная вакцина.

Если мы еще не можем прекратить пандемию, то надо приспособиться к новым правилам передвижения или просто сидеть дома на жестком карантине. А пока - моем руки, соблюдаем гигиену и поддерживаем иммунитет.

Будьте все здоровы!

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать перед покупкой тура и путешествием за границу.

Также советуем почитать, о чем стоит помнить туристу при возвращении из стран "красной" зоны.