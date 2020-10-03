"Закрыли на обсервацию в отеле": что надо знать туристу перед отпуском за рубежом

Фото: Самолет в аэропорту (pixabay.com)

Пошаговая инструкция действий туриста перед покупкой тура

В изменчивых условиях пандемии порой так сложно бывает выехать в отпуск, ведь правила въезда в ту или иную страну меняются нередко очень быстро. Тогда турист вынужден проверять все правила в разных источниках. Особенно если вы собираетесь не в самую популярную среди наших туристов страну.

Подобное недавно произошло в практике Марины Казаковой, основателя турфирмы Kazakovs Travel. К ней обратились туристы с просьбой организовать тур в Гватемалу. Как оказалось, информация о правилах въезда на разных ресурсах отличалась. Об этом специалист рассказала в комментарии РБК-Украина.

"После обращения туристов я сразу же проверила информацию о въезде на сайте, рекомендованном для украинцев Министерством иностранных дел. Там было обозначено, что въезд запрещен. Я позвонила в консульство в Киеве. Информации мне никто не предоставил. Сказали звонить в Германию. Я и позвонила, и написала. В итоге выяснилось, что украинцам лететь в Гватемалу все-таки разрешено", - рассказывает Марина Казакова.

По ее словам, такие ситуации возникают часто, и поэтому информацию о правилах въезда в ту или иную страну надо проверять всегда тщательно. Мы попросили специалиста дать советы о том, что нужно знать туристу перед покупкой тура в любую страну и особенно перед тем, как планировать поездку самостоятельно.

Что нужно знать перед покупкой билетов или тура за рубеж

Во-первых, после выбора страны для отпуска надо зайти на украинские сайты tripadvisor.mfa.gov.ua и VisitUkraine.today, а также на международный сайт IATA (International Travel Documents), чтобы проверить правила въезда.

На этих ресурсах надо найти страну и убедиться, что она находится в списке открытых для наших туристов государств. Также дополнительно и параллельно надо позвонить в консульство или посольство той страны, куда вы хотите поехать.

"Если консульства страны, куда вы собираетесь ехать, в Украине нет, надо позвонить или написать в зарубежные представительства этого государства. Например, когда я не нашла точной информации о правилах въезда в Гватемалу, то написала сообщение в консульство Гватемалы в Германии. Они ответили, что въезд туда разрешен", - поясняет Марина Казакова.

Фото: Перед поездкой надо проверить не один, а сразу несколько сайтов, где сообщают о правилах въезда в ту или иную страну (скриншот РБК-Украина)

Во-вторых, надо проверить правила перелета при покупке авиабилетов.

"В условиях пандемии часто бывает, что и здесь могут возникнуть ограничения. К примеру, границы США для украинцев в целом открыты, но есть исключения. Проблемы могут появиться во время транзита. Скажем, если мы летим в США через Амстердам, то нам во въезде будет отказано. Но если мы летим через Стамбул, то въезд нам разрешен. Об этом тоже стоит помнить", - советует представитель турагентства.

В-третьих, обязательно надо проверять работу отелей. В условиях карантинных ограничений Марина Казакова настоятельно не рекомендует бронировать отели, которые не возвращают оплату и где турист оплачивает полную сумму на сайте отеля. Вместо этого стоит выбирать опции, которые позволят отменить поездку без начисления штрафных санкций.

"Если же вы бронируете отели через сайты посредников, такие как Booking, то напишите еще непосредственно на электронный адрес отеля и уточните, работает ли он. Ведь в базе посредников отель может значиться как открытый, но во время пандемии часто бывает, что он на самом деле закрыт", - поясняет она.

Фото: Отпуск можно провести без проблем, если спланировать его заранее (pixabay.com)

Обязательно позаботьтесь о медицинской страховке, которая покрывает лечение коронавирусной инфекции. Обычно простая страховка покрывает только базовые препараты, но далеко не всегда покрывает лечение в больнице. Страховка должна включать и лечение COVID-19, и в целом лечение в больнице.

"Если у вас есть возможность, стоит также оформить страховку от невыезда. Это поможет вам сохранить ваши деньги, если подобная ситуация возникает. В случае если у вас не получается полететь по причине болезни, ДТП или других обстоятельств, которые вы можете подтвердить документально, то страховая компания компенсирует вам расходы на путевку", - говорит специалист.

Такая опция распространяется на туры, которые вы приобрели в турагентствах, поясняет Марина Казакова.

По ее словам, следует помнить еще об оном важном моменте: в последнее время в Турции были случаи, когда при групповом трансфере обнаруживали болеющего COVID-19, и на обсервацию отправляли всех, кто ехал с этим человеком в автобусе.

"Если есть возможность, избегайте групповых трансферов во время отдыха в той или иной стране, чтобы вместо моря не оказаться в закрытом отеле. Причем изоляция в отеле - еще не самый плохой вариант. Ведь в июле этого года Министерство иностранных дел Турции выдвинуло требование о том, чтобы в отелях и вовсе не размещали туристов, у которых был контакт с больными COVID-19", - подводит итог специалист.

Напомним, ранее мы писали, какие правила въезда в курортные страны выдвигают для украинских туристов в октябре.

Также мы сообщали, что отдых в премиум-отелях Турции дешевеет, и цены на путевки в эту курортную страну снижаются в октябре.