Настоящий туристический бум. Украинцы продолжают бить рекорды по количеству отдыхающих в Турции

Больше всего иностранцев прилетали в Стамбул и Анталью

В разгар лета в Турцию продолжают приезжать рекордно много туристов: по сравнению с прошлым годом, турпоток в стране в июне вырос в 8 раз. В лидерах по количеству путешественников – украинцы. За полгода страну посетили почти 800 тысяч наших сограждан, а половина из них прибыли в начале лета.

Такую статистику опубликовали в национальном статистическом институте страны TurkStat, передает издание Daily Sabah.

Отмечается, что число иностранных туристов значительно возросло, поскольку ограничения на поездки, вызванные пандемией, были ослаблены. Турпоток также позитивно повлиял на доходы в этой сфере.

По словам экспертов рынка, страна переживает настоящий туристический бум.

Рекордное количество туристов после пандемии – в июне

По данным министерства культуры и туризма Турции, в июне прибыло более 2 миллионов туристов. Это - 853,4% в годовом исчислении по сравнению с 214 768 иностранных гостей в том же месяцев 2019 году.

Фото: Больше всего туристов прибыло в июне (booking.com)

Но до пандемии в июне в Турции прибывало в разы больше – например, в 2019 году эта цифра составила 5,32 миллиона человек.

В сообщении института статистики отмечается, что в мае 2021 года прибыло также очень много туристов - 936 282 иностранцев.

Всего за первые полгода в 2021 году в Турцию путешествовали около 5,8 млн иностранных граждан. Это на 27% больше, чем за этот же период в 2020 году. Хотя в рекордный 2019 год с января по июнь в Турцию прибыло почти 18,1 миллиона человек.

Крупнейший город Турции по численности населения и наиболее привлекательный для туристов – Стамбул - принял почти половину всех туристов страны за полгода. По данным статистики, в этом городе побывали 2,8 миллиона иностранцев за первые шесть месяцев. Это 47,49% от общего числа.

На втором месте по популярности - средиземноморский курортный город Анталия с 1,5 миллионами гостей. И Эдирне на северо-западе Турции - с 611 306 туристов.

Фото: Самая популярная локация - Стамбул (unsplash.com/engin yapici)

Украинцы – самые активные туристы в Турции

По последним подсчетам, больше всего в страну приехало туристов из Украины. В июне наших туристов насчитали 349 196 человек. На втором месте – Германия, которая обеспечила 236 307 туристов, на третьем – Россия 175 362 путешественников. Немалая цифра, если учесть, что россиянам, разрешили лететь в Турцию только 22 июня.

Иран и Болгария "поставили" на курорты Турции в июне около 114730 туристов.

Всего за полгода из Украины в турецкие туристические локации прибыло 772 437 человек – это 13,9% от всего турпотока. То есть каждый седьмой турист в Турции был из Украины.

На втором месте по посещаемости в первой половине 2021 года – россияне (13,04% - 746 724 человека) и немцы (9,02% - более 510 000 человек).

Туристы тратили в среднем 64 доллара в сутки

Доходы страны от туризма во втором квартале составили 3 млрд долларов.

В апреле-июне 73,1% доходов поступило от иностранных гостей, остальные средства – от турецких граждан, проживающих за рубежом.

Туристов, которые вылетали домой после отдыха в Турции, в аэропортах просили заполнить анкеты об условиях их отдыха, тратах и статьях расходов.

Фото: Пляж в Анталии (booking.com)

Оказалось, что средние расходы на ночь иностранцев составляли 64 доллара, турки, приехавшие из-за границы, тратили на проживание 44 доллара в сутки.

Примечательно, что 81% от общего дохода (2,43 млрд долларов) принесли самостоятельные туристы, тогда как "взнос" отдыхающих с пакетными турами - 566,7 млн долларов.

Как пандемия повлияла на туризм в Турции

В 2021 году Турция ожидает не менее 17 млн туристов и около 20 млрд долларов дохода от туризма. В допандемийный 2019 год страну посетили 52 миллиона туристов, которые принесли в казну 34,5 млрд долларов. в 2020 году турпоток снизился на 69%, а доходы упали до примерно 12 млрд долларов, отмечается в статье.

Напомним, множество украинцев также едет в курортную Анталию: регион стал самым посещаемым среди наших туристов.

Также стало известно, почему украинцы в этом году остались без отдыха в Тунисе.