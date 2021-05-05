Повторные тесты и изоляция: популярная курортная страна вводит строгие правила для туристов

Отдых в Танзании для украинских туристов усложняется введением новых правил по борьбе с пандемией. Танзанийские власти с 4 мая вводят обязательное тестирование на COVID-19 до и после прилета в страну. Об этом сообщает издание aljazeera.com со ссылкой на Минздрав Танзании.

В стране решили сменить курс по борьбе с коронавирусом: новые меры призваны предотвратить ввоз новых штаммов COVID и касаются как туристов, так и граждан Танзании.

Что изменится для туристов

О новых мерах власти объявили в понедельник, 3 мая. Путешественники, как иностранцы, так и танзанийцы, должны будут предъявлять на пограничных пунктах отрицательные тесты на COVID-19, сделанные не ранее 72 часов.

В официальном заявлении Минздрава говорится, что во время пребывания в стране туристы должны будут соблюдать профилактические меры, включая ношение масок, дезинфекцию и социальное дистанцирование.

Фото: В Танзании решили сменить подход к борьбе с пандемией COVID (pixavay.com)

Те, кто прибывает в Танзанию из-за границы, должны будут сделать за свой счет дополнительный экспресс-тест по прибытию.

Под особый контроль попадут путешественники из стран с новыми разновидностями вируса (Индия) и те, кто побывал там в предыдущие 14 дней. Туристов из таких стран отправят на 14-дневный карантин. Граждане страны смогут изолироваться дома, а иностранцам нужно будет выбрать государственный объект.

Что нужно сделать украинцам перед поездкой в Танзанию (остров Занзибар):

- заполнить traveller's health surrveillance form на сайте Минздрава Танзании в течение 24 часов до прилета;

- получить негативный результат ПЦР-теста не ранее 72 часов до вылета;

- сдать экспресс-тест на COVID по прибытии за 25 долларов;

- следить за своими симптомами во время пребывания, при подозрении позвонить по указанному номеру в карточке для туриста, пройти тестирование и отправиться на лечение в государственное учреждение в Танзании.

С чем связаны новые ограничения

По состоянию на 5 мая, официально в Танзании зарегистрировано 509 случаев COVID, из них 21 человек умер. Считать зараженных в стране и заботиться о сдерживании пандемии начале только после вступления в должность нового президента.

"В связи с глобальной эпидемиологической ситуацией и появлением новых вариантов вирусов, вызывающих COVID-19, существует повышенный риск их завоза в нашу страну", — говорится в заявлении главного медицинского советника Танзании Абеля Макуби.

Фото: Теперь перед въездом в страну надо заполнить специальную форму, сдать ПЦР-тест, а по приезду - сдать также экспресс-тест на коронавирус (pixabay.com)

Новые меры по борьбе с коронавирусом в стране связаны с активными усилиями нового президента Самии Сулуху Хасана по сдерживанию пандемии.

Ее предшественник Джона Магуфули полностью отрицал пандемию, а в качестве лечения пропагандировал лечения паровые ингаляции и травяные смеси. Он призывал танзанийцев избегать ношения масок и считал вакцинацию "заговором Запада". Магуфули скончался в конце марта. По официальной версии – от сердечного приступа, по слухам – от коронавируса.

По отзывам украинских туристов, отдыхавшим на острове Занзибар зимой 2021 года, никто их местного населения не носил масок и не придерживался социальной дистанции, при этом танзанийцы жаловались на наличие симптомов, которые совпадают с COVID.

В апреле новый президент обозначила отход от позиции своего предшественника, заявив, что игнорировать болезнь "неуместно", и потребовала научного подхода к политике Танзании в отношении COVID-19.

К слову, Танзания не сообщала никаких открытых данных о COVID-19 с апреля 2020 года, и в статистике заболеваемость в этой стране почти год была якобы равна нулю. Спустя два месяца после сообщения о первом случае коронавируса в мире в 2020 году в Танзании отменили обязательный карантин для пассажиров и ослабили ограничения, направленные на сдерживание распространения болезни.

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