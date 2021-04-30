Неудачные пляжи и испорченный отдых: о чем не предупреждают турагенты перед отпуском

Как не попасть на непригодные для отдыха курорты: главные советы

Отправляясь на морской отдых, туристы часто изучают фотографии курортов и отелей, но редко кому попадаются на глаза негативные отзывы о местных пляжах.

Между тем в каждой стране можно попасть в место, специфика которого может испортить отдых. Неудачные пляжи можно обнаружить даже на очень популярных курортах. Что нужно знать о пляжах в открытых для Украины странах?

Доминикана: ищите пляжи подороже

С мая по октябрь в Доминикане длится сезон дождей со штормами, которые приносят на берег со стороны океана огромные кучи водорослей.

Если работники курортов их вовремя не убрали – а иногда объемы морской растительности настолько велики, что без помощи техники пляж очистить быстро не удается – то в жару морские растения начинают портиться с неприятным запахом. Такой проблемы нет только у курортов со стороны Карибского моря.

Фото: Пляж в Пунта-Кана (alwaysbringsunscreen.com)

Обычно и отели, и туристические компании умалчивают о том, насколько часто на пляже бывает невозможно купаться из-за водорослей. Туры в такие гостиницы обычно немного дешевле.

Например, Марина Казакова, основательница турагентства "Kazakovs Travel", рассказывает, что в Доминикане есть пляжи с течением, волнами, водорослями. Она приводит примеры недорогих 4* отелей на курорте Пунта-Кана и объясняет: в каждом из указанных будет какой-то нюанс.

"Либо вторая линия, либо плохой пляж с таким количеством водорослей, как будто вы плаваете в японском супе нори", - говорит она.

На форумах туристы делятся локациями, в которых отдых был испорчен обилием растений в воде. Летом больше всего водорослей появляется на побережье в Пунта-Кана – на пляже с белоснежным песком в поселке Баваро и пляже Эль-Кортесито.

"Все пляжи Пунта-Каны усыпаны, очень некрасиво. Плюс плавать практически нереально, через 3 метра от берега просто путаешься в водорослях", - делятся впечатлениями туристы.

Также называют пляжи на курортах Пуэрто-Плата и Хуан-Долио.

Занзибар: плавание по фазам луны

Украинские туристы, побывавшие в январе 2021 года на Занзибаре на пляже Уроа на восточном побережье, оказались неприятно удивлены видом дна с черными водорослями после отлива. Они покупали тур на пляж Джамбиани, но их переселили в другой поселок.

Турагенты отмечают: и Уроа, и Джамбиани – не лучшие пляжи для отдыха, во время отливов песок на их территории может быть покрыт горами морской растительности. Также много водорослей оказываются на виду у побережья Карафу в Пингве, где на дне оголяются также и рифы.

Немало водорослей можно увидеть на северном и восточном участках берега в поселке Нунгви. Чем дальше от берега уходит море, тем некрасивее картину приходится наблюдать туристам.

Фото: Берег в Занзибаре во время отлива (pixabay.com)

На большие расстояния уходит вода и поселке Кивенгва. Кроме ракушек, кораллов и водорослей, под водой было замечено много медуз, которые еще и больно жалят. Их больше всего с ноября до марта.

Туристов, отправляющихся на Занзибар, предупреждают: приливы происходят дважды в день, но их время зависит от фаз луны. Например, в продолжении одной недели океан у берега можно застать днем или вечером. Минимальная разница между отливами – когда вода уходит не так далеко – первая и третья фаза луны.

Практически неощутимы отливы на западном побережье, поэтому туристы больше выбирают пляжи от Кендва, который называют одним из лучших на острове, до Западного Нунгви.

Египет: ветры и рифы

Море в Египте интересует туристов не только для купания в волнах и загара на пляже, но для знакомства с рыбками и красочным подводным миром. Именно к этим двум качествам пляжей у туристов чаще всего бывают претензии.

Например, пляж в Шарм-эль-Шейхе выбирают по наличию ветров, длине понтона для захода в море и разнообразию отельного рифа. Самой ветреной бухтой считается Набк – там почти всегда ветер, а пляжи часто бывают закрыты из-за штормов.

В Шарм-эль-Шейхе туристы оказываются разочарованы тем, что у берега можно увидеть мало рыб, а некоторые рифы называют "мертвыми".

За ярким подводным миром туристы отправляются в Дахаб – курортный поселок в сотне километров от Шарм-эль-Шейха. Там собираются любители дайвинга ради яркого и разнообразного рифа и "Голубой дыры".

Фото: Берег в Дахабе (pixabay.com)

Но большинство пляжей там плохо подходят для купания и разочаровывают "бюджетных" туристов. За территорией присматривают кафе на берегу, а не отели, песчаных пляжей с пологим заходом мало, есть каменистые участки и немного мест с глубиной, где удобно плавать. Также Дахаб считается одним из самых ветреных мест в Египте, а наиболее мощные ветры дуют с апреля по сентябрь.

Турция: опасный порошок вместо песка

В Турции также есть пляжи, отдых на которых может обернуться неприятностями. Уже второй год власти курортного городка Бодрум борются с недобросовестными владельцами отелей, которые искусственно "отбеливают" пляжи, насыпая вместо песка строительные минералы. Некоторые отели уже оштрафовали на десятки тысяч долларов и обязали очистить прибрежные зоны.

После проверок оказалось, что 40% побережья Бодрума стало "белым". Если до 2000 годов настоящий белый песок завозили из Мальдив, то позже из-за дороговизны стали брать песчаные запасы озера Салда. Когда озерный песок выбирать запретили, в последние два года владельцы отелей обратились в мраморной пыли и кварцевому песку.

Фото: Пляжи в Бодруме (booking.com)

Все бы ничего, только дышать такой пылью опасно для здоровья. По некоторой информации, такие заменители нашли на полуострове Пина.

Украина: водоросли и медузы

На морских курортах Украины нет отливов, но это не избавляет пляжи от выброшенных на берег водорослей, которые могут лежать неубранными по много дней. При этом от водорослей страдают туристы, отдыхающие как на Черном, так и на Азовском морях. В дополнение к пучкам морской растительности, к берегу часто прибивает немало медуз.

Например, черноморский курорт в поселке Хорлы привлекает "бюджетных" туристов в пансионаты и частные апартаменты. Однако мало кто знает, что песочные пляжи иногда имеют ограниченные места для купания с небольшими расчищенными от водорослей участками дна. Морские растения довольно густо разрастаются и курортникам приходится плавать, стараясь не цепляться ногами.

Фото: Водоросли на пляже в Украине (mapio.net/Aleksander Kesariysky)

Вода на курорте чистейшая – во время экскурсии на яхтах видно яркий подводный мир на глубине более трех метров. Это и разнообразие растений, и рыбы, и обилие разноцветных медуз. В отдельные дни они приплывают к берегу и оказываются выброшенными на берег. Правда, в некоторых местах були установлены сетки от медуз.

Всегда искать дополнительную информацию о пляжах - общий совет для туристов перед выбором любого курорта в Украине или за рубежом, говорит Марина Казакова.

"Во-первых, стоит смотреть google-карту по ландшафту. Можно использовать значок человечка, и таким образом увидеть пляж в 3D-изображении. Во-вторых, стоит читать отзывы. Кроме сайтов TripAdvisor и Tophotels, можно по метке названия отеля просмотреть в Instagram или Facebook фото тех, кто там был. Также - прочесть их посты или просмотреть фото", - советует турагент.

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