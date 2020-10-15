Шанс для туризма: еще одна страна запускает авиарейсы во время карантина

В Израиле объявили о постепенном восстановлении международного авиасообщения. Так, в полночь с 15 на 16 октября, полеты в стране возобновят сразу 30 зарубежных авиакомпаний. В это время начнет работу аэропорт имени Бен Гуриона.

Уже воскресенье, 18 октября, в стране ожидается 24 рейса крупных израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и "Israir". Также стало известно, что на следующей неделе возобновит полеты и авиакомпания "Аркия".

Кто сможет попасть в страну

Ранее в Израиле продлили срок действия карантинных ограничений до 18 октября, а премьер-министр предупреждал, что карантин может продолжаться и дольше. Вместе с тем граждане Израиля, которые после возобновления авиаперелетов будут вылетать в страны "зеленого" списка, не должны будут по прибытию обратно проходить самоизоляцию, также они освобождаются от сдачи ПЦР-тестов.

Но кто сможет купить билет на рейсы, которые вновь запускаются? Можно ли въезжать в страну туристам? Уже известно, что рейсы будут обслуживать пока что только граждан Израиля, а также ряд иностранцев, которые имеют специальное разрешение на въезд в страну. К примеру, с целью лечения или учебы. К сожалению, туристов среди первых пассажиров авиалиний не будет.

Пока рано говорить о том, что туризм в Израиле возобновляется, считает Александр Новиковский, считает заместитель генерального директора "Tez Tour". В комментарии РБК-Украина он говорит, что в стране все же продолжается локдаун, и неизвестно, каковы будут сроки его продления.

Фото: Когда в Израиль смогут вновь ездить туристы? (pixabay.com)

"Судя по официальным данным, мы видим, что карантин в Израиле продолжается. Конечно, очень хочется, чтобы туризм в стране вновь запустился, это было бы правильно. Но в Израиле, как везде и как у нас, все зависит от уровня заболеваемости COVID-19", - отмечает он.

По словам Александра Новиковского, чтобы туризм в Израиле начал возобновляться, нужно, чтобы запустилась и регулярная европейская авиация.

"Пока же карантинные меры не позволяют запустить ее в полной мере. Остается только ждать, когда ситуация с пандемией пойдет на спад или хотя бы стабилизируется", - говорит он.

В Израиле могут открыть популярный курорт

К слову, недавно популярный израильский город Эйлат попросил разрешения начать принимать туристов, чтобы спасти местную туристическую отрасль. Там уже разработали план возобновления работы мест для отдыха туристов таким образом, чтобы это было безопасно.

В комментарии РБК-Украина директор туристической фирмы Statours Анна Формакидова отметила, что возможное открытие Эйлата предполагало бы и то, что туда могли бы начать летать на отдых и украинцы. Но при этом надо дождаться, чтобы туда возобновились авиарейсы из Украины.

"Это может стать шагом к возобновлению туризма", - считает она.

Фото: Эйлат просит возобновить туризм (pixabay.com)

По ее словам, за последние несколько недель количество новых заболевших COVID-19 уменьшилось, что дает определенные надежды на поэтапное возобновление туризма в Израиле.

Ну а тесты на границе стали бы выходом из ситуации, считает Анна Формакидова: это было бы своего рода гарантией того, что в страну въезжают туристы, которые потенциально не несут риска заразиться окружающим.

Напомним, ранее мы писали, что будет с рейсами в Израиль из Украины в период авиалокдауна.

Также мы выяснили, что на период школьных каникул резко вырос спрос на отдых в Турции и ОАЭ среди украинцев.