"После долгой битвы с COVID". Доминикана отменяет все карантинные ограничения

В стране ежедневное число случаев заболеваемости значительно снизилось за последний месяц

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил о приостановке всех ограничений, связанных с COVID-19, в связи с текущим снижением числа ежедневных случаев заболеваемости.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Dailyprabhat.com.

"Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления сертификатов вакцинации для доступа во все места или ограничения в общественных местах сегодня являются личной ответственностью каждого из нас. После этой долгой битвы мы начали восстанавливать нашу свободу", — говорится в заявлении президента, опубликованном поздно вечером 16 февраля 2022 года на сайте администрации.

Несмотря на решение о снятии ограничений, власти продолжат программу вакцинации населения от COVID-19.

"Мы будем продолжать следить и наблюдать за ситуацией. Страна также может быть уверена, что, в отличие от прошлого, наша система здравоохранения сегодня готова к любым непредвиденным обстоятельствам", — добавил президент в заявлении.

Фото: Официальная резиденция президента — Национальный дворец в Санто-Доминго (wikimedia.org)

Решение о снятии ограничений в связи с COVID-19 в стране было принято в связи с тем, что ежедневное число случаев заболевания COVID-19 значительно снизилось за последний месяц.

Напомним, ранее мы писали, что в Швейцарии также сняли почти все ограничения.