"Після довгої битви з COVID". Домінікана скасовує всі карантинні обмеження

У країні щоденна кількість випадків захворюваності значно знизилася за останній місяць

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер оголосив про припинення всіх обмежень, пов'язаних із COVID-19, у зв'язку з поточним зниженням кількості щоденних випадків захворюваності.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Dailyprabhat.com.

"Такі заходи, як використання масок, необхідність пред'явлення сертифікатів вакцинації для доступу до всіх місць або обмеження в громадських місцях сьогодні є особистою відповідальністю кожного з нас. Після цієї довгої битви ми почали відновлювати нашу свободу", — йдеться у заяві президента, опублікованій пізно ввечері 16 лютого 2022 року на сайті адміністрації.

Попри рішення про зняття обмежень, влада продовжить програму вакцинації населення від COVID-19.

"Ми продовжуватимемо стежити й спостерігати за ситуацією. Країна також може бути впевнена, що, на відміну від минулого, наша система охорони здоров'я сьогодні готова до будь-яких непередбачуваних обставин", — додав президент у заяві.

Фото: Офіційна резиденція президента — Національний палац в Санто-Домінго (wikimedia.org)

Рішення про зняття обмежень у зв'язку з COVID-19 у країні було ухвалено у зв'язку з тим, що щоденна кількість випадків захворювання на COVID-19 значно знизилася за останній місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Швейцарії також скасували майже всі обмеження.