Популярная у туристов страна отменяет большую часть ограничений: что нужно знать

Ирландия отменяет большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.com.

Премьер-министр страны Майкл Мартин в своем телеобращении к гражданам 21 января, заявил об отмене почти всех ограничений и добавил что это "хороший день" для страны.

"Наше "путешествие через пандемию" принесло много изменений, и я всегда был с вами и в очень темные дни. Но сегодня — хороший день", — сказал он.

Так, с 22 января все рестораны, пабы и другие заведения вернутся к нормальной работе и не будут закрываться после 20:00.

Полноценное возвращение на рабочие места будет проходить поэтапно, чтобы дать работодателям время на подготовку, отметили власти страны.

При этом в стране сохранятся правила по борьбе с коронавирусом — ношение масок в общественном транспорте будет по-прежнему применяться в течение следующего месяца.

В отличие от других стран Европы, Ирландия сохраняла множество ограничений в течение 20 месяцев. При этом физическое дистанцирование, ношение масок и ограничения на количество людей, которым разрешено собираться в помещении и на открытом воздухе, не снимались до октября прошлого года.

Фото: В Ирландии отменяют большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса (unsplash.com/saturday-sun)

Напомним, ранее мы писали, что в Хорватии – новые рекорды по посещениям страны.

Также сообщалось, что в ЕС планируют изменить правила путешествий.