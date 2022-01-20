"Это решимость, а не идеализм": еще одна популярная страна в Азии готовится к открытию для туристов

Правительство Вьетнама намерено отменить пограничные ограничения 30 апреля 2022 года

Вьетнам может полностью открыться для иностранных туристов, сообщает Asgam.com.

На этой неделе министр культуры, спорта и туризма страны Нгуен Ван Хунг заявил, что правительство намерено отменить пограничные ограничения 30 апреля 2022 года.

"Мы не можем ждать так долго, и 30 апреля будет подходящим временем. Это решимость, а не идеализм", — говорится в сообщении на сайте VietnamNet.

Также Нгуен добавил, что результаты пилотной программы для некоторых вакцинированных путешественников посещать специальные районы Вьетнама оказались положительными. С момента запуска такой пробной схемы в ноябре в страну прибыло 7800 иностранных туристов. Однако, по его словам, туристическому сектору нужно больше помощи, чтобы выжить.

Фото: Золотой мост "Руки Бога" во Вьетнаме в городе Да Нанг (unsplash.com/aleksandr-barsukov)

"Пилотная схема дала первоначальные обнадеживающие результаты", — сказал Нгуен, указав, что "посетители стремятся вернуться во Вьетнам в безопасных условиях", и что "Вьетнам — безопасное место в регионе и в мире".

В настоящее время Вьетнам принимает иностранных туристов в рамках правительственной пилотной схемы. Согласно таким правилам, для иностранцев открыты только регионов — Кьензянг, Кханьхоа, Дананг, Куангнам, Куангнинь, Хошимин и Биньдинь.

Напомним, ранее мы писали, какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии.