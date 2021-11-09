ru ua
Ср, 10 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокацией

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 13:22
Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокацией Фото: Выставка скульптур возле пирамид в Гизе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Работы выставили 10 знаменитых скульпторов из разных стран

В Египте открылась уникальная выставка скульптур рядом со знаменитыми пирамидами. Под открытым небом представлены впечатляющие экспонаты современного искусства 10 ведущих художников на тропе вокруг 4500-летних исторических строений на плато Гиза, сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Выставка "Forever is Now" открылась под эгидой этой организации, ведь даже само место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С первых дней экспозиция стала популярной фотолокацией – ее посещают около 20 тысяч человек в день, чтобы попозировать одновременно на фоне пирамид и современных скульптур.

Сделать уникальные кадры на память можно еще до 17 ноября, а входной билет – стандартный для входа к пирамидам.

Известные скульпторы и знаковая локация

Выставку "Forever is Now" организовывают с помощью ЮНЕСКО ежегодно в престижных местах Каира, таких как Египетский музей в 2017 году и Дворце Маниала в 2018-м.

В 2019 году выставка проходила в Исламском Каире (исторический квартал города с дворцовым комплексом), еще одном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокациейФото: Впервые современные скульптуры можно сфотографировать на фоне пирамид (instagram.com/giantletter)

Эти выставки в исторической обстановке оживили древние локации и "проложили путь" к первой международной (четвертой по счету) выставке у пирамид Гизы, сообщается на сайте организации.

Возле пирамид можно посмотреть и пофотографировать скульптуры известных художников из разных стран. Среди участников – итальянский художник Лоренцо Куинн, египетский художник Моатаз Наср, художник египетского происхождения из Лос-Анджелеса Шерин Гиргис, британские художники Шустер и Мозли, Стивен Кокс РА, саудовский художник Его Королевское Высочество принц Султан Бен Фахад, американка Гизела Колон, бразилец Жоао Тревизан, француз JR, россиянин Александр Пономарев.

Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокациейФото: Произведения искусства привлекли тысячи туристов (facebook.com/Elva Margariti)

"Помещая объекты наследия в центр коллективного опыта, выставка не только соединяет прошлое с настоящим, но также демонстрирует силу искусства и поддерживает восстановление творческого сектора после пандемии", - отмечают в ЮНЕСКО.

Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокациейФото: Симфолические инсталляции создали 10 известных скульпторов (facebook.com/ArtDEgypte)

Как и когда можно попасть на выставку

В 2021 году выставка в таком знаковом месте Египта открылась впервые. Туристам скульптуры доступны с 21 октября, а завершиться выставка должна была 7 ноября, но экспозицию решили оставить открытой еще до 17 ноября, говорится на странице организаторов - объединения Art D'Egypte.

Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокациейФото: Туристы делятся фотографиями на фоне новых достопримечательностей Египта (facebook.com/ArtDEgypte)

"Любовь, которую мы получили в Египте и от всего мира за последние недели, была ошеломляющей. Мы начали проект, чтобы демократизировать искусство. Мы принимаем более 20000 посетителей в день со всех провинций Египта на #ForeverisNow, включая обычные школьные и университетские экскурсии", - написали об успехе проекта организаторы и призвали делиться своими снимками с выставки в соцсетях.

Десятки тысяч туристов в день: масштабная выставка на фоне египетских пирамид стала популярной фотолокациейФото: Из-за популярности локации выставку продлили на 10 дней (facebook.com/ArtDEgypte)

Отмечается, что выставка открыта для публики до 17 ноября ежедневно с 9:00 до 16:00. Чтобы посмотреть работы скульпторов, требуется только плата за вход к пирамидам (200 египетских фунтов, что в эквиваленте составляет 330 грн).

Напомним, мы писали про уникальные древние "места силы" в Турции, которые открывают для туристов со всего мира.

Ранее мы рассказывали, что египетские археологи пролили свет на древние обычаи в историческом регионе страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Арина Старовойтова
Модернизм, ЧАЭС и "изюминка" Полесья. Чем сегодня живет Славутич - самый молодой город Украины
Арина Старовойтова
глава правления сообщества активистов Славутича, общественной организации "Добросусіди"
Марина Казакова
Планы на Новый год. Пять самых интересных идей для любителей экзотического отдыха
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Сергей Кот
Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом
Сергей Кот
доктор исторических наук
Ирина Савина
Океанские пляжи, древние города и лучшая кухня страны. Почему стоит запланировать поездку по северу Испании
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения