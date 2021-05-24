"Пока ни один рейс не полетел": почему переносят туры в популярную курортную страну

В Тунисе до 6 июня 2021 года продлили ограничения, согласно которым иностранные туристы должны проводить первую неделю отдыха в "карантинных отелях". Об этом сообщили в посольстве страны на официальной странице в Facebook.

Чтобы покинуть карантинный отель, пассажиры должны сдать повторный тест между 5 и 7 днем пребывания. Перед этим туристы должны сдать еще экспресс-тест в аэропорту прилета и ПЦР-тест за 72 часа до вылета.

Украинские туристы, которые соскучились по отдыху в этой курортной стране, обсуждают на форумах, когда в Тунис полетят чартерные рейсы из Украины и стоит ли планировать там отпуск в этом сезоне.

"Первые самолеты могут полететь в середине июня"

Несмотря на то, что туроператоры предлагали туры в Тунис уже со второй половины мая 2021 года, украинским туристам пока не удалось отдохнуть в этой стране: на форумах обсуждаются возможные даты первых рейсов курортную страну.

Фото: Многие туристы ждут возможности отдохнуть в Тунисе (pixabay.com)

Некоторые сообщают о полной отмене рейсов в июне и о предложениях от туроператора выбрать другое направления для отдыха. Другие надеются, что рекламируемые на начало июня туры в долгожданную страну состоятся. Например, туроператор "Coral travel" анонсирует старт туров из Киева в Энфиду 8 июня.

Пока в Тунисе действует требование находиться в "карантинных" отелях, чартеры будут переносить. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Пока ни один рейс не полетел. Сначала чартерные программы на Тунис планировались на 20-21 мая. Но две недели назад их перенесли на конец месяца – на 28 мая и начало июня. Учитывая, что в Тунисе продлили карантинные ограничения, в том числе и по самоизоляции в карантинных отелях, думаю, чартеры перенесут еще на более поздние даты, пока требование не будет отменено", - рассказывает эксперт.

Фото: Отель в Тунисе (booking.com)

Он отмечает: когда карантинные ограничения ослабили и появилась информация о том, что туристам нужен только ПЦР-тест, спрос по этому направлению возрос.

"Тогда мы начали получать запросы по отдыху в этой стране. С такими требованиями, как сейчас, я не вижу, чтобы наши туристы хотели лететь в Тунис. Все туроператоры рассчитывают на то, что это требование будет отменено. В таком случае будет достаточный спрос, чтобы чартеры заполнить. Если ограничения останутся, а спроса не будет, то чартеры снимут", — прогнозирует Андрей Демура.

Если 6 июня в Тунисе отменят ограничения, то за два дня продать целый борт туркомпаниям - маловероятно. Между отменой требований и запуском первого самолета необходимо от одной до двух недель, уточняет руководитель компании-туроператора.

Он пока не рекомендует туристам планировать отпуск в Тунисе на конкретные даты из-за неопределенности с дальнейшими требованиями тунисских властей.

"Если ограничения оставят на весь сезон, тогда ничего не будет – в карантинные отели украинские туристы не поедут настолько массово, чтобы заполнить чартеры", - предполагает специалист.

Правила въезда в Тунис для туристов

Туристам из Украины, которые прибывают в Тунис с туристической целью чартерными или регулярными авиарейсами (при наличии туристического ваучера, включающий перелет, трансфер и проживание в отеле), разрешен въезд с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до посадки.

Прохождение самоизоляции не требуется, по данным travelbans.org. В то же время, туристы должны оставаться в составе туристических групп ("пузырей") на время поездки, включая проживание и все поездки, использовать туристический транспорт для передвижения.

Фото: Туристам разрешают отдыхать в составе "пузырей" (pixabay.com)

Гражданам Украины, которые имеют разрешение на проживание в Тунисе или прибывают в страну с другой целью, разрешен въезд при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста за 72 часа до посадки и прохождения самоизоляции в специальных центрах за свой счет в течение 7 дней.

Причем для того, чтобы получить разрешение на посадку в самолет, следующий в Тунис, необходимо предоставить документ, подтверждающий бронирование номера в одном из карантинных отелей - специальных центров, утвержденных тунисскими властями. Между 5 и 7 днем ​​обсервации нужно делать повторный ПЦР-тест за свой счет.

Перед вылетом в Тунис нужно зарегистрироваться на сайте.

Для поездки в Тунис украинские граждане должны оформить визы. Упрощенный визовый режим действует только для туристов, которые прибывают в составе организованных туристических групп чартерными или регулярными авиарейсами. Поскольку в Украине нет посольство этой страны, для оформления виз необходимо обращаться в посольство Туниса в Варшаве.

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