Если планируете отпуск: туристам сообщили важные детали о поездках в Черногорию

Что нужно знать о правилах карантина в курортной стране

В Черногории меняются карантинные правила – с субботы 22 мая отменяют требование носить маски на улице. При этом за отсутствие маски в очередях собираются штрафовать. Об этом сообщила местная телерадиокомпания RTCG.

Масочный режим на открытом воздухе можно будет не соблюдать в тех местах, где есть возможность обеспечить расстояние до 2 метров. Обязанность носить маску в помещении остается в силе, сказал Борко Баич, государственный секретарь Министерства здравоохранения.

Эти меры будут действовать до 28 мая.

"Статистика COVID – лучше, чем в Турции и Греции"

Все остальные карантинные меры пока останутся в силе - в общественных местах могут собираться до 20 человек, отметил чиновник. Он также сообщил, что ожидается принятие поправок в закон о защите населения от инфекционных заболеваний.

"Если изменения будут приняты, а, согласно заявлениям, они будут приняты - будет применяться наказание за то, что не надевали маску во время ожидания в очереди перед учреждениями, такими как банки, почтовые отделения и другие", - сказал Баич, добавив, что штраф за неношение маски в очереди составит 30 евро.

Фото: Которский залив в Черногории (pixabay.com)

К слову, строгие карантинные меры в стране принесли свои результаты накануне туристического сезона. Число инфицированных уменьшилось примерно в десять раз за последние пять месяцев.

Распространение COVID находится на самом низком уровне с июля 2020 года, заявил Игорь Галич, директор Института общественного здравоохранения.

"Показатели заболеваемости снизились во всех регионах Черногории. Самая благоприятная эпидемиологическая ситуация в южном регионе, где наблюдается снижение заболеваемости меньше 100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней", - отметил он.

На 19 мая в Черногории было введено 151 522 дозы вакцины от COVID, полностью вакцинирован 35 041 человек.

"По сравнению с показателями заболеваемости в странах региона в апреле и мае, в Черногории наблюдается лучшая эпидемиологическая ситуация, чем в Хорватии, которая в настоящее время близка к Сербии. По сравнению со странами, важной отраслью экономики которых является туризм, Черногория имеет более благоприятную статистику заболеваемости, чем Кипр, Хорватия, Греция и Турция, а также примерно Италия и Испания", - сказал Галич.

Фото: Отдых на курорте Будва (booking.com)

На что рассчитывать туристам

Украинцы могут въезжать в Черногорию без каких-либо ограничений – без виз и ПЦР-тестов, которые отменили в конце апреля. Такие условия поездок остаются в силе.

"Подчеркиваем, что условия въезда иностранных граждан в Черногорию не изменились. Напоминаем, что без условий въезжают только граждане соседних стран, а именно Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании и Косово, а также России, Украины и Беларуси. У других должен быть отрицательный результат ПЦР-теста или доказательство наличия антител или документ о полной вакцинации любой вакциной как минимум за 7 дней до прибытия в Черногорию", - уточнил Баич.

В Черногории с 13 мая путешественникам предлагают делать бесплатные ПЦР-тесты для возвращения домой, а также лечить от COVID на отдыхе за счет государства.

Украинцам, которые при возвращении в Украину должны предъявить негативный результат теста, можно сделать его в течении 72 часов до вылета домой.

Фото: Природа в Черногории (pixabay.com)

На сегодняшний день Минздрав Черногории уже смягчил карантинные меры – в стране полностью отменили ночной комендантский час и разрешили передвижение между регионами.

На открытых площадках ресторанов недавно разрешили исполнение живой музыки с 19:00 до 22:00.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых в Черногории в конце мая.

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