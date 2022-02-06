Погрузиться в историю. В Каменце-Подольском туристов зовут на необычные туры

Музей древностей Подолья, являющийся отделом Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника, создал 3D-тур. Об этом сообщается на странице городского исторического музея-заповедника в Facebook.

Для экспозиций "История денег", "История Магдебургского права и самоуправления на Подолье" разработали 3D-тур, которые расположенны в ратуше Каменец-Подольского.

"Приглашаем на еще один виртуальный тур по залам музея. Посетите ратушу, чтобы пройтись экспозициями "История денег" и "История Магдебургского права и самоуправления на Подолье, в городе Каменец-Подольском на Google", – говорится в сообщении.

Сообщается, что музей принял участие в программе Google панорамы интерьеров и заказал создание 3D-тура.

Фото: 3D-тур Кам'янець-Подільській ратуші (facebook.com/KPDIMZ)

Каменец-Подольская ратуша находится в центре Старого города. На втором этаже достопримечательности размещаются экспозиции музея "История Магдебургского права и самоуправления на Подолье, в Каменец-Подольском" и "История денег".

Музей в ратуше также располагается отдел Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.

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